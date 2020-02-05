Европа без креста на шее: что происходит с европейским христианством • 41 • Аналитика

С подачи патриарха Кирилла в России развернулась дискуссия о включении в Конституцию упоминания о Боге. В ряде западных стран такая запись есть. Только вот многие их политики уже называют себя постхристианской цивилизацией: Европой без креста на шее.



Как мультикультура подрубила христианство

В чём смысл такой самоидентификации, разобраться сложно. Каждый вкладывает в это понятие собственный смысл. Однако объединяет всех носителей нового мема одно – отказ от христианства. Он проявился в Европе, как следствие политики мультикультурализма.







В конце прошлого века западные лидеры с настойчивостью, близкой к одержимости, начали навязывать обществу эту новомодную политику. За красивыми словами про «параллельное существование культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры» скрывался на самом деле вполне прагматичный расчёт – облегчить мигрантам не характерных для Европы конфессий адаптацию на континенте, а может быть, и ассимиляцию.



Стареющая Европа хотела за счёт мигрантов улучшить свою демографию, поддержать трудовыми ресурсами экономику. Для этого пришлось поступиться принципами, в первую очередь, – христианскими. Поскольку новосёлы Европы не очень жаловали традиционные для неё религиозные праздники и традиции.



Верующие христиане стали реже ходить в храмы. Без былой поддержки общин церкви ветшали и закрывались. В одной только Германии с начала 90-х закрылось порядка тысячи храмов традиционных для страны конфессий.



Правда, тут сказалась ещё и меркантильность самих немцев. Верующие Германии платят церковный налог. Они сами декларируют, какую конфессию готовы поддержать деньгами. Затем местные власти организовывают сбор налога и отдают деньги церквям.



От трех до пяти процентов собранных денег перетекают в местный бюджет, остальные – церковным общинам. С падением популярности религиозных служб нагрузка на остальных верующих начала возрастать. Они стали массово отказываться от налога.



Объясняли это очень просто: священники погрязли в грехах, многие уличены в педофилии (что – правда). Финансовая поддержка таких людей теряет прежний религиозный смысл.



Мечеть вместо кирхи

Эксперты спорят о побудительных мотивах европейцев, отказавшихся от многолетних церковных традиций. Важно другое. Храмы стали невостребованными и были сданы в аренду или проданы совсем для других целей. В церквях разместились колумбарии, рестораны, досуговые клубы и т.д.



Лютеранскую кирху Капернаум в Гамбурге, например, продали под детский сад. По крайней мере, такие цели декларировала фирма, купившая здание храма. Через время она перепродала здание исламскому центру «Нур», объединяющему мигрантов из Северной Африки.



Центр скоренько переделал церковь в мечеть, а 44-метровую колокольню – в минарет. Бывших прихожан Капернаума такая перестройка покоробила, но, в конце концов, лютеране её приняли как факт и тихо смирились.



Переделка кирхи в Гамбурге не стала для Германии из ряда вон выходящим событием. Освобождаемую христианами нишу заполнили мусульмане. Они практически повсеместно стали скупать высвобождающиеся за ненадобностью храмы и переделывать их в мечети.



Сегодня пятничные молитвы мусульман идут в бывших христианских храмах Берлина, Дюссельдорфа, Кёльна, других больших и малых городов Германии. Похожие примеры можно найти во многих европейских странах, активно поощрявших миграцию из мусульманских стран.







Уже на исходе нулевых годов нового века европейские лидеры открыто заговорили, что политика мультикультурализма провалилась. Её не приняли прежде всего новосёлы континента. Они остались верными традиционной религии и культуре.



Сами европейцы, освободившись от церковных запретов и заповедей, новую политику продвинули ну очень далеко. Поставлен под сомнение институт семьи, появились однополые браки, гендерное смешение, и прочие, немыслимые ранее вещи.



Молодежь ушла в безверие

Несколько лет назад профессор теологии и социологии религии в Университете Святой Марии в Лондоне Стивен Булливант провёл исследование. Учёный интересовался перспективами христианства: насколько воцерковлена нынешняя молодежь, как погружена она в религию.



Опрос молодежи в возрасте от 16 до 29 лет шокировал Булливанта. Наименее религиозной страной Европы оказалась Чехия. Здесь 91% представителей опрашиваемой возрастной группы признались, что не принадлежат к какой-либо религиозной конфессии. В Эстонии, Швеции и Нидерландах примерно 70-80% молодых жителей назвали себя неверующими.



Картина меняется только в Польше и Литве. Здесь не ассоциируют себя с религией соответственно 17 и 25 процентов молодых людей. Анализируя данные опроса, Стивен Булливант пришёл к печальному выводу: «Христианство в Европе по умолчанию, как норма, уходит и, вероятно, уходит навсегда — или, по крайней мере, на ближайшие сто лет».



Хорошо это или плохо? Вопрос не простой. Быть христианином или нет – личное дело человека. Но он не должен игнорировать культуру, сформировавшуюся за века из религиозных норм и установлений и укоренившуюся в ментальности народа.



