Еврокомиссия: на Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе

В Европейской комиссии о ситуации на европейском энергорынке констатируют, что на Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, а самые низкие цены — в Норвегии и Швеции.Как говорится в отчете Еврокомиссии, а Украине во втором квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию на так называемом «рынке на сутки вперед» (РВС) была существенно выше, чем в странах Евросоюза.Из документа следует, что во втором квартале 2020-го высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БУОС, 50,4 евро / МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро / МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро / МВт-ч).Для сравнения, самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантина и ввиду большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.За ними следуют Франция (18 евро / МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).В отчете отмечается, что во втором квартале нынешнего года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт*ч, что на 29% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019-го.Если проанализировать, какую долю оплата за электроэнергию занимает в среднемесячном доходе населения, и здесь выясняется, что украинцы платят больше всех европейцев.Напомним, с 1 ноября гражданам Украины почти в два раза подняли цену на электроэнергию.26 ноября и. о. министра энергетики Украины Юрий Бойко заявил о том, что уже в ближайшее время произойдет рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. По его словам, повышение тарифов необходимо, чтобы стабилизировать разбалансированный в условиях кризиса рынок электрической энергии.