Еврокомиссия «затягивает удавку» на шее Италии

Автор:

Гасанов Камран

Причиной гонений Брюсселя на Рим стало нарушение бюджетной дисциплины. Госдолг Италии достиг в прошлом году 132%. Хуже только у Греции. По правилам еврозоны, госдолг должен оставаться ниже 60%.

Глава МВД Италии и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини считает бюджетные нормы ЕС «устаревшими». Его правительство собирается провести масштабное сокращение налогов, что увеличит дефицит бюджета до 2,4% (ЕС требует сократить его до 1,8%). Вот почему Еврокомиссия почти уверена, что итальянский минфин продолжит нарушать правила в текущем и в следующем году.

Что такое «бюджетная дисциплина» еврозоны?

Так называемая бюджетная дисциплина в ЕС появилась под давлением бывшего немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле после финансового кризиса в еврозоне 2010 года. Тогда Европейскому Центробанку (ЕЦБ) пришлось спасать Грецию, Португалию, Кипр и Испанию, потому что они оказались не в состоянии погасить свои долги. Если бы ЕС не пришёл на помощь этим странам, евро мог обвалиться, а еврозона погрузилась бы в рецессию.

В рамках программы по спасению «должников» Греция получила 289 млрд евро от ЕЦБ и МВФ. В обмен на помощь кризисные страны должны проводить реформы и сокращать государственные расходы, чтобы сократить госдолг. Программа финансовой помощи Греции уже приостановлена. Согласно статистике Всемирного банка, рост ВВП там составляет 1,5%, однако Афины всё ещё продолжают выплачивать 289 млрд евро кредиторам, а их госдолг находится в отметке 180%.

Глава МВД Италии и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини считает бюджетные нормы ЕС «устаревшими». Фото: www.globallookpress.com

Евроскептики за метод Кейнса

Одно дело – маленькая Греция, другое – третья экономика Евросоюза. С таким багажом госдолга Италия представляет опасность для стабильности европейской экономики. Италия и раньше находилась в зоне риска вместе с Францией. Ситуация начала обостряться с 2018 года, когда после выборов в парламент Италии победили евроскептики из партии «Пять звёзд» и «Лига». Обе они выступали против финансовой дисциплины и обещали увеличить госрасходы и снизить налоги.

Проблема стран еврозоны состоит в том, что после создания ЕЦБ они передали ему две важные функции, способные помочь преодолеть кризис. Центробанк Италии не может самостоятельно повышать или понижать ключевую ставку или регулировать объём денежной массы, потому что эти задачи возложены на банк во Франкфурте-на-Майне. Поэтому у Рима остаётся возможность воздействовать только через налоги и госрасходы.

Сальвини предлагает «фискальный шок» через снижение налогов. Проповедуемый им метод соотносится с антицикличным регулированием Дж. М. Кейнса, который считал, что в периоды кризиса нужно стимулировать экономику «дешёвыми деньгами». Противники Сальвини из Брюсселя требуют от Италии затягивания поясов, иначе государственный долг станет настолько большим, что приведёт к коллапсу.

Лидер итальянских правых в недавнем посте в Facebook, сделанном после выборов в Европарламент, призвал ЕС отказаться от бюджетных правил, которые «побеждены доказательствами, историей и всенародным голосованием». Для Сальвини сейчас первостепенная задача – рабочие места и рост ВВП, а не госдолг, отметил он. По оценкам министра экономики Джованни Триа, который тоже пожаловался на замедление экономики, Италия в лучшем случае сможет вернуться к исполнению правил госдолга в 2020 году.

Что будет дальше?

Рекомендации Еврокомиссии – первый этап принуждения Италии к дисциплине. Следующим шагом должно стать заседание министров финансов и глав центробанков стран еврозоны (Ecofin). Если в течение двух недель они поддержат инициативу Еврокомиссии, то последняя может официально призвать к открытию дисциплинарных мер против Италии.

Окончательное решение будет принято 28 министрами финансов, собирающимися 8–9 июля в Брюсселе. Первым этапом дисциплинарного процесса должно стать требование от Италии немедленно внедрить программу сокращения налогов и выплат, чтобы вписаться в требования ЕС.

Рекомендации Еврокомиссии – первый этап принуждения Италии к дисциплине. Следующим шагом должно стать заседание министров финансов и глав центробанков стран еврозоны (Ecofin). Фото: www.globallookpress.com

Размер наказания

К концу июля Еврокомиссия определит размер штрафа. В случае «серьёзного» нарушения Италии придётся выплатить 0,2% от ВВП – порядка 3,5 млрд евро. Если она откажется сотрудничать, то размер штрафа вырастет до $7 млрд. Плюс Италию отключат от кредитной программы Европейского инвестиционного банка.

Крайне неприятно, что каждый день появляется новый повод говорить плохо об Италии и итальянском правительстве,

– жалуется глава правящей партии «Пять звёзд» Луиджи Ди Майо.

В Италии полагают, что давление Еврокомиссии обосновано не только финансовыми соображениями. Ведь за те же огрехи Брюссель не критикует Францию, Бельгию или Кипр. А всё потому, что в этих странах у власти находятся либералы.

Наказание за нелюбовь к мигрантам

Последние выборы в Европарламент укрепили позиции правых партий, которые за последние два года расширили своё представительство в парламентах Германии, Австрии, Швеции, Венгрии, и Чехии. Такая тенденция угрожает планам глобалистской элиты по превращению ЕС в супергосударство. Итальянское правительство бросило вызов этому плану. Сальвини критикует миграционную политику ЕС, санкции против России и призывает сохранить традиционные семейные ценности. Недавно по его инициативе в Италии вернули в документацию термины «папа» и «мама».

«Друзьям Сороса» это не нравится. Поэтому, пока Италия не «заразила» остальных европейцев традиционными ценностями, нужно свергнуть неугодный режим в Италии. Им уже удалось проделать этот трюк в соседней Австрии. Выстоит ли Рим?

У правительства премьер-министра Антонио Конте есть три выхода из ситуации. Самый простой путь – подчиниться требованиям Еврокомиссии и ввергнуть итальянцев в голод, но это прямая дорога к отставке. Второй вариант – тянуть время и надеяться, что в ноябре Еврокомиссию возглавит более лояльный к Италии политик. И третий путь – провести референдум и выйти из еврозоны. Бездействие хуже любой из этих трёх опций.