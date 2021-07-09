Еврокомиссия выдвигает Венгрии ультиматум

Брюссель требует отменить закон на запрет пропаганды ЛГБТ в Венгрии, угрожая санкциями
Еврокомиссия призвала власти Венгрии немедленно отменить закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, который вступил в силу 8 июля. В противном случае Европа грозит ввести жёсткие санкции.
Венгерский закон запрещает проводить пропаганду ЛГБТ среди лиц моложе 18 лет, а также запрещает упоминать об однополых отношениях и о смене пола как в телевизионных передачах, так и в школьных учебниках. В Брюсселе уверены, что этот закон является «отвратительным» и должен быть отменён.
«Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договорённостей»,
– предупредила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 7 июля в Европарламенте, отметив, что закон этот нарушает права человека на самовыражение.
Однако глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно санкции будут введены в отношении Венгрии или какие штрафы ей грозят. Между тем, американское издание Politico сообщило в среду, 7 июля, что Брюссель отложил рассмотрение выделения Венгрии гранта в размере €7,2 млрд из фонда Евросоюза в рамках помощи странам ЕС для восстановления своих экономик после пандемии.
Оказывает давление на Венгрию и Европарламент – в четверг, 8 июля, евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую венгерский закон.
«Европейский парламент выражает обеспокоенность тем фактом, что закон похож на так называемый закон о пропаганде ЛГБТ в России, который нанес серьёзный ущерб ЛГБТ-обществу в России»,
– говорится в тексте резолюции.
Также в резолюции отмечается, что Венгрия нарушает ценности Евросоюза, а за это возможно лишение страны права голоса в Европейском совете, тем более, что сегодняшний законопроект – не единственный случай, а «очередной пример постепенного размывания фундаментальных прав человека в Венгрии», поэтому Евросоюз не должен ограничиться на этот раз словами, а «наконец, принять меры против Будапешта».
В Венгрии же уверены: вся критика со стороны Брюсселя несправедлива, а Евросоюз ведёт себя «как настоящий колониалист».
«Они хотят диктовать нам, какие законы должны приниматься в других странах и как мы должны жить»,
– прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявления Еврокомиссии и Европарламента.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новый закон запрещает любую нездоровую пропаганду среди детей до 18 лет. После 18 лет никто ничего не запрещает, напомнил глава МИД.
Соб. корр. ФСК