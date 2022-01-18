Еврокомиссар допустил изменения в политике безопасности Евросоюза

Еврокомиссар Жозеп Боррель допустил изменения в политике безопасности в ЕС.

В Telegram-канале "Россия в глобальной политике" обратили внимание на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В ЕС согласны, что необходимо пересматривать структуру безопасности в Европе. Однако еврокомиссар отметил, что "надо менять повестку переговоров и увеличивать число участников", передаёт "РИА Новости".

Также Боррель отметил, что ЕС не готовит "превентивные санкции" против России по ситуации вокруг Украины. По словам Борреля, проект санкций готовится на случай эскалации.

Вот это да! До какой крамолы-то мы дошли. А ведь ещё пару месяцев назад - немыслимо,

- отреагировали в Telegram-канале "Россия в глобальной политике".