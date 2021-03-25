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Евродепутат призвала к встречным санкциям против США за "Северный поток - 2"

25 марта 2021, 15:25  •  84 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Парламентарий напомнила, что Европа должна отстаивать свои экономические интересы
Евродепутат Матильда Андруэ, представляющая в парламенте ЕС Францию, заявила о необходимости поднять вопрос о встречных санкциях в отношении Соединенных Штатов. Таким образом политик предлагает решить вопрос с американскими ограничениями против строительства газопровода "Северный поток – 2".
Депутат отметила, что в оборонном бюджете Соединенных Штатов на этот год предусмотрено ужесточение рестрикций, которые были введены в период с 2019 по 2020 гг. против всех участников проекта. Новые ограничения затронут не только организации, предоставляющие суда для укладки магистрали, но и те юридические лица, которые формируют условия для эксплуатации кораблей.
Утвержденный в Белом доме перечень судов был расширен для включения в него всех кораблей, которые могут быть связаны с укладкой труб, заявила Андруэ.
По словам евродепутата, строительство "Северного потока – 2" находится на финальной стадии. Однако ряд фирм из 120 участников проекта отказались от дальнейшего участия из-за давления Вашингтона, пишет RT.
Андруэ спросила у коллег, планирует ли Еврокомиссия перейти к делу от "пустых слов" и принять реальные шаги по борьбе с американским давлением. Депутат также заявила, что Белый дом действует в обход международно-правовых норм. Политика американской администрации против европейских компаний говорит о том, что Штаты перешли к "прямому нападению" на экономический суверенитет ЕС, добавила европарламентарий.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен выразил уверенность, что Кремлю стремится к подрыву энергобезопасности ЕС за счет укладки "Северного потока – 2".

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