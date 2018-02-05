Европа для русских: Европарламент открыл двери для патриотов из России

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К сожалению, сегодня в Брюссель из России едут в основном либеральные оппозиционеры. А вот российские консерваторы и патриоты гости, мягко, говоря, редкие

Русский ответ: Консервативная революция Европы

В последнее десятилетие Европа в глазах жителей России предстает если не как прямой враг, то точно не как друг. И этому есть вполне очевидные причины: поддержка Брюсселем практически всех преступных инициатив США, ультралиберализм, отказ от традиционных христианских ценностей, санкции в конце концов - все это вызывает у подавляющего большинства наших людей отторжение. Однако помимо глобалистской Европы, сосредоточенной исключительно на правах ЛГБТ и мигрантов, все еще существует и Европа настоящая, которую мы практически перестали замечать за потоком негативной информации, непрерывно идущим в обе стороны.

Именно на диалог с Европой, желающей сохранить свою христианскую идентичность и культурное наследие, должны быть устремлены усилия российских НКО, СМИ и других элементов "мягкой силы".

К сожалению, сегодня в Брюссель из России едут в основном либеральные оппозиционеры: пожаловаться на "авторитарный режим" и попросить деньги на борьбу с ним. А вот российские консерваторы и патриоты, готовые вежливо и доходчиво донести свою позицию до западных партнеров – гости, мягко, говоря, редкие. Созданием площадки, которая позволила бы встречаться именно в таком формате, уже несколько лет занимается центр "Креативная дипломатия", получивший в этом году президентский грант на развитие публичных связей с зарубежными структурами. Одно из недавних мероприятий – конференция "ЕС встречает Россию: возможность новых отношений?", несмотря на опасения организаторов и возможные провокации, все же состоялось в стенах Европарламента. Президент "Креативной дипломатии" Наталья Бурлинова уверена, что поддержание контактов со здоровыми политическими силами в Европе отвечает интересам России:

Мы являемся своеобразной платформой, позволяющей людям с разными взглядами обсуждать вопросы, связанные с внешней политикой. Что касается международных отношений, наша главная задача – установить связи между людьми, организациями и группами, которые заинтересованы в диалоге… Наша задача – поддерживать этот диалог несмотря на то, что зачастую официальные каналы закрываются."

Президент "Креативной дипломатии" Наталья Бурлинова уверена, что поддержание контактов со здоровыми политическими силами в Европе отвечает интересам России. Фото автора.

Чтобы открыто заявить о симпатии к России в публичном пространстве сегодняшней Европы, нужно обладать мужеством. Журналист, написавший материал, отличающийся от общей антироссийской информационной повестки, будет немедленно заплеван коллегами. Для политиков все еще хуже: за поддержку действий Москвы на том или ином направлении можно запросто лишиться места, а то и вовсе быть обвиненным в "шпионаже".

Несмотря на это, даже в сегодняшнем Европарламенте есть силы, готовые открыто заявить о намерении вести диалог с Россией. Глава Общественного дипломатического корпуса Лукьяна Суворова, выступившая в качестве организатора встречи, считает, что такого рода контакты помогут избежать прямого столкновения в будущем:

В Европарламенте есть люди, выступающие за сотрудничество с Россией, возобновление диалога и совместную работу по решению международных вопросов. Мы знаем, что далеко не всегда это легко делать, особенно если учитывать основную политическую повестку. Но мы уверены, что такого рода инициативы, позволяющие говорить друг с другом напрямую, позволяют избежать начала новой холодной войны."

Глава Общественного дипломатического корпуса Лукьяна Суворова, выступившая в качестве организатора встречи. Фото автора

Удивительно, но на мероприятие, организованное российским НКО, хоть и не без опаски, но все же пришли евродепутаты и сотрудники аппарата Европарламента. Традиционно, наиболее активно ведут себя итальянские парламентарии. Так, депутат от объединения "Европейская народная партия" Стефано Мауллу обратил внимание на то, что резкий спад в отношениях между Россией и Европой начался после кризиса на Украине, при этом итальянский депутат считает, что именно прозападный Майдан стал причиной трагедии:

Беспорядки на Украине создали условие для проведения референдума о самоопределении Крыма в 2014 году. Сильвио Берлускони принял решение открыто поддержать голосование. К сожалению, реакция Евросоюза была крайне жесткой. Деловая активность была заморожена, а гражданам России, поддержавшим референдум, было отказано во въезде на территорию стран Шенгенской зоны. Санкционная война привела к ответу России в виде запрета на ввоз ряда товаров из Европы. Новая холодная война негативно отразилась как на европейской, так и на российской экономике."

