Еврокомиссия обязала Венгрию согласовать контракт с "Газпромом" у ЕС

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В ведомстве заявили, что договор не должен угрожать энергобезопасности стран

Будапешт должен оценить влияние своего газового соглашения с Россией на безопасность энергетического снабжения, после чего довести до Еврокомисии информацию о сделанных выводах при возникновении подозрений о наличии угроз региону или всему Европейскому союзу в целом. Такое заявление сделал представитель ЕК.

Как отметил европейский чиновник, новые долгорочные соглашения по газу с годовым объемом потребления от 28% членом Евросоюза подлежат доведению до местных национальных компетентных органов, которые впоследствии должны подготовить оценку влияния соглашения на безопасность энергетического снабжения.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что соглашение "Газпрома" с венгерской MVM как раз составляет 28% годового потребления в указанной стране. Поэтому ЕК ожидает отчета, который необходимо составить по итогам оценки рассматриваемого контракта в течение трехмесячного срока.

Еврокомиссия также имеет право на запрос самого контракта, если у нее появится повод для обеспокоенности энергобезопасностью члена Евросоюза.

В ЕК также указали, что долгосрочное соглашение необходимо согласовать с климатическими амбициями Евросоюза, которые несет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году, передает "Общественная служба новостей".

Напомним, Украина пообещала направить жалобу в Еврокомиссию после заключения Венгрией и "Газпромом" 15-летнего контракта на поставки газа по "Турецкому потоку", который проходит в обход Незалежной. В украинском МИД заявили, что Будапешт принял "политическое решение в угоду Кремлю". После этого венгерские власти вызвали посла Украины.