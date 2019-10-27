Европа и Россия: транспорт и мусор • 75 • Аналитика Чистота в переулках

Европа из окна автобуса (2019). Итак, мы продолжаем делиться впечатлениями от поездки на автобусе через всю Европу, которая оказалась насыщенной и интересной буквально во всех отношениях. К тому же каждая такая поездка, особенно если она совершается каждый год, приносит массу сравнительной информации, которая позволяет в первую очередь оценить свою собственную страну. Потому что, когда ты живешь на одном месте, то можешь сравнивать только прошлое с настоящим. А вот когда путешествуешь – горизонты твои расширяются, и ты видишь, что здесь, и как там. Ну вот, например, в прошлом материале я рассказал о том, что выпечка и кулинарные изделия здесь и «там» ну просто несравнимы. И у меня в Пензе, да и, скорее всего, и в других городах. То же самое можно сказать и про ассортимент продовольственных магазинов. Кое в чем он был богаче «там», кое-что из продуктов «там» было дешевле, но лишь кое-что. А так, все было практически одно и то же! А кое-что там даже и удивляло!







Нет, что ни говори, а путешествовать не только приятно, но и полезно. Много всего узнаешь и многое видишь. Вот, например, этот бронеавтомобиль «Гриффон». В двадцатых числах июня 2019-го было объявлено о завершении заводских испытаний первого серийного броневика, 4 июля первый серийный БА был сдан армии, а уже 14-ого эти БА стояли на площади Бастилии и их показывали всем желающим



Например, еще академик П. П. Семёнов-Тян-Шанский в своей книге «Живописная Россия» отмечал довольно странную вещь: мордовские соседи русских крестьян питались гораздо лучше последних, и куда чаще ели мясное. «В бытность нашу у мордвы, — писал он, — нам доводилось есть чудесные наварные щи из сорочины. А еще мордовка сварит молоденького ястребенка, а при случае и старому куриному управителю спуска не дает. Часто мордовский насельник питается зайчиною, которую его русский сосед считает поганою и оставляет про мордовскую нужду». То есть наши русские крестьяне не ели зайцев (!), петухов (!!), а уж про сорок и ястребов и говорить нечего (!!!). Живя в селе с полумордовским населением с 1977 по 1980 год, я был удивлен, что местные жители, зарезав барана, выбрасывали его голову собакам («она погана!»), так же, как и коровьи и свиные кишки, вместо того, чтобы делать из них свою, домашнюю колбасу. Никогда, кстати, я не видел на рынках, да и сейчас не вижу, чтобы у нас продавались бараньи головы, а кролики продавались вместе с головами. Лапу мохнатую оставляют. Голову – нет!





У нас любят писать о том, что за границей чисто только на тех улицах, которые посещают туристы. Не всегда и не везде. В испанском городе Ллорет-де-Мар специально ушел на какую-то окраину, в промышленную зону. Нашел там переулок, который, по идее, должен быть весь замусорен. Но нет, как видите, все чисто



Каково же было мое удивление, когда, зайдя в мясной магазин – продавщица-негритянка объемов «Мамушки» из «Унесенных ветром», в испанском городке Ллорет-де-Мар, я увидел там на витрине и кишки, и бараньи головы, и кроликов вместе с головами, причем таких худосочных, таких жалких, что у себя дома я бы их и даром бы не взял. Мне кроликов знакомые продавцы откармливают – во! А тут… что-то вроде советских цыплят синюшного цвета, давным-давно минувших дней. Все это было… и не очень дорого. Но продавалось в самом обычном магазине, для массового покупателя. И вот… что это? Ментальность? Следствие веков голода, и нехватки белковой пищи, отчего там и устриц едят, и лягушек, и виноградных улиток. Или стремление все познать, все попробовать? Ну, так пример Китая говорит, что скорее это первое, нежели второе. То, что вошло в сознание народа вместе… с людоедскими сказками Шарля Перро и братьев Гримм.





