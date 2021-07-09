Еврокомиссия выдвигает Венгрии ультиматум

Брюссель требует отменить закон на запрет пропаганды ЛГБТ в Венгрии, угрожая санкциями

Еврокомиссия призвала власти Венгрии немедленно отменить закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, который вступил в силу 8 июля. В противном случае Европа грозит ввести жёсткие санкции.

Венгерский закон запрещает проводить пропаганду ЛГБТ среди лиц моложе 18 лет, а также запрещает упоминать об однополых отношениях и о смене пола как в телевизионных передачах, так и в школьных учебниках. В Брюсселе уверены, что этот закон является «отвратительным» и должен быть отменён.

«Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договорённостей»,

– предупредила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 7 июля в Европарламенте, отметив, что закон этот нарушает права человека на самовыражение.

Однако глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно санкции будут введены в отношении Венгрии или какие штрафы ей грозят. Между тем, американское издание Politico сообщило в среду, 7 июля, что Брюссель отложил рассмотрение выделения Венгрии гранта в размере €7,2 млрд из фонда Евросоюза в рамках помощи странам ЕС для восстановления своих экономик после пандемии.

Оказывает давление на Венгрию и Европарламент – в четверг, 8 июля, евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую венгерский закон.

«Европейский парламент выражает обеспокоенность тем фактом, что закон похож на так называемый закон о пропаганде ЛГБТ в России, который нанес серьёзный ущерб ЛГБТ-обществу в России»,

– говорится в тексте резолюции.

Также в резолюции отмечается, что Венгрия нарушает ценности Евросоюза, а за это возможно лишение страны права голоса в Европейском совете, тем более, что сегодняшний законопроект – не единственный случай, а «очередной пример постепенного размывания фундаментальных прав человека в Венгрии», поэтому Евросоюз не должен ограничиться на этот раз словами, а «наконец, принять меры против Будапешта».

В Венгрии же уверены: вся критика со стороны Брюсселя несправедлива, а Евросоюз ведёт себя «как настоящий колониалист».

«Они хотят диктовать нам, какие законы должны приниматься в других странах и как мы должны жить»,

– прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявления Еврокомиссии и Европарламента.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новый закон запрещает любую нездоровую пропаганду среди детей до 18 лет. После 18 лет никто ничего не запрещает, напомнил глава МИД.