Декларация о постхристианской цивилизации чем-то напоминает известное русское выражение про «Иванов, не помнящих родства». Мудрый народ увидел в этом опасность для своего будущего. О нём не стоит забывать и любителям новомодных теорий. С подачи патриарха Кирилла в России развернулась дискуссия о включении в Конституцию упоминания о Боге. В ряде западных стран такая запись есть. Только вот многие их политики уже называют себя постхристианской цивилизацией: Европой без креста на шее.В чём смысл такой самоидентификации, разобраться сложно. Каждый вкладывает в это понятие собственный смысл. Однако объединяет всех носителей нового мема одно – отказ от христианства. Он проявился в Европе, как следствие политики мультикультурализма.В конце прошлого века западные лидеры с настойчивостью, близкой к одержимости, начали навязывать обществу эту новомодную политику. За красивыми словами про «параллельное существование культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры» скрывался на самом деле вполне прагматичный расчёт – облегчить мигрантам не характерных для Европы конфессий адаптацию на континенте, а может быть, и ассимиляцию.Стареющая Европа хотела за счёт мигрантов улучшить свою демографию, поддержать трудовыми ресурсами экономику. Для этого пришлось поступиться принципами, в первую очередь, – христианскими. Поскольку новосёлы Европы не очень жаловали традиционные для неё религиозные праздники и традиции.Верующие христиане стали реже ходить в храмы. Без былой поддержки общин церкви ветшали и закрывались. В одной только Германии с начала 90-х закрылось порядка тысячи храмов традиционных для страны конфессий.Правда, тут сказалась ещё и меркантильность самих немцев. Верующие Германии платят церковный налог. Они сами декларируют, какую конфессию готовы поддержать деньгами. Затем местные власти организовывают сбор налога и отдают деньги церквям.От трех до пяти процентов собранных денег перетекают в местный бюджет, остальные – церковным общинам. С падением популярности религиозных служб нагрузка на остальных верующих начала возрастать. Они стали массово отказываться от налога.Объясняли это очень просто: священники погрязли в грехах, многие уличены в педофилии (что – правда). Финансовая поддержка таких людей теряет прежний религиозный смысл.Эксперты спорят о побудительных мотивах европейцев, отказавшихся от многолетних церковных традиций. Важно другое. Храмы стали невостребованными и были сданы в аренду или проданы совсем для других целей. В церквях разместились колумбарии, рестораны, досуговые клубы и т.д.Лютеранскую кирху Капернаум в Гамбурге, например, продали под детский сад. По крайней мере, такие цели декларировала фирма, купившая здание храма. Через время она перепродала здание исламскому центру «Нур», объединяющему мигрантов из Северной Африки.Центр скоренько переделал церковь в мечеть, а 44-метровую колокольню – в минарет. Бывших прихожан Капернаума такая перестройка покоробила, но, в конце концов, лютеране её приняли как факт и тихо смирились.Переделка кирхи в Гамбурге не стала для Германии из ряда вон выходящим событием. Освобождаемую христианами нишу заполнили мусульмане. Они практически повсеместно стали скупать высвобождающиеся за ненадобностью храмы и переделывать их в мечети.Сегодня пятничные молитвы мусульман идут в бывших христианских храмах Берлина, Дюссельдорфа, Кёльна, других больших и малых городов Германии. Похожие примеры можно найти во многих европейских странах, активно поощрявших миграцию из мусульманских стран.Уже на исходе нулевых годов нового века европейские лидеры открыто заговорили, что политика мультикультурализма провалилась. Её не приняли прежде всего новосёлы континента. Они остались верными традиционной религии и культуре.Сами европейцы, освободившись от церковных запретов и заповедей, новую политику продвинули ну очень далеко. Поставлен под сомнение институт семьи, появились однополые браки, гендерное смешение, и прочие, немыслимые ранее вещи.Несколько лет назад профессор теологии и социологии религии в Университете Святой Марии в Лондоне Стивен Булливант провёл исследование. Учёный интересовался перспективами христианства: насколько воцерковлена нынешняя молодежь, как погружена она в религию.Опрос молодежи в возрасте от 16 до 29 лет шокировал Булливанта. Наименее религиозной страной Европы оказалась Чехия. Здесь 91% представителей опрашиваемой возрастной группы признались, что не принадлежат к какой-либо религиозной конфессии. В Эстонии, Швеции и Нидерландах примерно 70-80% молодых жителей назвали себя неверующими.Картина меняется только в Польше и Литве. Здесь не ассоциируют себя с религией соответственно 17 и 25 процентов молодых людей. Анализируя данные опроса, Стивен Булливант пришёл к печальному выводу: «Христианство в Европе по умолчанию, как норма, уходит и, вероятно, уходит навсегда — или, по крайней мере, на ближайшие сто лет».Хорошо это или плохо? Вопрос не простой. Быть христианином или нет – личное дело человека. Но он не должен игнорировать культуру, сформировавшуюся за века из религиозных норм и установлений и укоренившуюся в ментальности народа.Декларация о постхристианской цивилизации чем-то напоминает известное русское выражение про «Иванов, не помнящих родства». Мудрый народ увидел в этом опасность для своего будущего. О нём не стоит забывать и любителям новомодных теорий. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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