Еще одна улица вдали от туристических маршрутов…



Тише едешь – дальше будешь

Транспорт – вот что очень важно и тут опять же, по моему мнению, сравнение в нашу, а не в их пользу. Да, там есть специальные велосипедные дорожки, идущие вдоль тротуаров, и по ним едут велосипедисты один за другим. Здоровый образ жизни? Очень хорошо! Но вот иду по Парижу, вижу остановку автобуса. На ней люди. Прошел мимо, иду обратно через полчаса. Те же люди сидят и ждут автобуса, только добавилось еще несколько человек. И тут как раз он подошел, и они сели и поехали. Ровно полчаса они сидели и ждали. Ситуация в моей Пензе немыслимая. По всем транспортным артериям города ходят «маршрутные такси». Либо это «Газель», где все пассажиры сидят. Либо микроавтобусы «Мерседес», где иной раз и постоять приходится. Подходят к остановкам каждые пять минут. Уехать быстро поэтому не проблема. Хочешь сэкономить – ждешь большой городской автобус, которые тоже ходит довольно часто. А еще есть и совсем уже медленный троллейбус, на котором… я просто не знаю, кто у нас сегодня ездит. Во всяком случае моя внучка 17 лет от этого транспорта в ужасе. Но он есть тем не менее, они ездят и тоже по-своему решают транспортную проблему.





Это не колокол, а мусорный бак. Неподалеку от автостоянки на границе Австрии и Германии



Ллорьет-де-Мар. Картина та же самая. Город расположен вдоль моря. Ходят два маршрутных автобуса. И я видел очереди на остановках. Самих автобусов не видел ни разу. А ведь сюда бы только и пригнать такие «маршрутки», как у нас, и туристы бы мигом их освоили и катались на них по всему городу. А так… из Ллорета-де-Мар проще с автовокзала уехать в соседнюю Жирону или Барселону, чем проехать насквозь весь городок. Причем, те же маршрутки у нас курсируют и в районных городках, хотя их и меньше, чем в самой Пензе.





Вот так выглядят практически все «помойки» в Ллорет-де-Маре. Все вокруг чисто и прибрано



На всех основных переходах у нас кроме световых табло со «спешащим человечком» установлены еще и указатели времени, которые показывают, через сколько секунд на переходе загорится зеленый или красный. На мой взгляд это очень удобно. Можешь не спешить к переходу или, напротив, ускорить шаги, чтобы оказаться на проезжей части после начала движения. В Париже этого нет, в Вене – нет, про Венецию и говорить нечего. Так что, при всем при том, что Пенза город старый, концентрический в планировке, с транспортом для тех, у кого нет собственного автомобиля, здесь нет никаких проблем. А для тех, у кого он есть – старые улицы расширяют, прокладывают шоссе с трехполосным движением и строят мосты-развязки. Подождать маршрутное такси нужного тебе номера 15 минут равносильно катастрофе: «куда смотрит мэр города!» Такой тут же начнется разговор! Правда, метро в Париже и Барселоне устроено очень удобно. К тому же в Барселоне поезда метро выполняют еще и функцию пригородного сообщения, и ты прямиком из какого-нибудь окрестного курортного городка можешь без проблем и пересадок оказаться сразу в центре города. Но, в общем-то, я бы сказал, что даже в моем городе с транспортом лучше везде, чем «там», причем как в столицах, так и в относительно небольших городках. Появились у нас, кстати, и моноциклы, и электросамокаты. Пройдет немного времени, и, уверен, их будет у нас не меньше, чем там.





Россия: Евразия иль Азиопа?

Некоторые баки вдобавок еще и красиво расписаны!



Но вот проблема с мусором у нас по-прежнему актуальна. Да, у нас в городе теперь любо дорого посмотреть на оформление пешеходных переходов, оборудованных и сниженными поребриками для удобства съезда инвалидов-колясочников, но места свалки мусора — это по-прежнему нечто. Нет, баки – точная копия зарубежных, что во Франции, что в Испании, у нас стоят. И их вовремя освобождают от содержимого.





Мусорный бак для… старой одежды. Ллорет-де-Мар



Но… мало и каких-то странных ржавых емкостей, похожих на большого ковш экскаватора, и открытых сверху, которые стоят на замусоренных площадках, нередко засыпанные мусором «сверх крыши», и, соответственно, его разносит ветром, отчего им засыпано все вокруг. Есть «клетка» для пластиковых бутылок, но опорожняется она редко. В общем… место омерзительное, да еще поскольку тут пасется еще и целая стая голубей, буквально заваленное их экскрементами.





