Европа и Россия. Знак плюс и знак минус • 25 • Аналитика

кабаре Moulin Rouge,

На затерянных улочках

свет фонарей…



И в кафе Сен-Луи

романтический ужин,

На котором меня

назовешь ты своей.

Татьяна Воронцова. Подари мне Париж Подари мне Париж,кабаре Moulin Rouge,На затерянных улочкахсвет фонарей…И в кафе Сен-Луиромантический ужин,На котором меняназовешь ты своей.Татьяна Воронцова. Подари мне Париж



Европа из окна автобуса (2019). Итак, мы продолжаем рассказ о впечатлениях от поездки на автобусе через всю Европу и назад, домой, в Россию. Данные заметки не претендуют на «научный характер» (боже упаси!), какие-то глубокие выводы – это мое личное восприятие того, что я видел, трогал и… ел. То есть наша с вами банальная жизнь. И многим читателям такой подход понравился, хотя кто-то нашел в материалах цикла и «преклонение перед Западом» и навязывание нам западных ценностей (да боже упаси!), словом, «работу на них». Хорошо, что хоть шпионом на этот раз не назвали, а то ведь в прошлом такое бывало, и не раз. Но тут уж все претензии к пензенскому ФСБ. Прямо под носом у них сидит шпион, а им хоть бы хны – никаких мер не принимают. Так что воспользуюсь пока что данной мне свободой и продолжу свой рассказ.





Много туристов – много еды! Это же просто уму непостижимо, сколько все эти люди съедают всего за один день. И ведь никто не питается черствым хлебом и картошкой! Вот почему так остро стоит у нас проблема питания. Вкусно, разнообразно, полезно, да еще и дешево! Ну где под этими лозунгами набраться на всех людей продуктов?



А начать в очередной раз хочется вот с чего. Некоторые читатели высказывались в своих комментариях в том смысле, что «галопом по Европам» мало, что увидишь, надо бы пожить… Пожить в глубинке, поездить на арендованном автомобиле. Но тут как всегда, и как во всем, есть свои плюсы и минусы. В глубинке нет Лувра, а кроме того, там тоже вас никто к себе в дом не позовет и душу в беседе не раскроет. Но если у тебя острый, тренированный глаз журналиста, а журналистикой я занимаюсь с 1977 года, то ты можешь много всего увидеть за совсем короткое время и сравнить это с тем, что увидел в других местах. И в данном случае быстрота передвижения оборачивается плюсом. Да еще и не надо особо ни о чем беспокоиться, в частности, о ночлеге. Автобус всегда привезет куда нужно, а там горячая ванна, ужин и мягкая постель. Все это помогает отдохнуть от дороги, что очень важно для того, чтобы все хорошенько удержать в памяти.





А вот это еще одно отличие тамошней жизни от нашей, которое сразу бросается в глаза, и чтобы понять которое, жить там вовсе необязательно. Ну, кто угадает с одного раза?



Итак, сегодня будет много сравнений, причем большинство будет в нашу пользу. И начать сравнивать, я думаю, будет лучше всего… с еды. «Скажи мне, что ты ешь и я скажу тебе, кто ты!» Не знаю, кто это сказал, но сказано очень верно. И вот первое наблюдение: «шведские столы» в отелях Европы с 2013 года стали более «рациональными», я бы так сказал. То есть ассортимента поубавилось, хотя для завтрака обычно все необходимое есть. Но раньше было больше разнообразия. Впрочем, замечание это не абсолютное. Пару раз мы попадали в отели – в Германии и Венгрии, где как будто бы ничего не изменилось. Разнообразное и богатое меню к завтраку и все очень вкусно. Меню ресторанов в отелях, где мы останавливались жить у моря на неделю, было, конечно, богаче – и утром, и вечером. Однако, сейчас, пожалуй, будет интереснее рассказать не про эти самые рестораны, а про знаменитые парижские кафе. Наша поэтесса даже стихи о них написала… Не могу ничего сказать про Сен-Луи, но с нами было, например, так: направились утром 14 июля (+19, сильный холодный ветер, в небе ревут самолеты над военным парадом) в музей Клюни. Это в Латинском квартале, недалеко от метро, но надо искать. Мы замерзли, проголодались, и тут увидели вывеску «Кафе «Поль». Как оказалось, уже потом, оно принадлежало к сети лучших кафе такого типа в Париже, и, более того, мы попали в самое первое кафе с таким названием, открытое еще в конце XIX в. Подали нам свежайшие горячие круассаны и кофе, мы – то есть жена, внучка и я, подкрепились, оценили, какие они большие, свежие и вкусные, вкус кофе, интерьер… «Парижа Золя», но спустились вниз, посмотрели на витрину и нас изумил прямо-таки скудный ассортимент, находившийся внутри.





