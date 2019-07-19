Еврокомиссия и её тринадцатый председатель • 16 • Аналитика









Как майские выборы внесли путаницу в стройную европейскую систему

Высший пост исполнительной власти европейского сообщества вернулся к Германии после более чем пятидесятилетнего перерыва. Напомним, первую Еврокомиссию основанного в 1957 Европейского экономического сообщества (с него начинается история ЕС) возглавлял полноценных два срока немецкий политик Вальтер Хальштейн.



Урсула фон дер Ляйен тринадцатый по счёту председатель Еврокомиссии и первая на этом посту женщина. Как долго она продержится, сказать сложно. Ведь назначение фон дер Ляйен прошло, что называется, на тоненького. Европарламент после продолжительных и горячих дебатов принял своё решение с небольшим перевесом в девять голосов от необходимых 374: 383 «за» при 327 «против» и 22 воздержавшихся. Пять лет назад за Юнкера голосовали 422 депутата.



Справедливости ради отметим, что итог нынешнего голосования связан не только с фигурой нового председателя, но и с расстановкой сил, сложившейся после прошедших в мае выборов в Европарламент. Долгие годы в нём доминировали две главные фракции: Европейская народная партия (правоцентристы) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (левоцентристы). Они без проблем формировали руководящие органы Евросоюза из своих кандидатов. Так пять лет назад получили свои посты уже упоминаемый здесь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского Совета Дональд Туск.



На последних выборах в Европарламент обе эти фракции в сумме потеряли 67 мандатов и большинство при принятии решений. Так рассыпалась многолетняя политическая конструкция внутренней организации ЕС. В прошлом августе, когда начали готовить смену для нынешних руководителей, Европейская народная партия выдвинула на пост председателя Еврокомиссии своего лидера – немца Манфреда Вебера.



Его рассматривали, кроме прочего, как креатуру канцлера Германии Меркель, согласованную в высших кабинетах европейской власти. Возможности Вебера обсуждали без малого год. Эксперты уже свыклись с мыслью, что этот немецкий политик сменит Юнкера в кресле председателя ЕК, но прошедшие выборы спутали все карты.



Да так, что лидеры стран ЕС на своём саммите без малого три дня согласовывали кандидатуру будущего председателя Еврокомиссии. В конце концов сошлись на министре обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, даже не входившей в шорт-лист из семи претендентов на пост главы ЕК.



Фон дер Ляйен не может рассчитывать на безусловную поддержку соотечественников?

Назначение получилось неожиданным для многих, и это плохо для Урсулы фон дер Ляйен. Потому что экспромты, особенно политические, по большей части мало жизнеспособны. В данном случае дополнительным раздражителем служит уже утвердившееся в европейском политикуме мнение, что назначение фон дер Ляйен стало результатом закулисной сделки лидеров Германии и Франции.



Да и само голосование благополучно сложилось для фон дер Ляйен только потому, что за неё согласились отдать голоса большинство депутатов из фракции социалистов, в которой сильные позиции у французских политиков. Теперь у них в известной степени «золотая акция», которой они могут в критический момент распорядиться самым неожиданным образом.



Это тем более важно, что на помощь своих соотечественников Урсула фон дер Ляйен может рассчитывать с большой оглядкой. Пару лет назад немцы ей благоволили, считали даже вероятной преемницей канцлера Меркель. До того, в 2010 году, после внезапной отставки федерального президента Кристиана Вульффа, когда правящей ХДС потребовалось быстро решить возникший кадровый вопрос, фон дер Ляйен называли в числе основных кандидатов.



Затем в 2013 году её переместили в престижное кресло министра обороны ФРГ. Здесь случилась череда скандалов, прямо связанных с личностью министра. В конце прошлого года, например, Федеральная счётная палата Германии выяснила, что министерство обороны «недопустимым и противоправным» способом заключило ряд контрактов на оказание консалтинговых услуг на общую сумму 19,5 млн. евро. Бенефициаром сделок оказался один из доверенных лиц министра обороны.



Расследовать скандал взялись прокуратура Берлина и комиссия Бундестага, но скоро «спустили дело на тормозах». Такие же невнятные оценки получили злоупотребления в министерстве обороны ФРГ при переоборудовании учебного парусника «Горх Фок II», когда вместо расчётных 10 миллионов на модернизацию корабля затратили 135 миллионов евро.





Репутацию фон дер Ляйен подпортили также история о росте крайне правых настроений в германской армии и широко растиражированное в местных СМИ плачевное состояние Бундесвера, когда значительная часть военной техники оказалась небоеспособной, а в армии проявился большой дефицит военной амуниции, обмундирования и т.д.



Светлый образ министра Урсулы фон дер Ляйен в глазах немецкой общественности несколько померк. По опросам общественного мнения она выпала из обоймы десяти самых популярных политиков Германии, но зато оказалась востребованной на континентальном уровне.



