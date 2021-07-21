Европа бунтует против «пандемийных» ограничений

Хештег «Арестуйте Бориса Джонсона!» стал самым популярным в британском «Твиттере»

Крупнейшие демонстрации в минувшие выходные прошли во Франции. В субботу, 17 июля, акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков (le pass sanitaire), предназначенных для посещения кафе и ресторанов, собрали 114 тысяч человек (данные МВД сильно занижены, судя по видеосъёмкам).

Демонстрации и шествия состоялись в Париже, Ницце, Лилле, Бордо, Марселе, Лионе, Страсбурге, Валансе, Перпиньяне, Сент-Этьене, Туре и других городах Франции. «Некоторые участники акций протеста наклеили на себя желтую звезду Давида, символ сегрегации евреев периода холокоста. У других были плакаты, сравнивающие Макрона с Гитлером, а политику вакцинации с фашизмом», – сообщает Radio France Internationale.

Этот мощный всплеск недовольства был вызван решением президента Франции ввести обязательную вакцинацию медицинского персонала из-за распространения штамма «дельта» COVID-19. С августа во Франции будут требовать санитарные пропуска при посещении баров, ресторанов и торговых центров. В самолеты и поезда дальнего следования разрешат пускать только привитых и получивших отрицательный результат ПЦР-теста.

14 июля в Греции, в Афинах и Салониках, несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы протестовать против планов властей разрешить вакцинирование подростков с 15 лет. В Афинах протестующие окружили здание парламента, скандируя «Руки прочь от наших детей!», и подняли плакат с надписью: «Мы говорим нет ядовитой вакцине!» «Каждый человек имеет право выбора. Мы не желаем, чтобы правительство делало выбор за нас», – заявил агентству Reuters кардиолог Файдон Воволис, создавший движение Free Again, которое организовало эту демонстрацию.

Согласно введенным греческими властями новым ограничениям, места отдыха будут открыты только для вакцинированных. В медицинских учреждениях планируется ввести обязательную вакцинацию.

18 июля прошли демонстрации протеста в Лиссабоне и Порту. «Главным сюрпризом масштабных, ярких, решительных акций протеста, собравших людей всех возрастов, стало то, что, похоже, ни об одной из них не было рассказано в ведущих СМИ», – пишет Portugal Resident.

Чем более суровыми становятся ограничительные меры, «тем сильнее разгорается лесной пожар негодования в социальных сетях», продолжает португальское издание. Протесты 17-18 июля были лишь началом. 24 июля в Лиссабоне состоится демонстрация протеста, на которую со всей страны соберутся противники коронавирусной психодемии. Цель: добиться отмены «чрезмерных ограничительных мер, не имеющих отношения к борьбе с респираторным вирусом».

На Кипре 18 июля две с половиной тысячи демонстрантов после митинга против ковид-ограничений устроили беспорядки в Никосии, «подожгли несколько автомобилей и разбили окна в штаб-квартире телекомпании Sigma TV», – сообщает Deutsche Welle. За несколько дней до этого на Кипре были введены «санитарные паспорта», которые теперь необходимы для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и магазинов. Расширена зона вакцинации; начали делать прививки подросткам 16-17 лет.

19 июля против намерений правительства ввести санитарные паспорта по французской модели протестовала итальянская Генуя.

17 июля многотысячная демонстрация протеста против решения правительства Бориса Джонсона продлить ограничения прошла по центру Лондона. Демонстранты забросали теннисными мячами резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит и парламент. Во время шествия от Гайд-парка через Оксфорд-стрит к парламенту они «свистели и кричали, требуя немедленного прекращения ограничений».

И хотя с 19 июля Борис Джонсон, чувствуя нарастание гнева в людях, отменил почти все ограничения, в этот день, который британцы назвали «Днем свободы», в Лондоне состоялась ещё более массовая демонстрация.

Собравшись на площади перед парламентом, протестующие скандировали: «Свобода!», «Позор полиции!», «Арестуйте Бориса Джонсона!» Возле станции метро Wesminster на Parliament-Street произошли столкновения с полицией, а хештег Arrest Boris Johnson стал самым популярным в британском «Твиттере».

В Германии, где в первую половину лета волна протестов против коронавирусных ограничений спала, сейчас протесты поднимаются вновь.

Уже очевидно, что продление коронавирусных ограничений усиливает недовольство широких масс населения, но и отмена этих ограничений не гарантирует отныне спокойной жизни властям Старого Света. Время назад не повернуть, и призывы по типу «Арестуйте Бориса Джонсона!» могут быть подхвачены в других странах.