Вот, кстати, забавный снимок, причем хоть и увеличенный, но с реальной фотографии. «Что это он так в него впился? Прямо-таки съесть хочет!»



Пошли по улице, и что же выяснилось? Вот одно кафе, вот другое… На витрине несколько вазочек с убогими круглыми разноцветными печенюшками, пара-тройка столь же убогих тортиков и все! Все! А где знаменитые парижские пирожные, спрашивается? Где они?! Сначала я думал, что… район не тот. Но потом мы попали в ресторан Музея Армии и… еды было много, а вот пирожных не было совсем. Одним словом, это был облом!







Витрина одного из парижских кафе-кондитерских. Не впечатляет. У нас много лучше!



Зато, зато я тут же вспомнил свою родную Пензу, где в кафе при крупных магазинах и в маленькие кафешки при частных пекарнях лучше вообще не заходить. Пирожные десятков (!) сортов: с фисташками, арахисом, малиной, кремом, «трубочки», воздушное безе, пирожные «картошка» всех видов, хотя – да, разноцветные круглые печенюшки тоже имеются. А еще пироги. С ежевикой, творогом, черникой, смородиной, вишней, понятно, что с капустой, яйцом, рыбой, мясом… Господи, чего там только нет. Зашел в магазин «Шоколадница» (там кафе): «К дню танкиста сделаете мне торт в виде танка?» Ответ: «Конечно. Вот альбом – выбирайте. И в виде танка, и в виде печатной машинки, и в виде компьютера…» Я чуть не рухнул.





Круассаны и кофе в кафе «Поль»





Фотография со стены кафе. Таким оно и его персонал были в начале века





А это 20-ые годы. Как сильно все изменилось



Помнится, что раньше в Пензе этого не было, и я точно помню год, когда не было: 2005-ый. Потому, что в том году я проходил переподготовку в Казани в Казанском университете им. Туполева, и меня поразило обилие всякой выпечки, причем с пылу-с-жару, в магазинах тамошних. Помнится, с каждой поездки домой на выходные, я привозил какой-то местный пирог. А уж всякие там ичпечмаки с кружкой бульона… это была дежурная еда. «Эх, вот в Казани, — рассказывал я коллегам, — нам бы так!» И вот прошло время и теперь у нас не хуже, чем в Казани. Думаю, что такая ситуация сегодня и в других наших городах. И думаю, что если бы вот такое наше кафе завести какого-нибудь француза или англичанина… с ними просто-напросто случился бы удар: столько вкуснятины, а живот один!





Все-таки «шведский стол» это немного не для нас, россиян. Надо видеть, какие порции всего, что только можно, некоторые люди себе накладывают. Буквально придерживают еду подбородком. А уж если в меню есть арбуз или дыня, то обязательно возьмут и то и другое! Хотя мне кажется, что вот этого на завтрак плюс кофе вполне достаточно!



Часы тикают. До дедлайна СНВ-3 остаётся всё меньше времени

А вот этого более чем достаточно на ужин



Правда, есть в этом и свои недостатки. Догнали мы, догнали мы – и в первую очередь наши женщины, Запад по лишнему весу. 62% наших женщин, увы, сегодня страдают от веса большего, чем им положено. То, что и в США, и в других странах все то же самое – утешение плохое. Так что может быть «там» скромное меню в кафе — это как раз проявление заботы о… «слабых духом»? Тех, кто, глядя на разные вкусности, просто не может их не есть? В Англии, например, в лондонском метро запретили рекламу клубники со сливками, традиционного угощения на теннисном турнире в Уимблдоне. А знаете почему? Вредно, оказывается!





«Английский завтрак», заказанный в «Английском кафе» (владелицы мать и дочь англичанки) в испанском городке Ллорет-де-Мар. Без жареной картошки ну никак!



