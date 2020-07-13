Европа движется к уничтожению своего наследия

Антиутопия становится жизнью

Голландские власти приступили к отмене мужского и женского пола на законодательном уровне. Правительство Нидерландов, опережая остальную Европу, отменяет указание на половую принадлежность в выдаваемых государством паспортах и других удостоверениях личности.

Соответствующие изменения в голландском законодательстве вступят в силу в 2024-2025 годах. А до тех пор, пока не будут изготовлены удостоверения нового образца, голландцам предложено ставить в существующих документах вместо обозначения пола букву Х.

Об упразднении мужского и женского пола вердиктом властей общественности стало известно из письма, направленного в парламент Нидерландов министром образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен. По словам министра, голландское правительство намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола». По мнению чиновницы, граждане Нидерландов должны «создавать собственную [? – С.К.] идентичность», чтобы жить «в полной свободе и безопасности».

Власти Нидерландов сожалеют, что не могут убрать отметку о половой принадлежности из заграничных паспортов, так как у подданных самого передового в мире королевства в таком случае могут возникнуть проблемы при пересечении границ других государств. Однако на этот случай голландские чиновники разрабатывают проект введения в заграничных паспортах маркировку для «третьего пола».

Фото: Живой Журнал

В либеральном сообществе приветствовали идею правительства Нидерландов. Так, на сайте Human Rights Watch появился материал, в котором утверждается, что указание в документах пола и расы «не вносит дополнительной ясности». Информацию о поле в удостоверении назвали «ненужной» и «потенциально вредной».

Нидерланды давно опережают все остальные страны в деле легализации и пропаганды извращений. Именно в Нидерландах впервые в мире в 2001 году были узаконены однополые «браки», то есть бесплодное сожительство особей одной и той же половой принадлежности.

Летом 2017 года железнодорожная служба Нидерландов запретила традиционное обращение «дамы и господа», заменив его на «гендерно нейтральное» «дорогие путешественники».

Графа «пол» была ликвидирована в анкетах на правительственных интернет-ресурсах, в частности на государственном портале вакансий.

В 2018 году голландский суд разрешил ставить «нейтральную» отметку Х в графе «пол» в удостоверении личности. И вот теперь в Нидерландах запущена процедура отмены «пола» как юридического понятия.

Образование в британской школе. Фото: thetimes.co.uk

В большинстве стран Запада пропаганда половых извращений стала сегодня обязательной частью общественной жизни. Примерно в трёх десятках государств официально легализованы однополые «браки». Национальное собрание Франции в прошлом году постановило законодательно заменить слова «мать» и «отец» на «родитель 1» и «родитель 2». В Британии в рамках новой программы учащихся младших классов обяжут посещать уроки, на которых им будут рассказывать о педерастах и трансвеститах. В Швеции работают детские сады, в которых детям не дают возможности идентифицировать себя как мальчиков или девочек – малышам даже не разрешают применять местоимения «он» и «она». Недавно детский телеканал Nickelodeon официально объявил гомосексуалистом главного героя популярного на Западе мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

И дальше всего воинствующая пропаганда извращений продвинулась в Нидерландах, где этот процесс организован наиболее основательно. Теперь ЛГБТ-активисты заявляют, что будут бороться за «отмену пола» во всём мире.

Каждый раз, когда любители перверсий получают новое эксклюзивное право, находятся «толерантные» граждане, утверждающие, что в этом и заключается свобода. Меньшинство извращенцев уже имеет на Западе не только развязанные руки, но и отстаивает «право» навязывать свой образ жизни большинству. Сегодня в Голландии мужчины и женщины теряют возможность называть себя таковыми, потому что это раздражает кучку педерастов, лесбиянок и бесполых существ. А завтра предавшиеся извращениям существа заявят, что традиционная семья «оскорбляет их чувства». Уничтожение института брака как союза мужчины и женщины, не допускающего никаких видов «браков» между лицами одного пола, станет самым радикальным путём к сокращению населения планеты.

«Гендерно нейтральный» детский сад в Швеции. Фото: postimees.ee

Священное Писание учит: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их» (Мк. 10: 6). В Ветхом Завете сказано: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость» (Левит 18:22). «Европейская цивилизация» наших дней объявила эту мерзость нормой. Речь идёт о программе уничтожения Homo Sapiens как высшего из видов живых существ. Уродливые биороботы, которые усвоят, что реальность – это лишь то, что вложено в их «программы», превратятся в идеальные объекты манипулирования. Творцы антиутопий, создававшихся на Западе, это предрекали.