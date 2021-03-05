Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V": Под вашу ответственность

Еврокомиссия назвала условие закупки странами ЕС вакцины "Спутник V". Всю ответственность переложили на власти, которые принимают решение о поставках.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга сообщил, что у стран Евросоюза есть юридическая возможность покупать вакцину российского производства "Спутник V", а также вакцину из Китая. Однако всю ответственность за возможные последствия использования этих препаратов страны должны нести сами.

"Определён портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля", - пояснил Мамер.

"Спутник V" в этот список не входит. В портфеле Еврокомиссии шесть контрактов, по которым западные компании должны предоставить 2,6 миллиарда доз вакцин. Лицензии от ЕС пока получили только Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Однако свои обязательства по объёму поставок они не выполняют, объясняя это проблемами с производством и логистикой.

Лицензию от ЕС "Спутник V" может получить в ближайшее время. Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе препарата. Его проверят на соответствие стандартам Евросоюза, оценив эффективность, безопасность и качество. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, после того как вакцина будет одобрена европейским регулятором, начнутся поставки. Жители ЕС смогут сделать прививки "Спутником V" уже летом 2021 года.

Ранее в Словакии из-за "Спутника V" разгорелся политический скандал. После одобрения Минздрава премьер-министр страны Игорь Матович провёл переговоры, в результате которых первая партия российского препарата 1 марта уже прибыла в Словакию. Президент Зузана Чапутова выразила этим недовольство. По её мнению, необходимо было дождаться официального разрешения соответствующих ведомств ЕС.