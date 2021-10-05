Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони намекнул на новую инициативу по газу. Необходимость в ней возникла после заметных скачков цен на голубое топливо.

В Евросоюзе обдумывают тему реагирования на рекордный подъём цен на газ. В ходе пресс-конференции Джентилони рассказал о работе, которая сейчас ведётся.

"Идёт работа с тем, чтоб попробовать определить дальнейшие предложения по таким вопросам, как можем ли мы играть определённую роль в закупках газа, можем ли мы принять новую инициативу по хранилищам газа", - произнёс он.

Джентилони не исключил, что некоторые предложения появятся к концу года. По словам еврокомиссара, 4 октября проблему обсуждали министры финансов стран - членов еврозоны.

Ранее экономист Митрахович предупредил, что США не будут помогать Европе в случае холодной зимы. "При необходимости появятся лоббисты, которые будут настаивать на ограничении экспорта", - объяснил он.