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Европа и вирус – глубокая экономическая травма

30 мая 2020, 00:55  •  63 • В мире
Удастся ли спасти европейский образ жизни
«Граждане Европы, – пишет итальянская Il Giornale, – были выброшены на улицу, возник взрывоопасный кризис… Приходится спасать не только здоровье граждан, но и экономическую систему Европы, столкнувшуюся с невиданным ранее вызовом».
Закрытые столики кафе в Венеции
«Травма для итальянской экономики неизбежна», – мрачно заявляет La Repubblica, предвещая, что и после спада эпидемии ничего хорошего страну не ждёт. Ссылаясь на данные Банка Италии, газета сообщает, что падение годового ВВП страны составит от 9 до 13%, резко сократится производство, вырастет безработица. Дефицит, вызванный мерами по борьбе с коронавирусом 32 развитых стран, приведёт к образованию у этих стран совокупных государственных долгов в 3 триллиона евро.
Многое поставлено на карту для Греции. На грани краха важнейшая для экономики страны туристическая отрасль. В прошлом году Греция привлекла рекордные 33 миллиона туристов – в три раза больше, чем её собственное население. В текущем году ничего подобного не будет. В Афинах оставшиеся без работы работники сферы питания и туризма атаковали 27 мая здание министерства труда. Протестуя против увольнений и отсутствия реальной помощи властей, они пытались прорваться в здание министерства, их встретили слезоточивым газом и дубинками. Премьер-министр К. Мицотакис объявил, что с 15 июня в стране откроются отели, но кто сейчас поедет в Грецию отдыхать?
«Коронавирус обанкротит больше людей, чем убьет, и это – глобальная ситуация», – зловеще вещает британская Independent.
Протест рабочих перед префектурой в Таранто (Италия)
Скорый крах из-за замедления деловой активности предрекла Европе экономист Capital Economics Джессика Хиндс. По итогам января-марта 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Экономики Франции и Испании лишились в первом квартале 5,8 процента и 5,2 процента соответственно. Это сильнейшее квартальное падение в истории наблюдений, которое во Франции ведётся с 1949 года, в Испании – с 1995-го. По оценке Хиндс, спад, который Европа ощутила в первом квартале, «побледнеет по сравнению с полным крахом, который наверняка будет зафиксирован во втором».
Протест желтых жилетов во Франции
Нагоняет страх The New York Times. «Рынки падают. Экономика останавливается. Паника распространяется...»
К ударам вирусно-экономического кризиса добавляется новая беда. Департамент по борьбе с торговлей наркотиками и преступностью ООН опубликовал доклад о влиянии вирусной инфекции на наплыв мигрантов в Европу. Несмотря на закрытие границ, поток нелегалов возрастает. Начиная с января в Италии с кораблей и катеров, перевозящих мигрантов, высадилось около 3,4 тысячи нелегальных мигрантов (за такой же период прошлого года их было 667).
Высадка мигрантов в Италии
В одной только Ливии сейчас находятся около 650 тысяч мигрантов, готовых штурмовать Европу. А что штурмовать? Повсеместное закрытие в Европе производств под предлогом «борьбы с коронавирусом» привело здесь к более значительным сокращениям рабочих мест, чем в странах того же Ближнего Востока.
«Несмотря на то, что власти Италии и Ливии объявили, что их порты «не безопасны» в связи с пандемией и запрещают заходы иностранных судов, занятых в операциях по спасению в море мигрантов, – говорится в докладе департамента ООН, – поток последних не останавливается. Только за первые две недели апреля в море у берегов Ливии было спасено около 800 беженцев и мигрантов».
Толпы мигрантов в Греции. Фото Reuters
«Это пугающие Италию данные… – комментирует Il Giornale. – Италия должна что-то сделать, чтобы снова не стать местом наплыва всех этих мигрантов».
Италии есть чего бояться. Проблема массовой нелегальной иммиграции – одна из острейших проблем страны. Последовательный борец против приёма новых мигрантов лидер партии «Лига», которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, Маттео Сальвини потерял пост министра внутренних дел в прежнем правительстве из-за того, что запретил заход в итальянский порт судам с мигрантами. За это он едва не оказался под судом, но 26 мая сенат не дал прокуратуре разрешения начать против него судебное дело.
Не перестают штурмовать мигранты Грецию. На островах Лесбос, Хиос и Кос, близких к побережью Турции, в лагерях, предназначенных для размещения менее 10 тысяч человек, скопилось по 50 и более тысяч приезжих. И каждый день на судах и утлых лодках прибывают всё новые толпы беженцев. Как заявил в интервью выходящей на Лесбосе газете «Сто Ниси» депутат парламента Янис Бурнус, правительство «решило превратить острова северо-восточной части Эгейского моря в постоянные тюрьмы для тысяч обнищавших людей».
Работы для этих людей, прибывающих в Европу, не было и раньше, а социально-экономические последствия радикальных методов борьбы с вирусной инфекцией только обострили ситуацию. Толпы нового пролетариата всё больше раскачивают старушку Европу.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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