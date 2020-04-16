Европа идёт к социализму?

Надежды на «европейскую семью» рухнули

На прошлой неделе уволился со своего поста специалист по нанотехнологиям в медицине, президент Европейского исследовательского совета ЕС (ERC) Моуро Феррари. Он проработал в Брюсселе всего три месяца. «Я потерял веру в систему в целом», – признался он журналистам перед тем, как хлопнуть дверью.

За событием в жизни одного человека потянулся шлейф полемики и публикаций, выходящих за рамки частного случая. О какой «системе» говорит Феррари? Европейский центральный банк ЕЦБ) влил 750 миллиардов евро в компенсацию государственных долгов в еврозоне, выделил частным банкам 120 миллиардов евро, на 20 миллиардов скупил долги частных компаний, ещё 37 миллиардов добавил на поддержку здравоохранения, бизнеса и работников.

На поддержку исследований ERC, который возглавил с начала 2020 года Моуро Феррари, Евросоюз направил около 100 миллионов евро. То есть на «войну» против COVID-19, убивающего тысячи и оставляющего миллионы без работы, учёные получили 0,1 процента от сумм, выделяемых на поддержание существующей экономической системы.

Агентство Euronews сообщает: в странах ЕС ужесточаются меры по борьбе с распространением инфекции; в Испании полиция следит, чтобы люди не отправлялись на выходные за город; на улицы Лондона вышли усиленные наряды полиции, чтобы не допускать скоплений людей; во всех городах Италии полицейские патрулируют улицы, а в Венеции также и каналы; в Португалии закрыты все аэропорты.

И кого конкретно «защищает» евробюрократия выделенными миллиардами? К примеру, французский страховой рынок – от убытков. Евросоюз отпустил на это 10 миллиардов евро. «Это добавит ликвидности французским компаниям и поможет им продолжать свою коммерческую активность в эти трудные времена», – говорит исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Это позволит торговцам поставлять товары и услуги, покрывая риск возможных неплатежей.

Перечень принимаемых Евросоюзом экономических мер можно и удлинить, но все они (или почти все) направлены на поддержку оборота капитала. «В эти трудные времена» в первую очередь не должны страдать прибыли крупного бизнеса. Главный уязвимый при эпидемии «объект» – европеец – несколько в стороне: один на один с вирусно-экономическим кризисом.

Европейская система обнаруживает фундаментальную слабость – и не только в глазах бездомных; как пишет The Economist, «в нескольких городах Франции… на людей накладывают штрафы за то, что они не сидят по домам, которых у них просто нет». Да что там Франция! 9 апреля более 6 тысяч автомобилей выстроились в очередь за бесплатными продуктами в Сан-Антонио, штат Техас. Больше 5 тысяч человек ждали «бесплатной похлёбки» в Инглвуде, штат Калифорния. В 5,5 раза выросло число нуждающихся в продуктах в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает World Socialist Web Site.

Такую картину можно наблюдать в эти дни во многих штатах самой богатой страны мира. 17 миллионов рабочих потеряли работу только в последние три недели. Вашингтон обещает 4 месяца добавлять к пособиям по безработице по 600 долларов в неделю, «тогда как триллионы долларов уже переданы банкам и крупнейшим корпорациям – безо всякой необходимости ожидания в очереди». И даже если обещанная единовременная помощь в 1200 долларов от федерального правительства упадет в кошелёк каждого американца, её не хватит даже на то, чтобы оплатить аренду жилья.

Однако вернёмся в Европу. В Германии ломают голову над тем, на самом ли деле «авторитарные страны, готовые принимать жёсткие ограничительные меры в сжатые сроки, справляются с эпидемиями вроде коронавируса более успешно и совместимы ли жёсткие запреты с демократией?» Что ж, есть и такой вопрос. Однако не важнее ли сейчас другое: возможно ли вообще управлять кризисами, не меняя господствующей (капиталистической) системы экономических отношений? В эти месяцы Китай показал всему миру преимущества модели экономических отношений, контролируемых государством, и, кажется, решает задачу, которая пока не по силам ни Европейскому союзу, ни Соединённым Штатам. Китай – это не социализм, это всего лишь государственный капитализм, официально именуемый «социализмом с китайской спецификой», но не дорога ли это к Европе будущего? И не её ли рельсы прокладывает «Новый шёлковый путь»?

«Отставка Феррари предъявляет неопровержимое обвинение в политическом и, можно добавить, моральном банкротстве европейского капитализма», – пишет World Socialist Web Site. «Я был чрезвычайно разочарован, – говорит Феррари, – ответом Европы на угрозы COVID-19... полным отсутствием координации политики в области здравоохранения стран ЕС, постоянной оппозицией инициативам финансовой поддержки, повсеместным односторонним перекрытием границ и ограничением совместных инициатив учёных».

«Пожалуйста, простите меня», – написал Моуро Феррари в своём заявлении об отставке. Он просит прощения за преувеличенные, неоправдавшиеся надежды на «европейскую солидарность» и «европейскую семью».