Вот этот котик оказался единственным представителем кошачьего племени, у которого не было на шее ошейника. Он попался мне на окраине городка по дороге к замку Св. Джона и всем своим видом намекал на то, что он хороший и его надо покормить. И пока я с ним «разговаривал», появилась старая испанка, одетая в нечто цветастое и невообразимое, с рукой, замотанной грязным бинтом, и с сумкой. Ведьма ведьмой. Таким только малых деток пугать! Увидела, что я разговариваю с котом, и… что-то долго принялась мне объяснять по-испански. Потом показала мне сумку, а в ней… стояло сразу несколько мисочек с едой. Поманила котика, и он за ней пошел. Такие святые женщины, хотя и странные на вид, встречаются и у нас!





Вот эта странная парочка…



Не так в вышеназванных странах, а также в Германии, Польше, Австрии… Там используются закрытые сверху баки в форме колокола с отверстием, в которое тот же голубь никак не пролезет. Отдельный бак для пищевых отходов, отдельный для бумаги и отдельный для пластика. Удобно, ничего не скажешь! И вокруг все чисто! Есть даже специальные баки для старой одежды, что также очень удобно. У нас бомжей ради и одежду, и башмаки, оставляют возле этого бака-ковша. А еще там же складывается старая мебель, холодильники… Ковш этот, случается, горит, распространяя вокруг едкий дым. Словом, вот в этом направлении нам следует еще над собой поработать.



Дама с собачкой



Давно, очень давно, хотелось мне сделать такой вот снимок. Один раз я даже полчаса шел за одной дамой с собачкой, чтобы запечатлеть акт ее дефекации, и все неудачно. А тут в славном городе Жироне вдруг повезло! Истинно сказано, кто ищет тот всегда находит! Вот так там убирают за своими питомцами владелицы собак!



Ну и, конечно, отправление естественных надобностей собаками. Правда, город у нас очень зеленый и газоны в некоторых местах, что лесные лужайки, а еще позади домов есть поляны, рощи, словом, облегчиться им есть где. Однако случается, что иному псу так приспичит, что… он валит, где придется, и если пес крупный, то и куча не мала. Что делает в этом случае хозяин? А он делает вид, что ничего не случилось и идет дальше. Что делает человек «там»? Там, например, в той же Жироне, я был свидетелем, как женщина – хозяйка маленькой собачки, после того, как та в центре города «задрала ножку на дорожный столб», полила это место водой из специальной бутылки, побрызгала на него дезодорантом, и лишь после этого пошла выгуливать ее дальше. Не так это уж и сложно, и дорого осуществить это и у нас. Российские города ждёт крах советской системы теплоснабжения



Полиции проверить «правильность выгула» собаки было бы очень просто: гуляешь с собакой? Значит при тебе должны быть по крайней мере одноразовые перчатки, и пакеты для… «собачьих фруктов», а еще лучше совок и небольшой веник. Есть все это – молодец, гуляй дальше. Нет – заплати штраф и в следующий раз о своей ответственности перед другими не забывай!



Отдельная тема: бродячие кошки. Понятно, что они оберегают наши города от крыс. Но тем не менее. Условия их обитания ужасны, хотя и находятся сердобольные женщины, что их кормят. В Испании в городке Ллорет-де-Мар хозяйские кошки ходят в ошейниках и микрочипированы. Во многих магазинах и ресторанах у входа для них устроены «столовые» с едой и водой. Стоят уличные киоски по продаже корма для кошек – купил и покормил. Ну а бродячих собак там нет вообще. Впрочем, у нас с некоторых пор я их тоже не вижу…



