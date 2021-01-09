Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"

Страны Евросоюза готовы начать у России закупку вакцины "Спутник V" только по итогам общеевропейских переговоров. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она настаивает на том, что российский препарат должен пройти процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Впрочем, в случае острой необходимости члены ЕС могут самостоятельно сертифицировать "Спутник V, но исключительно для национальных рынков, передаёт РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Кипра рекомендовало пока не закупать вакцины против COVID-19, разработанные в России и Китае. Якобы их эффект пока не подтверждён документально.

Сейчас Евросоюз рассчитывает на поставку 160 миллионов доз вакцины от компании Moderna. При этом в СМИ просочились новые данные о летальных случаях, связанных с вакциной от Pfizer.