Так что вот и повод для радости всем тем, кто считает, что я преуменьшаю достижения нашей страны. Превзошли мы в еде Запад во много-много раз. У нас лучший выбор выпечки, пирожных и тортов, и, пожалуй, что они у нас даже вкуснее, чем там, хотя и не везде. Но в частных пекарнях – несомненно. Добились, перещеголяли, догнали и перегнали. Гип-гип, ура!





В разных местах, как и у нас, там своя кухня и свои блюда. В замке Каркассон, например, на юге Франции, следует не только осмотреть саму крепость и замок Тракнавелей, посетить «Музей пыток» (не для детей и женщин!) и полазить по стенам, но и отведать их местное блюдо косуле – тушеное мясо нескольких видов с фасолью. Вот так его подают в ресторане «У маленького колодца».





«У маленького колодца» на свежем воздухе...



Кстати, ресторанов в Каркассоне очень много и косуле подается в каждом. Но… не надо бросаться в первый попавшийся на самой людной улице. Он же будет и самым многолюдным, и вам придется долго ждать. Но стоит немного пройтись, и вы непременно найдете маленькую улицу (в Каркассоне одна улица меньше другой) и там ресторанчик, где косуле будет не хуже, чем в большом, при несравненно более быстром обслуживании. Будете сидеть у средневекового колодца, смотреть на крепостные башни, вкусно есть, вкусно пить и думать о тех столетиях, что пронеслись над окружающими вас камнями.



Но может быть там лучше магазины? Ну… за магазины я особо не скажу. Тем более, что в наших, пензенских, практически не бываю. Ходит дочь, посещает самые дорогие и модные бутики, все там примеряет, подбирает себе, дочери, мне, жене все, что надо… – а потом все это же заказывает по интернету. Впрочем, и жена, и внучка все это тоже умеют, и активно достижениями современной цивилизации пользуются. Все заказы приходят… в офис рядом с домом, мы идем, примеряем все присланное, и, если подходит – покупаем, а нет – все это тут же отправляется обратно за счет фирмы! Разница в ценах такая: в бутике какая-то тряпка стоит 3500 р. Здесь с доставкой – 860 р. Там сапоги 12000 – здесь… 1200! Поэтому смысла «ходить по магазинам» я просто не вижу. А вот продовольственные магазины и здесь, и там я знаю хорошо – пока неделю-другую живешь то на Кипре, то в Хорватии, то в Испании… то в Париже пребываешь три дня – поневоле с ними освоишься.



Роботизация промышленности: угроза безработицы или основа экономики будущего?

Проблема самих европейцев, а теперь еще и многих россиян, что деньги у них есть, а вот культуры явно не хватает и занять не у кого. Поэтому жрут (иначе и не скажешь!) в три горла и владельцы «пищеблока» этому потворствуют – накладывают тебе вот такие порции. А теперь представьте себе к этому еще салат, суп, десерт… и «Колу». Так что если у вас дети, можно смело брать еду только на взрослых и просто просить принести вам пару чистых тарелок, куда вы им просто отложите от себя



Конечно, наши сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» откровенно бедны, хотя в них, в общем-то, все что нужно есть. В Хорватии обнаружил магазин «Спар», так впечатление было такое, что из России вообще никуда не уезжал. Разница только в том, что у них стояла машинка для нарезания сыра и колбасы. В 2013 году в Испании в городке Мальград-де-Мар в «Супермаркете» на рабочей окраине поразили свежайшие морепродукты – живые крабы, лежавшие на льду, клешни которых были стянуты резинками, креветки, шевелившие усами, устрицы… Кстати, уже на следующий день все эти ракообразные полетели в мусорный бак. И тогда это было мне в диво.





А вот и результаты такого питания: фото в Берлине





И опять фото в Берлине…



Но вот недавно захожу в наш магазин «Метро»: там в баке плавают живые камчатские крабы, сидит в аквариуме живой лангуст с клешнями с мою руку, а уж раки живые есть и в «Перекрестке», и в других магазинах, все и не упомнишь. Как и королевские креветки… Понятно, что это еда не на каждый день. И цена на лангуста тоже была – ой-ой! Однако… он был, и при желании его вполне можно было бы купить любому, кому в голову ударила бы такая блажь!