Продолжение следует… Итак, мы продолжаем делиться впечатлениями от поездки на автобусе через всю Европу, которая оказалась насыщенной и интересной буквально во всех отношениях. К тому же каждая такая поездка, особенно если она совершается каждый год, приносит массу сравнительной информации, которая позволяет в первую очередь оценить свою собственную страну. Потому что, когда ты живешь на одном месте, то можешь сравнивать только прошлое с настоящим. А вот когда путешествуешь – горизонты твои расширяются, и ты видишь, что здесь, и как там. Ну вот, например, в прошлом материале я рассказал о том, что выпечка и кулинарные изделия здесь и «там» ну просто несравнимы. И у меня в Пензе, да и, скорее всего, и в других городах. То же самое можно сказать и про ассортимент продовольственных магазинов. Кое в чем он был богаче «там», кое-что из продуктов «там» было дешевле, но лишь кое-что. А так, все было практически одно и то же! А кое-что там даже и удивляло!Например, еще академик П. П. Семёнов-Тян-Шанский в своей книге «Живописная Россия» отмечал довольно странную вещь: мордовские соседи русских крестьян питались гораздо лучше последних, и куда чаще ели мясное. «В бытность нашу у мордвы, — писал он, — нам доводилось есть чудесные наварные щи из сорочины. А еще мордовка сварит молоденького ястребенка, а при случае и старому куриному управителю спуска не дает. Часто мордовский насельник питается зайчиною, которую его русский сосед считает поганою и оставляет про мордовскую нужду». То есть наши русские крестьяне не ели зайцев (!), петухов (!!), а уж про сорок и ястребов и говорить нечего (!!!). Живя в селе с полумордовским населением с 1977 по 1980 год, я был удивлен, что местные жители, зарезав барана, выбрасывали его голову собакам («она погана!»), так же, как и коровьи и свиные кишки, вместо того, чтобы делать из них свою, домашнюю колбасу. Никогда, кстати, я не видел на рынках, да и сейчас не вижу, чтобы у нас продавались бараньи головы, а кролики продавались вместе с головами. Лапу мохнатую оставляют. Голову – нет!Каково же было мое удивление, когда, зайдя в мясной магазин – продавщица-негритянка объемов «Мамушки» из «Унесенных ветром», в испанском городке Ллорет-де-Мар, я увидел там на витрине и кишки, и бараньи головы, и кроликов вместе с головами, причем таких худосочных, таких жалких, что у себя дома я бы их и даром бы не взял. Мне кроликов знакомые продавцы откармливают – во! А тут… что-то вроде советских цыплят синюшного цвета, давным-давно минувших дней. Все это было… и не очень дорого. Но продавалось в самом обычном магазине, для массового покупателя. И вот… что это? Ментальность? Следствие веков голода, и нехватки белковой пищи, отчего там и устриц едят, и лягушек, и виноградных улиток. Или стремление все познать, все попробовать? Ну, так пример Китая говорит, что скорее это первое, нежели второе. То, что вошло в сознание народа вместе… с людоедскими сказками Шарля Перро и братьев Гримм.Транспорт – вот что очень важно и тут опять же, по моему мнению, сравнение в нашу, а не в их пользу. Да, там есть специальные велосипедные дорожки, идущие вдоль тротуаров, и по ним едут велосипедисты один за другим. Здоровый образ жизни? Очень хорошо! Но вот иду по Парижу, вижу остановку автобуса. На ней люди. Прошел мимо, иду обратно через полчаса. Те же люди сидят и ждут автобуса, только добавилось еще несколько человек. И тут как раз он подошел, и они сели и поехали. Ровно полчаса они сидели и ждали. Ситуация в моей Пензе немыслимая. По всем транспортным артериям города ходят «маршрутные такси». Либо это «Газель», где все пассажиры сидят. Либо микроавтобусы «Мерседес», где иной раз и постоять приходится. Подходят к остановкам каждые пять минут. Уехать быстро поэтому не проблема. Хочешь сэкономить – ждешь большой городской автобус, которые тоже ходит довольно часто. А еще есть и совсем уже медленный троллейбус, на котором… я просто не знаю, кто у нас сегодня ездит. Во всяком случае моя внучка 17 лет от этого транспорта в ужасе. Но он есть тем не менее, они ездят и тоже по-своему решают транспортную проблему.Ллорьет-де-Мар. Картина та же самая. Город расположен вдоль моря. Ходят два маршрутных автобуса. И я видел очереди на остановках. Самих автобусов не видел ни разу. А ведь сюда бы только и пригнать такие «маршрутки», как у нас, и туристы бы мигом их освоили и катались на них по всему городу. А так… из Ллорета-де-Мар проще с автовокзала уехать в соседнюю Жирону или Барселону, чем проехать насквозь весь городок. Причем, те же маршрутки у нас курсируют и в районных городках, хотя их и меньше, чем в самой Пензе.