По этому поводу бывший председатель Европарламента Мартин Шульц (между прочим, один из лидеров входящей в правящую коалицию СДПГ) на своей страничке в «Twitter» едко заметил:

«Фон дер Ляйен – наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать главой Еврокомиссии».



Впрочем, у нового председателя ЕК есть ряд других важных преимуществ. К ним можно отнести хорошее знание европейских языков, богатый политический опыт. Урсула мать семи детей, имеет учёную степень доктора медицины. А главное – фон дер Ляйен хорошо знаком Брюссель и его властные институты. Урсула прожила в Бельгии 13 лет, пока её отец работал в Европейской комиссии – возглавлял Генеральный директорат по конкуренции.



Есть ещё одно обстоятельство, о котором помалкивают европейцы. Урсула фон дер Ляйен (урождённая Альбрехт) принадлежит к старинному роду немецких баронов. Её муж (Хайко фон дер Ляйен) происходит из древнего графского рода. Как видим, семья председателя ЕК представляет собой наследственную европейскую элиту.



В последнее время эта элита отошла в тень, передоверив ответственность за власть выдвиженцам среднего класса. Теперь представительница старой элиты получила высшую должность континентальной Европы. Что это – эпизод или возвращение к давним историческим стандартам, мы узнаем во время непростой каденции Урсулы фон дер Ляйен. Ведь она придётся на самый пик системного политического кризиса в Евросоюзе.



«На западном фронте без перемен»

Назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии не скажется на изменении отношений между Россией и Евросоюзом. К такому мнению склоняется большинство российских экспертов. Вот что написал на своей страничке в Facebook председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



Сенатор считает, что для самого Евросоюза назначение фон дер Ляйен не самый худший вариант. В ЕС усилится роль германо-французского тандема. В то же время система власти в ЕС «обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента». С учётом того, что на должность главы ЕК назначен системный политик, вряд ли можно рассчитывать на изменения как во внутренней, так и во внешней политике.



«Это значит для нас, скорее всего, «на западном фронте без перемен»: российский (точнее пока скорее антироссийский) вектор сохранится без серьёзных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться. Однако риторика про верность атлантизму, про «российскую агрессию-аннексию» и т.п. пока будет прежней»,

– сделал вывод сенатор Косачёв.



