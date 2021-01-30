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Европа движется "в никуда": В МИД объяснили, почему санкции против России выйдут ЕС боком

30 января 2021, 14:30  •  73 • Политика
В МИД РФ объяснили, почему санкции против России выйдут самому ЕС боком. Замглавы ведомства Александр Грушко подчеркнул, что используемые против Москвы экономические ограничения в итоге приводят к ситуации катастрофической неопределённости во взаимоотношениях сторон: Европа движется "в никуда".
Замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии для прессы обратил внимание, что санкционная политика ЕС в отношении России ведёт европейские страны "в никуда".
Он пояснил, что вводимые ими экономические ограничения против РФ приводят к ситуации катастрофической неопределённости во взаимоотношениях сторон.
Между тем государства Евросоюза по-прежнему являются одними из крупнейших партнёров Москвы. Так, в 2020 году на них пришлось 38 процентов внешнеторгового баланса РФ.
Грушко подчеркнул, что российская сторона в связи с этим считает неприемлемыми подобные односторонние решения. Они не только нарушают правила Всемирной торговой организации, но и чинят преграды для выстраивания взаимовыгодных экономических связей.
Дипломат добавил, что данная проблема актуальна как для отношений между РФ и ЕС, так и для всей мировой торговли в общем.

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