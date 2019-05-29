Европа Фараджа и Сальвини против Европы Макрона и Меркель

Новый баланс сил в Европарламенте

«Крайне правые, вероятно, увеличат свое присутствие в Европарламенте, но не нужно паники» – так охарактеризовали выборы в Европарламент, состоявшиеся 23-26 мая, в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Европейские правоконсервативные партии (они же «популисты», они же «националисты», они же «крайне правые») видятся по обе стороны океана угрозой трансатлантической политике. Насколько реальна эта угроза?

Большинство правоконсервативных партий настаивают если не на запрете, то на ограничении иммиграции из Азии и Африки в Европу, выступают за отмену санкций по отношению к России, протестуют против ряда экономических и финансовых программ в рамках ЕС. Это то евроскептическое направление, которое подняло волну против подготовки соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве (ТТИП) между США и Евросоюзом. Теперь они добились успеха на выборах в Европарламент, что говорит о росте их популярности в странах-членах Евросоюза. Это отнюдь не «новый Евросоюз», но это уже другая Европа, которая заявляет о своих противоречиях с Европой Меркель и Макрона, с Европой наднациональных институтов.

Главное заключается в том, что в результате выборов правоконсервативные силы лишили устойчивого большинства в Европарламенте Европейскую народную партию (ЕНП) – конгломерат депутатов разной партийной принадлежности, утверждающих, в частности, что Москва ведёт «необъявленную войну против либеральных ценностей». ЕНП потеряла в Европарламенте в результате этих выборов 34 места. «Впервые за 40 лет две классические партии социалистов и консерваторов не смогут создать большинство, – заявил бывший премьер-министр Бельгии, лидер Альянса либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt). – Это исторический момент, потому что возник новый баланс власти в Европарламенте».

Однако как это скажется на формировании руководящих органов Евросоюза, пока непонятно. ЕНП остаётся самой крупной фракцией (182 места из 750). Дальше идёт пёстрый перечень фракционных объединений: Прогрессивный альянс социалистов и демократов (147 мест), Альянс либералов и демократов за Европу (109), зелёные (62), Европейские консерваторы и реформисты (59), партия «Европа наций и свобод» (58), партия «Европа за свободу и демократию» (54), Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера (38). Названия фракций в парламенте нового состава так похожи друг на друга, что разобраться в этом политическом месиве непросто.

Правоконсерваторы («Европа наций и свобод»), во фракцию которых вошли депутаты от партий Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, уже работают над созданием блока из представителей 12 партий. По оценкам, такая группировка могла бы объединить до 30% голосов депутатов Европарламента. В этот блок могут ввести своих представителей и венгерская партия ФИДЕС Виктора Орбана, и «Альтернатива для Германии » , и добившаяся блестящего успех на выборах в Великобритании «антиевропейская» партия Brexit во главе с Найджелом Фараджем, которая получила 32% голосов на фоне упадка традиционных лейбористов и консерваторов.

Возможно, аналитики CSIS правы и оснований для панического беспокойства относительно устоев трансатлантизма действительно нет. Однако есть необходимость по крайней мере задуматься о состоятельности трансатлантической политики во всех её аспектах. В том числе в отношении дискурса по поводу «агрессивной России».