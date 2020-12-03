Евродепутаты из Венгрии указали, что Украина готова развязать военный конфликт в Закарпатье

«Против венгерских организаций Украина задействует вооружённые силы», – говорится в обращении венгерских депутатов Европарламента, считающих, что это может привести к гражданской войне. При этом, отметили депутаты, «скоординированные действия против законных организаций венгерского меньшинства напоминают методы сталинской тоталитарной системы». «В стране, ассоциированной с ЕС, подобное недопустимо, и мы предлагаем разобрать это беспрецедентное нарушение в ходе декабрьского пленарного заседания».

Началась эта история несколько дней назад, когда в одном из закарпатских городков победители на местных выборах спели венгерский гимн. Казалось бы, ерунда – что такого, если венгерский гимн поют там, где издавна компактно проживают мадьяры?! Но в Киеве пение гимна соседней страны вызвало острый приступ неприятия. Националисты пообещали «разобраться» не только с теми, кто пел гимн Венгрии, но и, как водится на Украине, с членами их семей – вплоть до детей. Разумеется, планы бандеровцев дошли и до Будапешта. А тамошние власти очень остро реагируют, когда этническим мадьярам украинцы ущемляют их национальное достоинство.

«Ситуация гражданской войны» – это сказано неспроста. Бандеровцы неоднократно указывали, что рано или поздно в Закарпатье, у которого с Венгрией давние особые отношения, случится то же, что на польской Волыни в сороковых. Этническая резня, которую впору было бы назвать геноцидом. Но в отличие от поляков, нрав мадьяр не таков, чтобы послушно дожидаться, когда к тебе домой вломятся вооружённые бандеровцы (сомневающиеся да перечитают «Швейка» Ярослава Гашека – тот пассаж, где о нравах мадьяр рассуждал бравый сапёр Водичка). И диаспора в лице лидера закарпатских венгров Василия Брензовича указала, что будет защищаться всеми возможными способами. Теперь генпрокуратура Украины пытается надавить на Брензовича, возбудив против него заказное уголовное дело. В прокуратуре намеренно указали, мол, мы преследуем не организацию закарпатских венгров, а частное лицо – гражданина Украины Брензовича. А пока в Закарпатье идут обыски – обыскивают представителей венгерских гуманитарных организаций. Не сегодня завтра Киев введёт в регион Национальную гвардию. И будет как на Донбассе.