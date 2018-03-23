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Еврокомиссар назвал новые санкции против России неуместными

23 марта 2018, 11:39  •  188 • Украина

ТАСС, 23 марта. Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает возможное введение новых санкций Евросоюзом против России неуместным. Такое мнение политик высказал в интервью, опубликованном в пятницу в газете Augsburger Allgemeine.

"Санкции были введены из-за присоединения Крыма и конфликта на Украине. Я считаю введение дальнейших мер неуместным", - заявил еврокомиссар. "При этом на данный момент я также считаю неверным поэтапное снятие [санкций], которое предлагал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль", - уточнил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос, должен ли попасть под санкции бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, занявший высокий пост в "Роснефти", Эттингер отметил: "ЕС руководствовался верными побуждениями, исключив часть энергетического сектора из санкционного списка. Газ и нефть жизненно важны для обеих сторон, это уязвимый продукт". "Я считаю это важным, поэтому хотел бы предостеречь от того, чтобы этот сектор был затронут экономическими санкциями", - подчеркнул он.

19 марта глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия.

Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, он занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

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