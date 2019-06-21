«Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма»: В Крыму оценили заявление президента Чехии

Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма. Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью сми призвал Украину и другие страны смириться с тем, что Крым стал частью России.

- Это факт. Украине и части международного сообщества, не согласной с этим, следует смириться, - сообщил Земан, отвечая на вопрос о государственной принадлежности полуострова.

Также президент Чехии отметил, что негативного влияния санкций не ощутили ни экономика, ни политика РФ. Напомним, 20 июня Евросоюз продлил «крымский" пакет санкций на год. Это запрет на импорт крымской и севастопольской продукции, а также инвестиции в Крым и Севастополь.

- Президент Чехии Милош Земан лишь заявил о фактическом суверенитете России в Крыму, однако, он официально не признал полуостров частью российского государства. Речевые формулировки - весьма важная деталь в этом вопросе. Однако нет сомнений в том, что Европа фактически смирилась с российским статусом Крыма, - отмечает политолог Иван Мезюхо.

По его словам, ЕС в ближайшее время не будет официально признавать регион частью Российской Федерации «по целому ряду внешних и внутриевропейских причин».

- Тем не менее, во всем мире понимают, что Крым — это Россия и никакого «возврата» полуострова на Украину никогда не будет, - добавил политолог.

МНЕНИЕ

«Он не лицемерит, а говорит, что думает»

Владимир Джаралла, политолог:

- Президент Земан - это исключение из глав стран Восточной Европы благодаря своей открытой симпатии к России и исключение из глав стран Евросоюза. Он не лицемерит и говорит, что думает. При этом роль президента в Чехии символическая, без реальных полномочий. Он завершает свой второй срок и более выдвигаться по конституции не будет.

Несколько лет назад его встречи с Путиным были в центре внимания СМИ именно благодаря яркой личности Земана, легко нарушавшего фальшивые правила, например, о ограничении курения и заявлениями о том, что в советский период в чешских лабораториях работали с боевым газом «Новичок».

Он - исключение. И все же, его слова показывают изменения в общей тональности лидеров Евросоюза, думающих о глобальной конкуренции с США и Китаем. Но для этого нужны смелые решения, на которые они пока не способны.

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