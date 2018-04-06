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Еврокомиссия поддержит Киев при заключении транзитного контракта на газ после 2019 года

06 апреля 2018, 17:09  •  97 • Украина

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) на переговорах Россия - Украина - ЕС о газовом транзите планирует поддержать Киев в вопросе продления контракта после 2019 года. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве сообщил гендиректор Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

"Также мы будем поддерживать усилия Украины о проведении переговоров, возможно в трехстороннем формате, о продолжении поставок и транзита газа после окончания действующего договора, то есть после 2019 года", - заявил он. Ристори добавил, что действующий транзит через Украину очень важен для Киева в части доходов, а для Европы - для диверсификации газовых путей. "Поэтому будем использовать все каналы для помощи Украине", - подчеркнул он.

Европейский чиновник также затронул тему строительства газопровода "Северный поток - 2". "Наша позиция очень четкая, мы считаем, что "Северный поток - 2" не содействует диверсификации поставок или маршрутов поставок. Если он будет построен, то он не будет поддержан Евросоюзом и Еврокомиссией", - констатировал он.

"Газпром" в марте начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что холдинг вынужден немедленно начать судебную процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

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