На всех основных переходах у нас кроме световых табло со «спешащим человечком» установлены еще и указатели времени, которые показывают, через сколько секунд на переходе загорится зеленый или красный. На мой взгляд это очень удобно. Можешь не спешить к переходу или, напротив, ускорить шаги, чтобы оказаться на проезжей части после начала движения. В Париже этого нет, в Вене – нет, про Венецию и говорить нечего. Так что, при всем при том, что Пенза город старый, концентрический в планировке, с транспортом для тех, у кого нет собственного автомобиля, здесь нет никаких проблем. А для тех, у кого он есть – старые улицы расширяют, прокладывают шоссе с трехполосным движением и строят мосты-развязки. Подождать маршрутное такси нужного тебе номера 15 минут равносильно катастрофе: «куда смотрит мэр города!» Такой тут же начнется разговор! Правда, метро в Париже и Барселоне устроено очень удобно. К тому же в Барселоне поезда метро выполняют еще и функцию пригородного сообщения, и ты прямиком из какого-нибудь окрестного курортного городка можешь без проблем и пересадок оказаться сразу в центре города. Но, в общем-то, я бы сказал, что даже в моем городе с транспортом лучше везде, чем «там», причем как в столицах, так и в относительно небольших городках. Появились у нас, кстати, и моноциклы, и электросамокаты. Пройдет немного времени, и, уверен, их будет у нас не меньше, чем там.Но вот проблема с мусором у нас по-прежнему актуальна. Да, у нас в городе теперь любо дорого посмотреть на оформление пешеходных переходов, оборудованных и сниженными поребриками для удобства съезда инвалидов-колясочников, но места свалки мусора — это по-прежнему нечто. Нет, баки – точная копия зарубежных, что во Франции, что в Испании, у нас стоят. И их вовремя освобождают от содержимого.Но… мало и каких-то странных ржавых емкостей, похожих на большого ковш экскаватора, и открытых сверху, которые стоят на замусоренных площадках, нередко засыпанные мусором «сверх крыши», и, соответственно, его разносит ветром, отчего им засыпано все вокруг. Есть «клетка» для пластиковых бутылок, но опорожняется она редко. В общем… место омерзительное, да еще поскольку тут пасется еще и целая стая голубей, буквально заваленное их экскрементами.Не так в вышеназванных странах, а также в Германии, Польше, Австрии… Там используются закрытые сверху баки в форме колокола с отверстием, в которое тот же голубь никак не пролезет. Отдельный бак для пищевых отходов, отдельный для бумаги и отдельный для пластика. Удобно, ничего не скажешь! И вокруг все чисто! Есть даже специальные баки для старой одежды, что также очень удобно. У нас бомжей ради и одежду, и башмаки, оставляют возле этого бака-ковша. А еще там же складывается старая мебель, холодильники… Ковш этот, случается, горит, распространяя вокруг едкий дым. Словом, вот в этом направлении нам следует еще над собой поработать.Ну и, конечно, отправление естественных надобностей собаками. Правда, город у нас очень зеленый и газоны в некоторых местах, что лесные лужайки, а еще позади домов есть поляны, рощи, словом, облегчиться им есть где. Однако случается, что иному псу так приспичит, что… он валит, где придется, и если пес крупный, то и куча не мала. Что делает в этом случае хозяин? А он делает вид, что ничего не случилось и идет дальше. Что делает человек «там»? Там, например, в той же Жироне, я был свидетелем, как женщина – хозяйка маленькой собачки, после того, как та в центре города «задрала ножку на дорожный столб», полила это место водой из специальной бутылки, побрызгала на него дезодорантом, и лишь после этого пошла выгуливать ее дальше. Не так это уж и сложно, и дорого осуществить это и у нас.Полиции проверить «правильность выгула» собаки было бы очень просто: гуляешь с собакой? Значит при тебе должны быть по крайней мере одноразовые перчатки, и пакеты для… «собачьих фруктов», а еще лучше совок и небольшой веник. Есть все это – молодец, гуляй дальше. Нет – заплати штраф и в следующий раз о своей ответственности перед другими не забывай!Отдельная тема: бродячие кошки. Понятно, что они оберегают наши города от крыс. Но тем не менее. Условия их обитания ужасны, хотя и находятся сердобольные женщины, что их кормят. В Испании в городке Ллорет-де-Мар хозяйские кошки ходят в ошейниках и микрочипированы. Во многих магазинах и ресторанах у входа для них устроены «столовые» с едой и водой. Стоят уличные киоски по продаже корма для кошек – купил и покормил. Ну а бродячих собак там нет вообще. Впрочем, у нас с некоторых пор я их тоже не вижу…Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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