Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
"Манипуляции перед выборами в Раду": В Крыму ответили на заявление Порошенко о в...
ВЭБ подал иск к Украине в арбитражный суд Стокгольма
За минуту до... США на пороге новой войны?
Главная / В России

«Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма»: В Крыму оценили заявление президента Чехии

21 июня 2019, 14:39  •  67 • В России

Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма. Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью сми призвал Украину и другие страны смириться с тем, что Крым стал частью России.

- Это факт. Украине и части международного сообщества, не согласной с этим, следует смириться, - сообщил Земан, отвечая на вопрос о государственной принадлежности полуострова.

Также президент Чехии отметил, что негативного влияния санкций не ощутили ни экономика, ни политика РФ. Напомним, 20 июня Евросоюз продлил «крымский" пакет санкций на год. Это запрет на импорт крымской и севастопольской продукции, а также инвестиции в Крым и Севастополь.

- Президент Чехии Милош Земан лишь заявил о фактическом суверенитете России в Крыму, однако, он официально не признал полуостров частью российского государства. Речевые формулировки - весьма важная деталь в этом вопросе. Однако нет сомнений в том, что Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма, - отмечает политолог Иван Мезюхо.

По его словам, ЕС в ближайшее время не будет официально признавать регион частью Российской Федерации «по целому ряду внешних и внутриевропейских причин».

- Тем не менее, во всем мире понимают, что Крым — это Россия и никакого «возврата» полуострова на Украину никогда не будет, - добавил политолог.

МНЕНИЕ

«Он не лицемерит, а говорит, что думает»

Владимир Джаралла, политолог:

- Президент Земан - это исключение из глав стран Восточной Европы благодаря своей открытой симпатии к России и исключение из глав стран Евросоюза. Он не лицемерит и говорит, что думает. При этом роль президента в Чехии символическая, без реальных полномочий. Он завершает свой второй срок и более выдвигаться по конституции не будет.

Несколько лет назад его встречи с Путиным были в центре внимания СМИ именно благодаря яркой личности Земана, легко нарушавшего фальшивые правила, например, о ограничении курения и заявлениями о том, что в советский период в чешских лабораториях работали с боевым газом «Новичок».

Он - исключение. И все же, его слова показывают изменения в общей тональности лидеров Евросоюза, думающих о глобальной конкуренции с США и Китаем. Но для этого нужны смелые решения, на которые они пока не способны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 17:24
«Смены подхода не планируется»: Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления
20 июня 2019, 19:09
Владимир Путин - "КП": Мы хотим дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения проблем на Донбассе
20 июня 2019, 22:24
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
20 июня 2019, 17:24
«Не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими принципами»: Путин на прямой линии о сделке с США по Сирии
20 июня 2019, 23:54
Уровень доходов, нацпроекты и кибербезопасность: о чём говорил Владимир Путин в ходе прямой линии
21 июня 2019, 01:39
«Били, закидывали бутылками»: Депутат Госдумы рассказал, как сторонники Саакашвили напали в Грузии на российских политиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
14 июня 2019, 15:24
Водная блокада Крыма ударила по Украине: Экологическая катастрофа нарастает уже 5 лет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.