И фото в Париже. Правда, на нем женщина из Индии. Но явно не стройная пальма и не кипарис



Хамон? Да в Испании в какой мясной магазин ты не зайдешь – везде хамоны, хамоны, хамоны. Но… был хамон и в «Метро» тоже! То есть санкции – санкциями, а хамон – хамоном. И то же самое было и с «сыром с плесенью». И паштет был из медвежатины с брусникой, кстати, нашего российского производства, и много чего еще в таком же духе. И даже вроде бы редкость: испанский маринованный зеленый острый перец халапеньо тоже был. Зашел в Интернет – в Пензе его предлагают аж 44 магазина. 244 рубля килограмм! Пища от инфаркта! Рекомендую!





Хамон на любой вкус!



Итак, продовольственный магазин в Париже недалеко от башни Монпарнас. Два этажа. Большой выбор виноградных вин, но было бы странно, если бы его не было во Франции. Очень приятный сырный отдел, во главе со своим «сырником» – арендатором площади, хозяином производства. Сыров всяких тьма! Запах – соответствующий! Дает всем пробовать свои сыры. Гордится качеством. Естественно, мы дали себя уговорить купить его сыры и не разочаровались. Но в том же пензенском «Метро» выбор сыров… ну, лишь немного поменьше, и они не такие изысканные. Нет у нас пока традиции иметь собственные сыродельни. Но в принципе все есть. Зато у нас есть традиция коптить на дому мясо и уже есть свои мастера, имеющие свои домашние коптильни. Молодые ребята болеют душой за качество. Сделаешь им заказ – всегда выполнят в лучшем виде. Так что и тут у нас не хуже!



Испания, Ллорет-де-Мар, курортный город на берегу моря, и там большой продовольственный магазин сети «Капрабо». Два этажа. Огромный отдел местных вин. Коньяки и виски – все как у нас, даже у нас выбор богаче. Хлеб вчерашний лежит отдельно, и он в два раза дешевле, что удобно. Отделу выпечки… до наших далеко. Меньше разнообразных йогуртов и минеральной воды. Но больше овощей. Кстати, выбор овощей и фруктов больше и во Франции. Но если у нас чего-то и нет, то это не критично, и в глаза не бросается. Цены… практически такие же, как и у нас, кроме цен на авокадо. В Пензе в среднем цена авокадо 500 р. за килограмм. В Париже в магазине «Фикспрайс» (где были точно такие же жареные куры, как и у нас, и в точно таком же жарочном шкафу, и в точно такой же упаковке!) килограмм авокадо стоил ровно… один евро! Ну и понятно, что «на перекус» мы только ими и питались, купив еще бутылочку соевого соуса, точно такого же, что продается и у нас! То есть по авокадо мы, да, пока что отстаем, хотя эта «штука» очень полезна для здоровья и кожи… и вообще. Но… это опять же не критично! Не российская это еда. Так что в принципе цена на него для 90% россиян совсем и не важна.



После Дня Победы, трава, расти!

Еще один порочащий заграницу снимок: уличный музыкант на музейном острове в Берлине. У меня в Пензе такие почему-то чаще всего играют в тоннеле между железнодорожным и автовокзалом. Все они явные жертвы эксплуатации человека человеком! Или это состояние души?



Правда, продается много столовой зелени, начиная от рукколы и заканчивая мятой. Руккола хороша с творогом, а с мятой готовится шикарный соус песто. Но… зашел я к нам на городской рынок, а там все это есть, причем в изобилии. То есть для тех, у кого нет дачи, на рынке теперь можно купить все то же самое, что и во Франции.



И опять же понятно, что «не все могут», что «режим довел», что… в СССР было лучше. Но тут уж кому что нравится, и кто какой видит и свою, и окружающую его жизнь. Но вот то, что продовольственные магазины и кафе у нас не хуже, а в чем-то даже и лучше заграничных, несомненно!



