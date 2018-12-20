Еврокомиссия требует от Украины, Грузии и Молдавии пресечь нелегальную миграцию в ЕС

Миграция из этих республик приводит к росту преступности в Европе

Европейская комиссия опубликовала 19 декабря второй отчёт в рамках механизма приостановки действия безвизового режима. Украине настоятельно рекомендуется незамедлительно взять под контроль нелегальную миграцию в страны Евросоюза.

В период с 2016 по 2017 год количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕС увеличилось на 47% – с 22495 случаев до 33105. В 2017 году численность нелегально пребывающих в ЕС украинских граждан увеличилось на 13%. В первом полугодии 2018 года количество отказов в праве въезда в ЕС продолжало расти.

Другая тенденция – снижение количества одобрений прошений убежища для просителей из всех стран, Украины в том числе. В 2016 г. этот показатель равнялся 20,41%, а в 2017 г. уже 16,24%. В 2017 г. из ЕС были выдворены 25330 украинских граждан.

Территория Украины используется организованными преступными группировками в качестве канала для контрабанды в ЕС, а украинские граждане были замечены в организации контрабандных поставок из Греции и балканских стран в Западную Европу. Высока также активность украинских интернет-мошенников.

Еврокомиссия рекомендует Киеву полнее доносить до граждан информацию об их обязанностях при посещении стран Шенгена, углубить антимиграционное сотрудничество со странами, наиболее подверженными наплыву украинских нелегалов, активизировать борьбу с киберпреступностью и коррупцией.

Похожие проблемы Евросоюз испытывает с Молдавией и Грузией, получившим «безвиз» раньше Украины. Количество отказов гражданам этих стран во въезде в ЕС увеличилось на 56% и 200% (!) соответственно.

На 15% стало больше случаев нелегального пребывания молдаван в ЕС. И без того низкий процент одобренных прошений об убежище для граждан Грузии опустился ещё ниже – до малозаметных 5,48%, хотя количество самих прошений увеличилось в два раза. Для граждан Молдавии процент одобренных прошений почти нуля – 1,35%.

Еврокомиссия видит опасность в неконтролируемой миграции из Молдавии и Грузии в том, что территория первой используется для проникновения в ЕС мигрантов с Ближнего Востока, отмывания денег и перевода их в Европу, а граждане Грузии – наиболее частые представители криминального мира Европы среди выходцев из стран вне пределов ЕС. Специализация грузинского криминала в ЕС – имущественные преступления и наркотрафик.