Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
Главная / В мире

Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V": Под вашу ответственность

05 марта 2021, 22:25  •  188 • В мире
Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V". Всю ответственность переложили на власти, которые принимают решение о поставках.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга сообщил, что у стран Евросоюза есть юридическая возможность покупать вакцину российского производства "Спутник V", а также вакцину из Китая. Однако всю ответственность за возможные последствия использования этих препаратов страны должны нести сами.
"Определён портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля", - пояснил Мамер.
"Спутник V" в этот список не входит. В портфеле Еврокомиссии шесть контрактов, по которым западные компании должны предоставить 2,6 миллиарда доз вакцин. Лицензии от ЕС пока получили только Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Однако свои обязательства по объёму поставок они не выполняют, объясняя это проблемами с производством и логистикой.
Лицензию от ЕС "Спутник V" может получить в ближайшее время. Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе препарата. Его проверят на соответствие стандартам Евросоюза, оценив эффективность, безопасность и качество. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, после того как вакцина будет одобрена европейским регулятором, начнутся поставки. Жители ЕС смогут сделать прививки "Спутником V" уже летом 2021 года.
Ранее в Словакии из-за "Спутника V" разгорелся политический скандал. После одобрения Минздрава премьер-министр страны Игорь Матович провёл переговоры, в результате которых первая партия российского препарата 1 марта уже прибыла в Словакию. Президент Зузана Чапутова выразила этим недовольство. По её мнению, необходимо было дождаться официального разрешения соответствующих ведомств ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 06:50
Стратегический промах Польши: Возврат к топливу из России неизбежен
05 марта 2021, 06:50
"Евросоюз дискредитирует себя": Германия предложила ЕС пересмотреть отношение к Москве
05 марта 2021, 06:50
"Готовимся к голоду!": Депутат Рады констатировал провал команды Зеленского в борьбе с COVID-19
05 марта 2021, 05:00
Провокационная демонстрация силы: Над Балтийским морем перехвачены бомбардировщики США
05 марта 2021, 03:10
Президент Эстонии: Наша армия готова воевать, не смотря на коронавирус
05 марта 2021, 05:00
В ВОЗ решили не делиться отчётом о расследовании в Ухане. США заволновались
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
27 февраля 2021, 12:50
Путин разрушил все планы Запада по Украине – политолог
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
28 февраля 2021, 13:55
Ещё одна страна потребовала санкций против России: "Выпейте успокоительное, братушки"
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.