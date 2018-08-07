Еврокомиссия против выдачи «золотых паспортов»

«Троянскими конями» для ЕС стали инвесторы из Китая, Турции, бывших советских республик и стран Африки

Европейская комиссия ожидает от стран-членов ЕС «больше сдержанности» в предоставлении этими странами гражданства иностранцам. Еврокомиссар по юстиции Вера Юрова заявила: «Нам в Европейском союзе не нужны троянские кони».

Речь идёт о предоставлении гражданства лицам, вложившим свои деньги в страны-члены ЕС. В 2014 г. Европейская комиссия разработала директиву, в которой содержатся общие требования к претендентам на гражданство. К сожалению, заявляет Юрова, «есть случаи, когда гражданство предоставляется гражданам третьих стран, которые не имеют подлинной связи с этими странами… и не проживали в стране непрерывно в течение года, как того требует Европейская комиссия».

Упрёк в отсутствии «подлинной» связи неясен, если принять во внимание, что либеральная Европа отказалась от этнического понимания нации в пользу конструкции «нация=гражданство» и решительно вычеркнула из своего лексикона слово «отечество». Не требуется доказательств «подлинной» связи с Европой и от мигрантов.

Еврокомиссия выступила против выдачи «золотых паспортов» (так называются паспорта и виды на жительство, выдаваемые в обмен на покупку недвижимости или инвестиции в страны ЕС), чем больше других отличаются Кипр, Мальта, Литва, Австрия, Греция и Португалия. Брюссель обеспокоен тем, что европейское гражданство могут получить люди из Китая, бывших советских республик, Турции и африканских стран. Владельцы «золотых паспортов», уверяет еврокомиссар Вера Юрова, представляют «серьезную угрозу для внутренней безопасности, потому что они… могут свободно перемещаться по всему Евросоюзу».

В отношении владельцев «золотых паспортов» поставлена цель не допустить, чтобы Европейский союз стал «безопасной гаванью для преступников, коррупционеров и тех, кто занимается отмыванием денег».

Инициатива Еврокомиссии связана с растущей обеспокоенностью Брюсселя покупкой европейских активов в «чувствительных» секторах – энергетике и инфраструктуре. В частности, Германия намерена ужесточить своё законодательство и снизить порог возможной покупки инвесторами из стран вне Евросоюза до 15% стоимости активов (в настоящее время до 25%). Не дожидаясь принятия этого закона, немецкое государство перекупило 20% акций сетевой компании 50Hertz, чтобы они не попали в руки китайского государственного концерна. «Мы должны быть внимательны по отношению к зарубежным иностранным инвесторам… там, где под угрозой оказываются интересы национальной безопасности», – заявили в Министерстве экономики Германии.

Соб. корр. ФСК

Фото: Deutsche Welle