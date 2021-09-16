Европа идёт к своему концу?

Линии фронта нет, бои местного значения вспыхивают по всему континенту

За так называемыми правыми в Европе следят не менее пристально, чем за террористами. С первыми даже сложнее. Идеи, питающие их, затруднительно отвергнуть или ошельмовать, поэтому манипуляций европейскими ценностями или страхом всё больше, а борьба с «инакомыслящими» всё жестче. И линии фронта тут нет, бои местного значения вспыхивают по всему континенту.

Во Франции правые выступили с инициативой восстановить правовую независимость французского государства, чтобы больше не зависеть от решений Суда Европейского союза (CJEU) и Европейского суда по правам человека (ECHR). Однако «верховенство европейского права» – основа существования ЕС. Поэтому на автора инициативы Мишеля Бернье (Michel Barnier) обрушились такие громы и молнии из Брюсселя, что он был вынужден ретироваться, заявив, что его «не так поняли».

Противостояние нарастает. Да, «единение для общего процветания», ставшее флагом ЕС и снявшее торговые барьеры между государствами Евросоюза, значительно укрепило влияние сторонников евроинтеграции. Однако как только этот «флаг» стал окрашиваться семью цветами радуги, количество желающих форсировать глобализацию стало заметно уменьшаться.

Брюссельское издание The Capitals с возмущением обнаружило, что из-под ног Евросоюза уплывает целая страна. «Братья Италии» под руководством Джорджии Мелони (Giorgia Meloni) и «Лига Севера» Маттео Сальвини (Matteo Salvini) лидируют в последних опросах популярности, набирая 21 и 20,6 процента голосов соответственно. Это значит, что, объяви выборы сегодня, итальянцы проголосуют за партии, которые сформируют правительство во главе с 44-летней Джорджией Мелони, в недавнем прошлом министром по делам молодёжи в правительстве Берлускони. Выборы в Италии предстоят в 2023 году.

«Братья Италии» об Италии думают больше, чем о судьбе ЕС и потому давно требуют блокады в Средиземном море против высадки на итальянское побережье незаконных мигрантов. Мелони была за выход страны из Евросоюза еще в 2014 году и считает, что ЕС должен стать конфедерацией государств, сохраняющих свои национальные институты, приоритеты и ценности, а это делает чиновников из Брюсселя ненужными. Добавим, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан (Viktor Orbán), премьеры Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) и Словении Янез Янша (Janez Janša) – союзники Мелони в Евросоюзе.

Новый угол атаки на европейские правоконсервативные силы выбран в США. Как пишет американское интернет-издание «Якобинец», Яир Нетаньяху, старший сын бывшего израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, стал «плакатным мальчиком» для немецкой «Альтернативы для Германии» (AfD), когда призвал к «ликвидации дьявола Евросоюза, который является врагом Израиля и всех христианских стран Европы». Алис Вайдель, Герт Виилдерс, Марин Ле Пен, Виктор Орбан – все они для «якобинцев» сионисты, считающие, пишет американское издание, что христианское наследие Европы должно быть сохранено. Если основатель Партии Брекзита Найджел Фарадж говорит, что его страна христианская, он тоже сионист. И вообще, все, кто утверждает, что Европа на грани поглощения силами мусульманского вторжения, – сионисты.

Маттео Сальвини

«Правых» и «левых» в Европе разъединяют не цели и задачи обустройства Старого Света. Противоречия, в том числе политические, растут, как правило, из среды молодёжи, сознающей, что между формулой «единения и общего процветания» и ею самой нет знака равенства. Что «общие ценности» совсем не общие. Что работают эти «ценности» только на интересы транснациональных корпораций и самосохранение бюрократии ЕС. Потому и раскол начинается с оскорблённого национального и человеческого чувства немцев, французов, голландцев, венгров…

Глобалисты демонстрируют, что они глубоко равнодушны к институту семьи, на котором зиждется человеческая нравственность. В одном ряду с ними – поднимающие семицветный ЛГБТ-флаг, имеющие многовековой опыт растления морали. Это жестокая война. Как заявляет член Европарламента от партии «Обновленная Европа» Хрисула Захоропулу (Chrysoula Zacharopoulou), это война «против консерваторов за сексуальные и репродуктивные права, включенные в программу EU4Health, стоящую 5 миллиардов евро». Теперь, говорит она, «это дело решенное».

Так ли? Решённое ли? Европейская цивилизация раскалывается всё глубже...