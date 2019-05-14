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Еврокомиссия согласилась выслушать аргументы в защиту "Северного потока - 2"

14 мая 2019, 01:54  •  52 • Политика
Еврокомиссия согласилась выслушать аргументы компании Nord Stream 2 AG, которую беспокоят параметры применения к проекту "Северный поток - 2" обновлённой Газовой директивы ЕС.
Еврокомиссия готова вести диалог с компанией Nord Stream 2 AG, посвящённый ситуации вокруг обновлённой Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщили представители ЕК, комментируя обеспокоенность оператора трубопровода "Северный поток - 2".
Ранее Nord Stream 2 AG направила главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру запрос с просьбой предоставить гарантии того, что к "Северному потоку - 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим газопроводам, по которым идёт газ в ЕС и в которые были инвестированы средства задолго до принятия поправок. В противном случае компания угрожает подать в суд, чтобы защитить интересы инвесторов.
Непосредственно Еврокомиссия в ответ пообещала придерживаться механизма урегулирования споров, который заложен в договор к Энергетической хартии. Об этом были уведомлены не только представители трубопровода, но и Совета ЕС и Европарламента.
"Она заявляет, что её службы готовы встретиться с промоутерами проекта, чтобы выслушать их аргументы", - добавили в ЕК.
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич раскритиковал страны Западной Европы, которые пытаются ограничить доступ к российскому газу для других стран.

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