Продолжение следует… Итак, мы продолжаем рассказ о впечатлениях от поездки на автобусе через всю Европу и назад, домой, в Россию. Данные заметки не претендуют на «научный характер» (боже упаси!), какие-то глубокие выводы – это мое личное восприятие того, что я видел, трогал и… ел. То есть наша с вами банальная жизнь. И многим читателям такой подход понравился, хотя кто-то нашел в материалах цикла и «преклонение перед Западом» и навязывание нам западных ценностей (да боже упаси!), словом, «работу на них». Хорошо, что хоть шпионом на этот раз не назвали, а то ведь в прошлом такое бывало, и не раз. Но тут уж все претензии к пензенскому ФСБ. Прямо под носом у них сидит шпион, а им хоть бы хны – никаких мер не принимают. Так что воспользуюсь пока что данной мне свободой и продолжу свой рассказ.А начать в очередной раз хочется вот с чего. Некоторые читатели высказывались в своих комментариях в том смысле, что «галопом по Европам» мало, что увидишь, надо бы пожить… Пожить в глубинке, поездить на арендованном автомобиле. Но тут как всегда, и как во всем, есть свои плюсы и минусы. В глубинке нет Лувра, а кроме того, там тоже вас никто к себе в дом не позовет и душу в беседе не раскроет. Но если у тебя острый, тренированный глаз журналиста, а журналистикой я занимаюсь с 1977 года, то ты можешь много всего увидеть за совсем короткое время и сравнить это с тем, что увидел в других местах. И в данном случае быстрота передвижения оборачивается плюсом. Да еще и не надо особо ни о чем беспокоиться, в частности, о ночлеге. Автобус всегда привезет куда нужно, а там горячая ванна, ужин и мягкая постель. Все это помогает отдохнуть от дороги, что очень важно для того, чтобы все хорошенько удержать в памяти.Итак, сегодня будет много сравнений, причем большинство будет в нашу пользу. И начать сравнивать, я думаю, будет лучше всего… с еды. «Скажи мне, что ты ешь и я скажу тебе, кто ты!» Не знаю, кто это сказал, но сказано очень верно. И вот первое наблюдение: «шведские столы» в отелях Европы с 2013 года стали более «рациональными», я бы так сказал. То есть ассортимента поубавилось, хотя для завтрака обычно все необходимое есть. Но раньше было больше разнообразия. Впрочем, замечание это не абсолютное. Пару раз мы попадали в отели – в Германии и Венгрии, где как будто бы ничего не изменилось. Разнообразное и богатое меню к завтраку и все очень вкусно. Меню ресторанов в отелях, где мы останавливались жить у моря на неделю, было, конечно, богаче – и утром, и вечером. Однако, сейчас, пожалуй, будет интереснее рассказать не про эти самые рестораны, а про знаменитые парижские кафе. Наша поэтесса даже стихи о них написала… Не могу ничего сказать про Сен-Луи, но с нами было, например, так: направились утром 14 июля (+19, сильный холодный ветер, в небе ревут самолеты над военным парадом) в музей Клюни. Это в Латинском квартале, недалеко от метро, но надо искать. Мы замерзли, проголодались, и тут увидели вывеску «Кафе «Поль». Как оказалось, уже потом, оно принадлежало к сети лучших кафе такого типа в Париже, и, более того, мы попали в самое первое кафе с таким названием, открытое еще в конце XIX в. Подали нам свежайшие горячие круассаны и кофе, мы – то есть жена, внучка и я, подкрепились, оценили, какие они большие, свежие и вкусные, вкус кофе, интерьер… «Парижа Золя», но спустились вниз, посмотрели на витрину и нас изумил прямо-таки скудный ассортимент, находившийся внутри.Пошли по улице, и что же выяснилось? Вот одно кафе, вот другое… На витрине несколько вазочек с убогими круглыми разноцветными печенюшками, пара-тройка столь же убогих тортиков и все! Все! А где знаменитые парижские пирожные, спрашивается? Где они?! Сначала я думал, что… район не тот. Но потом мы попали в ресторан Музея Армии и… еды было много, а вот пирожных не было совсем. Одним словом, это был облом!