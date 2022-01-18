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Еврокомиссар допустил изменения в политике безопасности Евросоюза
18 января 2022, 00:20 • 85 • Политика
Еврокомиссар Жозеп Боррель допустил изменения в политике безопасности в ЕС.
В Telegram-канале "Россия в глобальной политике" обратили внимание на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В ЕС согласны, что необходимо пересматривать структуру безопасности в Европе. Однако еврокомиссар отметил, что "надо менять повестку переговоров и увеличивать число участников", передаёт "РИА Новости".
Также Боррель отметил, что ЕС не готовит "превентивные санкции" против России по ситуации вокруг Украины. По словам Борреля, проект санкций готовится на случай эскалации.
- отреагировали в Telegram-канале "Россия в глобальной политике".
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