Депутат от объединения "Европейская народная партия" Стефано Мауллу. Фото автора

Традиционно можно рассчитывать и на здравомыслие русскоязычных парламентариев из Латвии. Они, возможно, острее других чувствуют ту несправедливость, которая происходит в ЕС в последние годы. По мнению депутата Андрея Мамыкина, сегодня внешнеполитические инструменты Брюсселя используются не для урегулирования конфликтов, а, напротив, направлены на эскалацию кризиса в отношениях двух сторон:

Мы должны осознать, почему нынешняя модель коммуникации не работает. Первое, на что бы я обратил внимание – отсутствие каких-либо дипломатических усилий. Дипломатия используется для того, чтобы создавать возможности для диалога по сложным вопросам, которые требуют решения. К сожалению, мы видим, что сегодня внешнеполитические ведомства ЕС зачастую используют дипломатию как мегафон, чтобы кричать на соседа, вместо того, чтобы прибегать к дипломатии как к инструменту коммуникации и решения проблем. Все это доходит до такого абсурда, что когда европейский политик едет в Россию, чтобы донести свое мнение, его называют "русским троллем" и обвиняют в предательстве интересов и идеалов Европы."

Депутат Андрей Мамыкин. Фото автора

Однако истерия первых лет, когда все международные СМИ трубили о мнимой "российской угрозе", сходит на нет. Все больше людей, как политиков, так и рядовых граждан, сегодня понимают, что Европа и Россия нужны друг другу, и зачастую европейцы нуждаются в нас значительно больше, чем мы в них. Так, по мнению депутата от патриотического блока "Европа наций свобод" Марко Дзанни, ни один серьезный кризис не может быть решен без участия России:

Возобновление диалога и сотрудничества с нашими соседями – принципиально важные направления как для Евросоюза, так и для России. Вместе мы сможем справиться с тремя важнейшими кризисами, которые сейчас на себе испытывают европейские страны. Во-первых, это экономический кризис. Да, ситуация выправляется, но в моей стране, Италии, существует еще очень много проблем. Во-вторых, это проблема внутренней безопасности и терроризм. Я с интересом наблюдаю за тем, как Россия борется с этим злом, например, в Сирии. В-третьих, это миграционный кризис, от которого страдает весь Евросоюз и особенно Италия."

Депутат от патриотического блока "Европа наций свобод" Марко Дзанни. Фото: автора

Но для того, чтобы начать сотрудничать на новых условиях, необходимо договориться о правилах игры. Начиная с развала СССР, Запад во главе с США последовательно втягивал в свою сферу влияния страны, которые изначально должны были быть нейтральной территорией. В итоге силы НАТО оказались оказались на непосредственных границах России. Кризис на Украине во многом стал следствием попытки полностью перетянуть это государство на сторону США, ЕС и НАТО. По мнению российских экспертов, участвовавших в обсуждении, признание элементарных геополитических интересов России в регионе – это ключ к гармоничным отношениям между Москвой и Брюсселем. В частности, в таком духе высказалась доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве России, кандидат политических наук Евгения Махмутова:

С точки зрения российской стороны, страны на периметре России, и в первую очередь бывшие республики Советского Союза, представляют собой территории повышенного экономического и политического значения с точки зрения Москвы. И Россия, как и любая другая страна на ее месте, заинтересована в их стабильности и предсказуемости."

Русский ответ: Консервативная революция Европы

Пожалуй, самым важным фактором, мешающим нормализации отношений, является информационная повестка. Откровенная антироссийская пропаганда, развернутая практически во всех европейских СМИ, прекрасно создает образ нависающего с востока врага, однако не способствует решению насущных проблем европейцев. По мнению ведущего "Царьграда", который принял участие в дискуссии, гуманитарные контакты и личные связи – это единственные способ навести мосты в условиях жесткой информационной войны: "Как журналист, я могу сказать, что объективность мертва. Не знаю, существовала ли она вообще когда-то, но сегодня в мире нет ни одного объективного СМИ. Мы не можем быть объективными, потому что каждый из нас – субъект с уникальным опытом и взглядом на вещи. Поэтому сегодня единственный способ для нас понять друг друга – это личный опыт общения. На данный момент мы разделены противоречиями. И я считаю, что это сделали не европейские и не российские политики, а знающие и опытные люди с другого континента. Я, конечно же, имею в виду США."

Сам факт того, что за одним столом в Брюсселе могут собраться депутаты Европарламента и консервативные эксперты из России – это хороший знак. Однако важно понимать, что мероприятие "Креативной дипломатии" – капля в море по сравнению с тем, какой объем информационных и политических ресурсов задействован с другой стороны. Вероятно, руководителям российских ведомств, ответственных за данные направления, стоит с вниманием отнестись к такого рода инициативам. Самое важное – в Европе многие люди готовы и хотят слушать и дружить с Россией. Самое важное – прорваться к ним.

Афанасьев Андрей