Зато, зато я тут же вспомнил свою родную Пензу, где в кафе при крупных магазинах и в маленькие кафешки при частных пекарнях лучше вообще не заходить. Пирожные десятков (!) сортов: с фисташками, арахисом, малиной, кремом, «трубочки», воздушное безе, пирожные «картошка» всех видов, хотя – да, разноцветные круглые печенюшки тоже имеются. А еще пироги. С ежевикой, творогом, черникой, смородиной, вишней, понятно, что с капустой, яйцом, рыбой, мясом… Господи, чего там только нет. Зашел в магазин «Шоколадница» (там кафе): «К дню танкиста сделаете мне торт в виде танка?» Ответ: «Конечно. Вот альбом – выбирайте. И в виде танка, и в виде печатной машинки, и в виде компьютера…» Я чуть не рухнул.Помнится, что раньше в Пензе этого не было, и я точно помню год, когда не было: 2005-ый. Потому, что в том году я проходил переподготовку в Казани в Казанском университете им. Туполева, и меня поразило обилие всякой выпечки, причем с пылу-с-жару, в магазинах тамошних. Помнится, с каждой поездки домой на выходные, я привозил какой-то местный пирог. А уж всякие там ичпечмаки с кружкой бульона… это была дежурная еда. «Эх, вот в Казани, — рассказывал я коллегам, — нам бы так!» И вот прошло время и теперь у нас не хуже, чем в Казани. Думаю, что такая ситуация сегодня и в других наших городах. И думаю, что если бы вот такое наше кафе завести какого-нибудь француза или англичанина… с ними просто-напросто случился бы удар: столько вкуснятины, а живот один!Правда, есть в этом и свои недостатки. Догнали мы, догнали мы – и в первую очередь наши женщины, Запад по лишнему весу. 62% наших женщин, увы, сегодня страдают от веса большего, чем им положено. То, что и в США, и в других странах все то же самое – утешение плохое. Так что может быть «там» скромное меню в кафе — это как раз проявление заботы о… «слабых духом»? Тех, кто, глядя на разные вкусности, просто не может их не есть? В Англии, например, в лондонском метро запретили рекламу клубники со сливками, традиционного угощения на теннисном турнире в Уимблдоне. А знаете почему? Вредно, оказывается!Так что вот и повод для радости всем тем, кто считает, что я преуменьшаю достижения нашей страны. Превзошли мы в еде Запад во много-много раз. У нас лучший выбор выпечки, пирожных и тортов, и, пожалуй, что они у нас даже вкуснее, чем там, хотя и не везде. Но в частных пекарнях – несомненно. Добились, перещеголяли, догнали и перегнали. Гип-гип, ура!Кстати, ресторанов в Каркассоне очень много и косуле подается в каждом. Но… не надо бросаться в первый попавшийся на самой людной улице. Он же будет и самым многолюдным, и вам придется долго ждать. Но стоит немного пройтись, и вы непременно найдете маленькую улицу (в Каркассоне одна улица меньше другой) и там ресторанчик, где косуле будет не хуже, чем в большом, при несравненно более быстром обслуживании. Будете сидеть у средневекового колодца, смотреть на крепостные башни, вкусно есть, вкусно пить и думать о тех столетиях, что пронеслись над окружающими вас камнями.Но может быть там лучше магазины? Ну… за магазины я особо не скажу. Тем более, что в наших, пензенских, практически не бываю. Ходит дочь, посещает самые дорогие и модные бутики, все там примеряет, подбирает себе, дочери, мне, жене все, что надо… – а потом все это же заказывает по интернету. Впрочем, и жена, и внучка все это тоже умеют, и активно достижениями современной цивилизации пользуются. Все заказы приходят… в офис рядом с домом, мы идем, примеряем все присланное, и, если подходит – покупаем, а нет – все это тут же отправляется обратно за счет фирмы! Разница в ценах такая: в бутике какая-то тряпка стоит 3500 р. Здесь с доставкой – 860 р. Там сапоги 12000 – здесь… 1200! Поэтому смысла «ходить по магазинам» я просто не вижу. А вот продовольственные магазины и здесь, и там я знаю хорошо – пока неделю-другую живешь то на Кипре, то в Хорватии, то в Испании… то в Париже пребываешь три дня – поневоле с ними освоишься.