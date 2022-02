Европа готова и дальше назло России морозить уши • 179 • Аналитика © AP Photo / Murad Sezer Китайская компания Zhejiang Energy подписала предварительные договоренности о приобретении десятипроцентной доли в Якутском газовом проекте. Это еще один интегрированный (включает добычу газа, его транспортировку до берега и сжижение) российский пока проект по производству СПГ. А чуть ранее "Новатэк" заключил сразу два соглашения по долгосрочным поставкам СПГ со своего строящегося завода "Арктик СПГ 2" c китайскими компаниями: с той же Zhejiang Energy, а также с компанией ENN. Если отмотать назад чуть дальше, в февраль прошедшего года, то тогда "Новатэк" договорился о поставках топлива с "Арктик СПГ 2" и c компанией Shenergy. Что объединяет эти сюжеты? В первую очередь то, что все это — китайские компании. Но это слишком очевидно. Гораздо интереснее, что все упомянутые компании относительно небольшие и находятся за пределами китайской "большой нефтегазовой тройки". Тут необходим небольшой исторический экскурс. Еще в конце восьмидесятых годов из Министерства нефтегазовой промышленности Китая были выделены три компании. CNPC начала заниматься сухопутной добычей, CNOOC — морской, а Sinopec — нефтепереработкой. Но со временем компании стали заходить в сферы ответственности друг друга — и такая конкуренция поддерживалась руководством страны. Соответственно, и в импорте СПГ участвовали и участвуют все три нефтегазовых гиганта. Сейчас же интересно, что к активности в секторе СПГ присоединяются и небольшие (относительно гигантов отрасли) компании, часто это региональные дистрибьюторы энергоресурсов. Помимо упомянутых выше, уже работают на рынке СПГ или заключают долгосрочные контракты на поставку топлива компании Foran, China gas, Sinochem, Guangzhou Development, Shenzhen Gas и другие. Список внушительный. Почему так происходит? Для импорта СПГ важен доступ к терминалам по приему СПГ, объектам достаточно капиталоемким. И тут работают два фактора. Во-первых, некоторые газовые компании уже стали достаточно крупными, чтобы самостоятельно (или в партнерстве) строить собственные терминалы СПГ. Во-вторых, в рамках либерализации рынка небольшие компании получили доступ и к регазификационным терминалам других компаний, в первую очередь "большой тройки". © РИА Новости / Евгений Одиноков Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР Описанный сюжет скорее имеет большее значение для будущего, чем для настоящего. Но и сейчас он внес свой вклад в рост спроса на СПГ в КНР, наряду с другими факторами — уже традиционной экологической повесткой и дефицитом угля на фоне слишком резкого сокращения добычи этого топлива. В результате, по предварительным данным, импорт СПГ в Китае за год увеличился почти на 18 процентов (!) по сравнению с шестью процентами среднемирового роста этого рынка. А КНР по итогам прошедшего года уже обогнала Японию по объемам закупок СПГ, превратившись в мирового лидера по импорту этого топлива. В свою очередь, такое резкое увеличение спроса со стороны Китая на фоне ограниченного глобального предложения, связанного с проблемами на некоторых старых производствах СПГ, стало одной из причин сильного роста мировых цен на газ. Но намного важнее — будущее. Тут два аспекта — краткосрочный и среднесрочный. На следующий год Международное энергетическое агентство предсказывает рост спроса на СПГ в 4 процента. Кстати, примерно такой же и долгосрочный темп роста спроса ожидают консервативные прогнозы. Со стороны же предложения за краткосрочный баланс на рынке "отвечают" действующие и строящиеся заводы СПГ, за среднесрочный — проектируемые. Ведь без дополнительного предложения не будет и роста спроса. А некоторые трудности прошлого года переходят и в год новый. Завод СПГ в Норвегии после пожара осенью 2020 года по планам должен был быть перезапущен через год, в октябре 2021 года. По факту же после двух пересмотров плана на днях была назначена новая дата запуска — май 2022 года, но нет гарантий, что это последний перенос сроков. CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США Новых заводов СПГ в текущем году будет запущено немного. В основном это достраивающиеся американские производства СПГ, в результате чего уже по итогам всего 2022 года США станут крупнейшем в мире производителем СПГ, обогнав Катар и Австралию. Но недавняя "хайповая" новость — экспорт газа из США может вырасти вдвое в 2023 году по сравнению с 2020 годом — лишь частично объясняется вводом новых мощностей по сжижению. Вторая причина кажущегося резкого роста производства — низкая база 2020 года. Ведь тогда многие уже построенные заводы СПГ в Соединенных Штатах простаивали, так как низкие цены на мировом рынке не позволяли окупить производство американского СПГ. Мы неспроста уделяем внимание предложению на рынке, так как новый СПГ — это один из немногих источников дополнительного предложения и на газовом рынке в целом. И раз его будет немного, то это означает, что напряженность сохранится, правда, при прочих равных условиях. Последнее замечание существенно, так как, к примеру, увеличение поставок со стороны России эту напряженность сразу же ослабит. Последние данные от начала февраля говорят о том, что "Газпром" потихоньку наращивает поставки от рекордных минимумов: он вновь бронирует пока небольшие объемы прокачки по "Ямалу — Европе" и увеличил в два раза транзит через Украину до "стандартного" объема на уровне контракта "качай-или-плати". Что касается среднесрочных перспектив, то здесь вновь интересен Китай. Буквально в последние пару месяцев уходящего года компании страны заключали многочисленные долгосрочные контракты на поставку СПГ, всего же за год подписаны договоренности на 25 миллионов тонн в год новых поставок в будущем. Это много — треть от текущего объема импорта. Любопытно, что среди этих контрактов немало договоренностей и с проектируемыми американскими заводами СПГ. Тем не менее пока это не помогло американским проектам принять окончательные инвестрешения и начать строительство. Строительство второй волны американских заводов СПГ постепенно подходит к завершению, а давно всеми ожидаемая третья волна пока так и не началась. И самое интересное — цены. Как все мы знаем, цены на газ сейчас на высоком уровне в районе тысячу долларов за тысячу кубометров, а танкеры буквально мечутся между европейским и азиатским рынком, реагируя на небольшие изменения ценовой конъюнктуры. Общим местом считается, что газ в Азии обычно дороже, чем в Европе, хотя, повторимся, именно сейчас это не так. Иначе сложно переманить газовозы в ЕС, чтобы компенсировать дефицит и низкий уровень поставок со стороны "Газпрома" в январе. В результате импорт СПГ в Европу в конце января обновил рекорды, хотя полностью дефицит он не компенсирует. Поэтому среди прочих механизмов компенсаций — падение спроса со стороны промышленности, отбор из хранилищ, да и с погодой в среднем скорее везет. Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы © РИА Новости / Алексей Витвицкий СПГ-терминал в Свиноуйсьце Так или иначе, на деле все эти рассуждения связаны именно с биржевыми ценами. При этом Европа именно по таким ценам действительно получает большую часть своего газа. Напротив, в Азии по-прежнему распространена нефтяная привязка, а по высоким ценам регион импортирует только дополнительный, "спотовый" СПГ, долю которого можно приблизительно оценить в четверть всего рынка. Поэтому даже при нефти по 80 долларов за баррель Азия по-прежнему платит за основную часть своего СПГ раза в два-три меньше, чем спотовая цена. Но главное — каковы же договоренности по новым контрактам? По попавшим в прессу сведениям, у новых контрактов с Катаром на поставку СПГ в Китай вновь ценовая нефтяная привязка. В свою очередь, цены в договорах на поставку СПГ из США будут зависеть от внутренних американских цен на газ, здесь есть неопределенности, но резкий рост маловероятен. Ценовая привязка в долгосрочных контрактах к биржевым ценам на газ постепенно набирала популярность, но в результате высокая волатильность цен "спота" за последние два года охладила энтузиазм участников рынка: как продавцов, так и азиатских покупателей. Правда, Евросоюз, который активней других внедрял биржевые цены на газ и больше всего сейчас страдает от высоких цен, пока не демонстрирует желания вернуться к более сбалансированным механизмам ценообразования в долгосрочных контрактах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

179 Источник Похожие новости Как далеко готов зайти Запад в своей борьбе с Россией Украина ставит опасные атомные рекорды Запад готовится к прощанию с пандемией Украина подсела на российскую гречневую иглу Китай встречает год Тигра во всеоружии Такой же, как Путин: национальные интересы превыше всего Новости партнеров