И всё же назначение Урсулы фон дер Ляйен нельзя признать рутинным. Хотя бы потому, что в нынешнем году бюджет Евросоюза вырос до 166 млрд. евро. На пятилетку фон дер Ляйен средств уйдет под триллион евро. Распоряжаться ими и контролировать их расход будет теперь немецкий политик. По крайней мере, слово её в этом вопросе будет значимым и где-то определяющим… Во вторник Европарламент назначил 60-летнюю немку Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии. 1 ноября она сменит на этом посту люксембуржца Жан-Клода Юнкера, полномочия которого истекают в конце октября. Тогда же сформируется весь состав комиссии. В неё войдут представители остальных 27 стран ЕС.Высший пост исполнительной власти европейского сообщества вернулся к Германии после более чем пятидесятилетнего перерыва. Напомним, первую Еврокомиссию основанного в 1957 Европейского экономического сообщества (с него начинается история ЕС) возглавлял полноценных два срока немецкий политик Вальтер Хальштейн.Урсула фон дер Ляйен тринадцатый по счёту председатель Еврокомиссии и первая на этом посту женщина. Как долго она продержится, сказать сложно. Ведь назначение фон дер Ляйен прошло, что называется, на тоненького. Европарламент после продолжительных и горячих дебатов принял своё решение с небольшим перевесом в девять голосов от необходимых 374: 383 «за» при 327 «против» и 22 воздержавшихся. Пять лет назад за Юнкера голосовали 422 депутата.Справедливости ради отметим, что итог нынешнего голосования связан не только с фигурой нового председателя, но и с расстановкой сил, сложившейся после прошедших в мае выборов в Европарламент. Долгие годы в нём доминировали две главные фракции: Европейская народная партия (правоцентристы) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (левоцентристы). Они без проблем формировали руководящие органы Евросоюза из своих кандидатов. Так пять лет назад получили свои посты уже упоминаемый здесь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского Совета Дональд Туск.На последних выборах в Европарламент обе эти фракции в сумме потеряли 67 мандатов и большинство при принятии решений. Так рассыпалась многолетняя политическая конструкция внутренней организации ЕС. В прошлом августе, когда начали готовить смену для нынешних руководителей, Европейская народная партия выдвинула на пост председателя Еврокомиссии своего лидера – немца Манфреда Вебера.Его рассматривали, кроме прочего, как креатуру канцлера Германии Меркель, согласованную в высших кабинетах европейской власти. Возможности Вебера обсуждали без малого год. Эксперты уже свыклись с мыслью, что этот немецкий политик сменит Юнкера в кресле председателя ЕК, но прошедшие выборы спутали все карты.Да так, что лидеры стран ЕС на своём саммите без малого три дня согласовывали кандидатуру будущего председателя Еврокомиссии. В конце концов сошлись на министре обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, даже не входившей в шорт-лист из семи претендентов на пост главы ЕК.Назначение получилось неожиданным для многих, и это плохо для Урсулы фон дер Ляйен. Потому что экспромты, особенно политические, по большей части мало жизнеспособны. В данном случае дополнительным раздражителем служит уже утвердившееся в европейском политикуме мнение, что назначение фон дер Ляйен стало результатом закулисной сделки лидеров Германии и Франции.Да и само голосование благополучно сложилось для фон дер Ляйен только потому, что за неё согласились отдать голоса большинство депутатов из фракции социалистов, в которой сильные позиции у французских политиков. Теперь у них в известной степени «золотая акция», которой они могут в критический момент распорядиться самым неожиданным образом.Это тем более важно, что на помощь своих соотечественников Урсула фон дер Ляйен может рассчитывать с большой оглядкой. Пару лет назад немцы ей благоволили, считали даже вероятной преемницей канцлера Меркель. До того, в 2010 году, после внезапной отставки федерального президента Кристиана Вульффа, когда правящей ХДС потребовалось быстро решить возникший кадровый вопрос, фон дер Ляйен называли в числе основных кандидатов.Затем в 2013 году её переместили в престижное кресло министра обороны ФРГ. Здесь случилась череда скандалов, прямо связанных с личностью министра. В конце прошлого года, например, Федеральная счётная палата Германии выяснила, что министерство обороны «недопустимым и противоправным» способом заключило ряд контрактов на оказание консалтинговых услуг на общую сумму 19,5 млн. евро. Бенефициаром сделок оказался один из доверенных лиц министра обороны.Расследовать скандал взялись прокуратура Берлина и комиссия Бундестага, но скоро «спустили дело на тормозах». Такие же невнятные оценки получили злоупотребления в министерстве обороны ФРГ при переоборудовании учебного парусника «Горх Фок II», когда вместо расчётных 10 миллионов на модернизацию корабля затратили 135 миллионов евро.Репутацию фон дер Ляйен подпортили также история о росте крайне правых настроений в германской армии и широко растиражированное в местных СМИ плачевное состояние Бундесвера, когда значительная часть военной техники оказалась небоеспособной, а в армии проявился большой дефицит военной амуниции, обмундирования и т.д.Светлый образ министра Урсулы фон дер Ляйен в глазах немецкой общественности несколько померк. По опросам общественного мнения она выпала из обоймы десяти самых популярных политиков Германии, но зато оказалась востребованной на континентальном уровне.По этому поводу бывший председатель Европарламента Мартин Шульц (между прочим, один из лидеров входящей в правящую коалицию СДПГ) на своей страничке в «Twitter» едко заметил:Впрочем, у нового председателя ЕК есть ряд других важных преимуществ. К ним можно отнести хорошее знание европейских языков, богатый политический опыт. Урсула мать семи детей, имеет учёную степень доктора медицины. А главное – фон дер Ляйен хорошо знаком Брюссель и его властные институты. Урсула прожила в Бельгии 13 лет, пока её отец работал в Европейской комиссии – возглавлял Генеральный директорат по конкуренции.Есть ещё одно обстоятельство, о котором помалкивают европейцы. Урсула фон дер Ляйен (урождённая Альбрехт) принадлежит к старинному роду немецких баронов. Её муж (Хайко фон дер Ляйен) происходит из древнего графского рода. Как видим, семья председателя ЕК представляет собой наследственную европейскую элиту.В последнее время эта элита отошла в тень, передоверив ответственность за власть выдвиженцам среднего класса. Теперь представительница старой элиты получила высшую должность континентальной Европы. Что это – эпизод или возвращение к давним историческим стандартам, мы узнаем во время непростой каденции Урсулы фон дер Ляйен. Ведь она придётся на самый пик системного политического кризиса в Евросоюзе.Назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии не скажется на изменении отношений между Россией и Евросоюзом. К такому мнению склоняется большинство российских экспертов. Вот что написал на своей страничке в Facebook председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Сенатор считает, что для самого Евросоюза назначение фон дер Ляйен не самый худший вариант. В ЕС усилится роль германо-французского тандема. В то же время система власти в ЕС «обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента». С учётом того, что на должность главы ЕК назначен системный политик, вряд ли можно рассчитывать на изменения как во внутренней, так и во внешней политике.– сделал вывод сенатор Косачёв.И всё же назначение Урсулы фон дер Ляйен нельзя признать рутинным. Хотя бы потому, что в нынешнем году бюджет Евросоюза вырос до 166 млрд. евро. На пятилетку фон дер Ляйен средств уйдет под триллион евро. Распоряжаться ими и контролировать их расход будет теперь немецкий политик. По крайней мере, слово её в этом вопросе будет значимым и где-то определяющим… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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