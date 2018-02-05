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Европа для русских: Европарламент открыл двери для патриотов из России
05 февраля 2018, 22:24 • 190 • В мире
К сожалению, сегодня в Брюссель из России едут в основном либеральные оппозиционеры. А вот российские консерваторы и патриоты гости, мягко, говоря, редкие
В последнее десятилетие Европа в глазах жителей России предстает если не как прямой враг, то точно не как друг. И этому есть вполне очевидные причины: поддержка Брюсселем практически всех преступных инициатив США, ультралиберализм, отказ от традиционных христианских ценностей, санкции в конце концов - все это вызывает у подавляющего большинства наших людей отторжение. Однако помимо глобалистской Европы, сосредоточенной исключительно на правах ЛГБТ и мигрантов, все еще существует и Европа настоящая, которую мы практически перестали замечать за потоком негативной информации, непрерывно идущим в обе стороны.
Именно на диалог с Европой, желающей сохранить свою христианскую идентичность и культурное наследие, должны быть устремлены усилия российских НКО, СМИ и других элементов "мягкой силы".
К сожалению, сегодня в Брюссель из России едут в основном либеральные оппозиционеры: пожаловаться на "авторитарный режим" и попросить деньги на борьбу с ним. А вот российские консерваторы и патриоты, готовые вежливо и доходчиво донести свою позицию до западных партнеров – гости, мягко, говоря, редкие. Созданием площадки, которая позволила бы встречаться именно в таком формате, уже несколько лет занимается центр "Креативная дипломатия", получивший в этом году президентский грант на развитие публичных связей с зарубежными структурами. Одно из недавних мероприятий – конференция "ЕС встречает Россию: возможность новых отношений?", несмотря на опасения организаторов и возможные провокации, все же состоялось в стенах Европарламента. Президент "Креативной дипломатии" Наталья Бурлинова уверена, что поддержание контактов со здоровыми политическими силами в Европе отвечает интересам России:
Президент "Креативной дипломатии" Наталья Бурлинова уверена, что поддержание контактов со здоровыми политическими силами в Европе отвечает интересам России. Фото автора.
Чтобы открыто заявить о симпатии к России в публичном пространстве сегодняшней Европы, нужно обладать мужеством. Журналист, написавший материал, отличающийся от общей антироссийской информационной повестки, будет немедленно заплеван коллегами. Для политиков все еще хуже: за поддержку действий Москвы на том или ином направлении можно запросто лишиться места, а то и вовсе быть обвиненным в "шпионаже".
Несмотря на это, даже в сегодняшнем Европарламенте есть силы, готовые открыто заявить о намерении вести диалог с Россией. Глава Общественного дипломатического корпуса Лукьяна Суворова, выступившая в качестве организатора встречи, считает, что такого рода контакты помогут избежать прямого столкновения в будущем:
Глава Общественного дипломатического корпуса Лукьяна Суворова, выступившая в качестве организатора встречи. Фото автора
Удивительно, но на мероприятие, организованное российским НКО, хоть и не без опаски, но все же пришли евродепутаты и сотрудники аппарата Европарламента. Традиционно, наиболее активно ведут себя итальянские парламентарии. Так, депутат от объединения "Европейская народная партия" Стефано Мауллу обратил внимание на то, что резкий спад в отношениях между Россией и Европой начался после кризиса на Украине, при этом итальянский депутат считает, что именно прозападный Майдан стал причиной трагедии:
Депутат от объединения "Европейская народная партия" Стефано Мауллу. Фото автора
Традиционно можно рассчитывать и на здравомыслие русскоязычных парламентариев из Латвии. Они, возможно, острее других чувствуют ту несправедливость, которая происходит в ЕС в последние годы. По мнению депутата Андрея Мамыкина, сегодня внешнеполитические инструменты Брюсселя используются не для урегулирования конфликтов, а, напротив, направлены на эскалацию кризиса в отношениях двух сторон:
Депутат Андрей Мамыкин. Фото автора
Однако истерия первых лет, когда все международные СМИ трубили о мнимой "российской угрозе", сходит на нет. Все больше людей, как политиков, так и рядовых граждан, сегодня понимают, что Европа и Россия нужны друг другу, и зачастую европейцы нуждаются в нас значительно больше, чем мы в них. Так, по мнению депутата от патриотического блока "Европа наций свобод" Марко Дзанни, ни один серьезный кризис не может быть решен без участия России:
Депутат от патриотического блока "Европа наций свобод" Марко Дзанни. Фото: автора
Но для того, чтобы начать сотрудничать на новых условиях, необходимо договориться о правилах игры. Начиная с развала СССР, Запад во главе с США последовательно втягивал в свою сферу влияния страны, которые изначально должны были быть нейтральной территорией. В итоге силы НАТО оказались оказались на непосредственных границах России. Кризис на Украине во многом стал следствием попытки полностью перетянуть это государство на сторону США, ЕС и НАТО. По мнению российских экспертов, участвовавших в обсуждении, признание элементарных геополитических интересов России в регионе – это ключ к гармоничным отношениям между Москвой и Брюсселем. В частности, в таком духе высказалась доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве России, кандидат политических наук Евгения Махмутова:
Пожалуй, самым важным фактором, мешающим нормализации отношений, является информационная повестка. Откровенная антироссийская пропаганда, развернутая практически во всех европейских СМИ, прекрасно создает образ нависающего с востока врага, однако не способствует решению насущных проблем европейцев. По мнению ведущего "Царьграда", который принял участие в дискуссии, гуманитарные контакты и личные связи – это единственные способ навести мосты в условиях жесткой информационной войны: "Как журналист, я могу сказать, что объективность мертва. Не знаю, существовала ли она вообще когда-то, но сегодня в мире нет ни одного объективного СМИ. Мы не можем быть объективными, потому что каждый из нас – субъект с уникальным опытом и взглядом на вещи. Поэтому сегодня единственный способ для нас понять друг друга – это личный опыт общения. На данный момент мы разделены противоречиями. И я считаю, что это сделали не европейские и не российские политики, а знающие и опытные люди с другого континента. Я, конечно же, имею в виду США."
Сам факт того, что за одним столом в Брюсселе могут собраться депутаты Европарламента и консервативные эксперты из России – это хороший знак. Однако важно понимать, что мероприятие "Креативной дипломатии" – капля в море по сравнению с тем, какой объем информационных и политических ресурсов задействован с другой стороны. Вероятно, руководителям российских ведомств, ответственных за данные направления, стоит с вниманием отнестись к такого рода инициативам. Самое важное – в Европе многие люди готовы и хотят слушать и дружить с Россией. Самое важное – прорваться к ним.
Афанасьев Андрей
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