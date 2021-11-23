Европа ищет, куда бы сплавить мигрантов

«Попросим наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять»

Европа пытается найти пути выхода из миграционного кризиса, время от времени в СМИ появляются предложения тех или иных политиков, ищущих ответ на вопрос «куда бы отправить мигрантов». И всё чаще в ЕС рассматривают Украину, как вполне подходящий выход из положения. А в последнем варианте, предложенном экс-главой МИД Литвы, наряду с Украиной фигурирует и Молдавия.

Бывший министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас, который занимал эту должность в 2006-2008 годах, а кроме того был послом Литвы на Украине и в Белоруссии, объявил, что нашёл выход из сложившегося на польских границах миграционного кризиса.

По его мнению, необходимо срочно что-то предпринимать – умирающие от холода мигранты на границе ЕС как-то не вписываются в «европейские добродетели». «Добрая» Европа просто обязана спасти беженцев. Сделать это просто – Украина и Молдавия мечтают пополнить ряды Евросоюза? Вот пусть и докажут свою готовность помогать Европе, предложил дипломат.

«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с Евросоюзом»,

– заявил Пятрас Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.

Молдавские СМИ начали неделю с сообщений о том, что мигрантов, застрявших на польской границе, уже готовы отправить в Молдову, что совсем не понравилось местным жителям.

Пришлось Министерству иностранных дел и евроинтеграции Молдавии срочно опровергать эту информацию.

«Никаких переговоров о размещении мигрантов молдавские власти не ведут и никаких обращений от европейских партнёров по этому поводу им не поступало. А преднамеренное распространение ложной и вводящей в заблуждение информации называется дезинформацией»,

– сообщил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

А молдавская журналистка Елена Левицкая-Пахомова отметила: самое время порадоваться тому, что в Молдавии не осталось советских пионерских лагерей – все они давно разрушены, а мигрантов размещать просто негде.

«С такими друзьями... Ну, дальше вы знаете. Короче, с пламенным европейским приветом, соотечественники! А если посмотреть с другой стороны, дельное предложение от «партнёров»! Наши сёла, благодаря реформам последних десятилетий, вымирают, тысячи домов пустуют. Для поправки генофонда полезно, как говорят учёные»,

– прокомментировал новость глава представительства ИТАР-ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.

Ну а что ещё могут предложить «партнёры» двум самым бедным странам Европы?

Кстати, не так давно с подобным предложением, правда, по поводу только Украины, уже выступали в немецком Бундестаге. Так что идея эта в Европе не новая и, судя по всему, достаточно привлекательная. Поэтому на Украине решили действовать решительно и заранее зарегистрировали законопроект№6312, согласно которому предлагается ввести мораторий на размещение лагерей для мигрантов на территории страны, чтобы «защитить национальную безопасность Украины».