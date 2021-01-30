Европа движется "в никуда": В МИД объяснили, почему санкции против России выйдут ЕС боком

Замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии для прессы обратил внимание, что санкционная политика ЕС в отношении России ведёт европейские страны "в никуда".

Он пояснил, что вводимые ими экономические ограничения против РФ приводят к ситуации катастрофической неопределённости во взаимоотношениях сторон.

Между тем государства Евросоюза по-прежнему являются одними из крупнейших партнёров Москвы. Так, в 2020 году на них пришлось 38 процентов внешнеторгового баланса РФ.

Грушко подчеркнул, что российская сторона в связи с этим считает неприемлемыми подобные односторонние решения. Они не только нарушают правила Всемирной торговой организации, но и чинят преграды для выстраивания взаимовыгодных экономических связей.

Дипломат добавил, что данная проблема актуальна как для отношений между РФ и ЕС, так и для всей мировой торговли в общем.