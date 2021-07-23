Евроинтеграция, о которой украинские власти без остановки говорят все последние восемь лет, даст Украине билет в список стран третьего мира. Эксперт рассказал, что сулит Киеву энергетический "подарок" от Германии.

Автор "Народных новостей" проанализировал сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" и пришёл к неутешительному для Украины выводу. Поддержка западных партнёров не только не поможет стране, но и ещё больше навредит ей.

Он обратил внимание на то, что Германия собирается развивать зелёную энергетику на Украине, чтобы снизить её энергозависимость. Однако эта затея вряд ли обернётся для Киева спасением.

На Украине нет природных условий для использования возобновляемых источников энергии. У неё нет мощных ветров для ветрогенераторов, экваториального солнца для солнечных батарей, океанических течений и приливов для гидроэлектростанций. Зелёная энергетика не сможет обеспечить бесперебойную работу всей тяжёлой промышленности, не говоря уже о людях в зимний период.

То есть Украина не получит прямой выгоды от развития этого направления, в отличие от Германии, которая станет главным поставщиком "экооборудования". Попытки перейти на европейские стандарты лишь окончательно превратят Украину в страну третьего мира.