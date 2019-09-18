Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
В первые часы погибнет более 90 млн человек: Американцы "предсказали" ...
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" ...
Сто дней правительства Майи Санду
Главная / Украина

Евродепутат от Германии оценил ситуацию со свободой СМИ на Украине

18 сентября 2019, 02:24  •  61 • Украина
Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра заявил, что ситуация со свободой СМИ на Украине «находится на низком уровне».
 
Pixabay
 

«Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас мы видим необычные случаи атак на свободу прессы», — цитирует «112 Украина» Кра.

По его мнению, «абсолютно недопустимо закрывать телеканалы только потому, что власти не нравится, что там показывают реальность».

«Если Украина хочет присоединиться к ЕС или хочет быть его партнёром, вы должны понимать, что даже оппозиционная мысль может быть озвучена», — добавил евродепутат.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил о важности того, чтобы новые украинские власти обеспечили безопасность и свободу СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 23:09
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
17 сентября 2019, 20:09
Сто дней правительства Майи Санду
17 сентября 2019, 13:24
В Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу
17 сентября 2019, 23:09
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах
17 сентября 2019, 19:54
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
17 сентября 2019, 19:54
При президенте Украины создали Совет по вопросам свободы слова
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2019, 02:24
Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
18 сентября 2019, 02:24
Обратный отсчёт: король Испании отказался выдать мандат на формирование правительства...
18 сентября 2019, 02:24
«Наладить наблюдение»: что может стоять за намерением Японии создать воздушно-космиче...
18 сентября 2019, 00:54
Геннадий Зюганов: Мы до позднего вечера говорили с Путиным о «ремонте» выборного зако...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
15 сентября 2019, 09:39
Сноуден хочет уехать из России: "Я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище"
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.