Конечно, наши сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» откровенно бедны, хотя в них, в общем-то, все что нужно есть. В Хорватии обнаружил магазин «Спар», так впечатление было такое, что из России вообще никуда не уезжал. Разница только в том, что у них стояла машинка для нарезания сыра и колбасы. В 2013 году в Испании в городке Мальград-де-Мар в «Супермаркете» на рабочей окраине поразили свежайшие морепродукты – живые крабы, лежавшие на льду, клешни которых были стянуты резинками, креветки, шевелившие усами, устрицы… Кстати, уже на следующий день все эти ракообразные полетели в мусорный бак. И тогда это было мне в диво.Но вот недавно захожу в наш магазин «Метро»: там в баке плавают живые камчатские крабы, сидит в аквариуме живой лангуст с клешнями с мою руку, а уж раки живые есть и в «Перекрестке», и в других магазинах, все и не упомнишь. Как и королевские креветки… Понятно, что это еда не на каждый день. И цена на лангуста тоже была – ой-ой! Однако… он был, и при желании его вполне можно было бы купить любому, кому в голову ударила бы такая блажь!Хамон? Да в Испании в какой мясной магазин ты не зайдешь – везде хамоны, хамоны, хамоны. Но… был хамон и в «Метро» тоже! То есть санкции – санкциями, а хамон – хамоном. И то же самое было и с «сыром с плесенью». И паштет был из медвежатины с брусникой, кстати, нашего российского производства, и много чего еще в таком же духе. И даже вроде бы редкость: испанский маринованный зеленый острый перец халапеньо тоже был. Зашел в Интернет – в Пензе его предлагают аж 44 магазина. 244 рубля килограмм! Пища от инфаркта! Рекомендую!Итак, продовольственный магазин в Париже недалеко от башни Монпарнас. Два этажа. Большой выбор виноградных вин, но было бы странно, если бы его не было во Франции. Очень приятный сырный отдел, во главе со своим «сырником» – арендатором площади, хозяином производства. Сыров всяких тьма! Запах – соответствующий! Дает всем пробовать свои сыры. Гордится качеством. Естественно, мы дали себя уговорить купить его сыры и не разочаровались. Но в том же пензенском «Метро» выбор сыров… ну, лишь немного поменьше, и они не такие изысканные. Нет у нас пока традиции иметь собственные сыродельни. Но в принципе все есть. Зато у нас есть традиция коптить на дому мясо и уже есть свои мастера, имеющие свои домашние коптильни. Молодые ребята болеют душой за качество. Сделаешь им заказ – всегда выполнят в лучшем виде. Так что и тут у нас не хуже!Испания, Ллорет-де-Мар, курортный город на берегу моря, и там большой продовольственный магазин сети «Капрабо». Два этажа. Огромный отдел местных вин. Коньяки и виски – все как у нас, даже у нас выбор богаче. Хлеб вчерашний лежит отдельно, и он в два раза дешевле, что удобно. Отделу выпечки… до наших далеко. Меньше разнообразных йогуртов и минеральной воды. Но больше овощей. Кстати, выбор овощей и фруктов больше и во Франции. Но если у нас чего-то и нет, то это не критично, и в глаза не бросается. Цены… практически такие же, как и у нас, кроме цен на авокадо. В Пензе в среднем цена авокадо 500 р. за килограмм. В Париже в магазине «Фикспрайс» (где были точно такие же жареные куры, как и у нас, и в точно таком же жарочном шкафу, и в точно такой же упаковке!) килограмм авокадо стоил ровно… один евро! Ну и понятно, что «на перекус» мы только ими и питались, купив еще бутылочку соевого соуса, точно такого же, что продается и у нас! То есть по авокадо мы, да, пока что отстаем, хотя эта «штука» очень полезна для здоровья и кожи… и вообще. Но… это опять же не критично! Не российская это еда. Так что в принципе цена на него для 90% россиян совсем и не важна.Правда, продается много столовой зелени, начиная от рукколы и заканчивая мятой. Руккола хороша с творогом, а с мятой готовится шикарный соус песто. Но… зашел я к нам на городской рынок, а там все это есть, причем в изобилии. То есть для тех, у кого нет дачи, на рынке теперь можно купить все то же самое, что и во Франции.И опять же понятно, что «не все могут», что «режим довел», что… в СССР было лучше. Но тут уж кому что нравится, и кто какой видит и свою, и окружающую его жизнь. Но вот то, что продовольственные магазины и кафе у нас не хуже, а в чем-то даже и лучше заграничных, несомненно!Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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