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Европа делает вывод: китайский социализм эффективнее американской демократии

11 марта 2020, 13:35  •  123 • Аналитика

Китайский социализм может оказаться более эффективной в политическом и даже экономическом отношениях системой, чем американская демократия. По крайней мере, успехи Пекина на многих направлениях об этом наглядно свидетельствуют.


В издании Berlingske вышла очень любопытная статья за авторством Лауридса Микаельсона - датского дипломата, бывшего посла Королевства Дании в Китайской Народной Республике. Суть статьи сводится к следующему тезису: в последние десятилетия Китай стремительно продвигается в самых разных областях, включая науку, технологии, промышленность, торговлю и, разумеется, оборону. Не исключено, что в обозримом будущем Китай обгонит по темпам развития экономики Соединенные Штаты, а это уже в корне изменит сложившиеся в современном мире расклады.



С точки зрения выдачи новых патентов, внедрения технологических новаций Китай уже обогнал США, как бы Дональд Трамп не распинался о том, что китайцы воруют американские технологии. Более того, многие американские компании сами активно работают в Китае, поэтому и торговая война, развязанная Трампом, ударила не только по китайскому, но и по собственно американскому бизнесу.

Эпидемия коронавируса, распространившаяся сначала в Китае, как раз и выявила реальный уровень экономического и научного прогресса Поднебесной. В кратчайшие сроки китайское руководство смогло наладить развертывание дополнительных больниц и госпиталей, а китайские ученые сразу же озаботились созданием вакцины против коронавируса. Всемирная организация здравоохранения даже отметила успехи КНР в борьбе с эпидемией, пожурив при этом европейские страны.

Залог экономической эффективности КНР во многом связан с той политической моделью, которая сейчас создана в Китае. Ее основы закладывал еще Мао Цзэдун, реформировал Дэн Сяопин, а сейчас Си Цзиньпин укрепляет то, что создали предыдущие руководители Китая.

Сейчас Китай строит сильную армию, поскольку понимает, что без надежной системы обороны и безопасности в современном мире существовать очень сложно и еще сложнее добиваться доминирующего положения в мировой экономике. При этом Китай – миролюбивая страна: в отличие от США и стран Западной Европы, которые выдают себя за защитников прав человека и носителей гуманистических ценностей, за последние сорок лет Китай не воевал вообще. Не это ли – свидетельство истинного миролюбия Китая?

Большинство китайцев положительно воспринимают политику Си Цзиньпина и удовлетворены существующей в стране политической системой. Это идет вразрез с представлениями американцев и европейцев, которые считают лишь демократию единственно правильной политической системой. Но гордость китайцев за свою страну, за ее политический курс не лишена оснований.

В Соединенных Штатах более половины населения США недовольны демократией. Как вы хотите убедить китайцев, что демократия - это хорошая идея?

- спрашивает бывший посол Дании в Китае Лауридс Микаельсон.

По мнению дипломата, хорошо знакомого с Китаем, с его политической системой и населением, современной Европе незачем бояться «желтой опасности». Современный Китай – выгодный и надежный партнер, который в будущем обязательно превратится в доминирующее государство, оттеснив Соединенные Штаты на второй план.

Статья, опубликованная бывшим датским послом в Berlingske, выражает точку зрения многих представителей европейских элит, которые недовольны диктатом США, особенно в экономическом плане, и не видят ничего плохого в переориентации Европы на сотрудничество с Китаем.

Поскольку же экономические и технологические успехи Китая очевидны, едва ли не единственные претензии к Поднебесной лежат в идеологической и политической сферах. Но если сами американцы недовольны демократией, а социальное неравенство в США достигает вопиющих масштабов, то вправе ли на Западе критиковать китайскую модель?
Илья Полонский

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