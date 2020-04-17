ЕВРО-2008. Запланированное чудо • 105 • Аналитика © РИА Новости / Антон Денисов ЕВРО-2020. Очередная часть исторического сериала портала welcome2020.ru посвящена самому успешному турниру в истории современной сборной России. Последний для России полуфинал чемпионата Европы до сих пор воспринимают как невероятное стечение обстоятельств, когда даже Аршавин играл на уровне Месси. На самом деле, та бронза логична, стоило только дать игрокам свободу. Октябрьским вечером 2007-го Роман Павлюченко сидел в машине на Садовом. Впереди — тысячи умиротворенных стоп-сигналов, сбоку — скучающие люди, одинаково пережидавшие часы в пробке под звуки капель, что падали на лобовое стекло, и томные голоса из магнитолы. Павлюченко было не до охватившего затор спокойствия: его телефон раскалялся от звонков помощника Хиддинка Александра Бородюка: "Рома, бросай машину! На ужине должны быть все!" — "Да я по центру дороги стою, как бросить?" — "Гус такое не любит! Вас отпустили на день, чтобы к ужину приехали. Садись в метро". — "Я в метро всего два-три раза ездил. Лучше в пробке постоять". — "Ты нормальный? Завтра — Англия!" Павлюченко остался в машине и на общий сбор опоздал. После порции фруктов и творога нападающего вызвал в номер коуч. Злой. Гус объяснил, что задержка должна стать последней — в случае повторения Романа в команде уже не будет. Тот кивнул в ответ. Позже он узнал, что Гус и не собирался давать второй шанс: как только узнал о нежелании садиться в метро, вычеркнул из заявки и собирался выгнать со сбора. Голландца успокоили Бородюк и еще один помощник Игорь Корнеев: "Игра важная, может, он выйдет и забьет". В ревущих "Лужниках" Павлюченко вышел на замену и забил. Дважды. © РИА Новости / Антон Денисов Нападающий сборной России Роман Павлюченко радуется забитому мячу в ворота сборной Англии *** Пока дождливым вечером Хорватия выносила Англию на "Уэмбли", где-то на границе Испании и Франции Россия мучилась с Андоррой. Натужные 1:0, когда больше приходилось думать о параллельном матче, вывели команду на чемпионат Европы, но лишили Аршавина. Андрей не выдержал грубости соперника и за 10 минут до конца игры засадил в ответ прямо при судье. Итог — двухматчевая дисквалификация и, как следствие, пропуск двух туров группового этапа ЕВРО и сильные сомнения Хиддинка. В декабре 2007-го, когда еще было неизвестно, какое наказание вынесет УЕФА, Гус даже допускал, что если дисквалификация будет трехматчевой, он может не взять на турнир Аршавина. Хотя речь шла о лучшем игроке команды и точно самом умном футболисте России. Важный момент величия: когда Павлюченко забивал второй Англии, Аршавин около минуты стоял за линией ворот. Именно минуту назад он, отдавая пас, вылетел за пределы поля, и если бы вернулся, оказался бы в офсайде. Все понял. Не вернулся. Атака продолжилась. Роман забил. Аршавин — официально гений! *** По поводу сверхспособностей Хиддинк всегда говорил одно: "Чудес не бывает. А бывает тяжелая, напряженная работа. То, что произошло тогда, не имеет никакого отношения к везению". Если разобраться в деталях, очевидно, что Гус прав. Он не чародействовал, а работал, ежедневно перетряхивая футбол, менталитет, людей вокруг. "Хиддинк больше штудировал нас не в тренировочном плане, а в психологическом. Он сравнивал сборную Россию со своими прошлыми командами — с австралийцами и корейцами. Гус нам много раз говорил, что у нас мастерства больше, мы сильнее физически, просто в нашей голове сидит, что мы слабые, — нас в России затравили этим. Гус переключил наше понимание о себе, заставил поверить в собственные силы", — вспоминает Денис Колодин. "Сейчас очевидно, что ваши футболисты никакие не неудачники. Но почему вы их так воспринимали? Знаю одно: когда что-то складывается неудачно, мы больше всего любим обвинять. Навешивать ярлыки. А это не тот подход, который может привести к успеху", — философствовал Гус уже после турнира. *** "Вы — игроки сборной!" — доносил Хиддинк до футболистов, давая понять, что они достойны и комфорта, и уважения. Выбивая условия у боссов, тренер думал и об атмосфере в команде. Так, вместо режима армии появилась полная свобода. Игорь Семшов считает, что этим подходом голландец изменил наш футбол: "Он относился к нам как к людям. Все, что мы делали за пределами поля, ложилось на наши плечи. "Чем вы занимались накануне, — говорил он, — я проверять не буду, но я увижу все это на поле". У нас зачастую любят контролировать, чтобы сюда или туда не ходили, а тут наоборот. Это доверие и работало. Он давал правильную свободу, и ты понимал, что не можешь его подвести". Иван Саенко особо отмечал веру тренера в игроков в любой ситуации, из-за чего исчезло психологическое напряжение, а поездки в сборную стали в кайф. *** На фоне искренности даже разгром от Испании (1:4) в первом матче финальной стадии чемпионата Европы все восприняли спокойно (ситуативные эмоции Виктора Гусева — "Широков — не уровень сборной" — не в счет). Болельщики — потому что увидели мысль, открытый футбол и сумасшедшую физику: Россия пробежала больше соперника и чаще владела мячом. Медиа — потому что Гус не поплыл на пресс-конференции и без нервов общался с журналистами, будто все идет по его плану. Футболисты — потому что план действительно был. "На собрание до первой игры он пришел с планом до конца чемпионата. Каждый день был расписан: тренировка, подъем, и так до конца — до финала! Он никуда не собирался и хотел играть в финале. Я не думаю, что ребята раньше ощущали что-то подобное с каким-либо тренером", — вспоминал Игорь Корнеев. До финала не хватило одного шага: остановил разгром (0:3) в полуфинале — снова от Испании. По словам Корнеева, обыграть будущих чемпионов Европы и мира было нереально: мяч у них никто не мог отобрать по две-три минуты, а настрой бил фонтаном. "Когда Аршавин делал первое касание, в него так влетел опорник испанцев и с ногами вынес мяч, что у Андрея, наверное, пропало какое-либо желание просить пас, — говорит Корнеев. — Они показали, что пришли сюда выигрывать чемпионат. Я думаю, и сам Андрей многое переосмыслил после этого". Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. В промежуток между двумя Испаниями уложились две недели счастья, которые до сих пор достойно оценивают даже побежденные. "Сборная России была как молния: они были лучше готовы, — рассказал недавно Рафаэль ван дер Ваарт. — В ее составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него еще и остались силы на дополнительное время, это было нечто". Платошкин. Раздать деньги предпринимателям и отпраздновать карантин митингом Одна составляющая той русской мощи (победы над Грецией, Швецией и эпическая — над Голландией; Аршавин, которого Зидан назвал "великолепным футболистом"; Павлюченко, разделивший второе место в споре бомбардиров; Жирков и тот же Аршавин — в символической сборной) — внутренняя свобода, которую принес Хиддинк. Фактурнее всего об этом написали почему-то в Латвии: "Хиддинк не считал своих футболистов "мартышками". Он даже не научил их играть в футбол. Он просто избавил их от комплексов, привитых еще в юношеском возрасте. И оказалось, что они умеют почти все". *** Корнеев объясняет, что подготовка не была рандомом и бессмыслицей — штаб четко знал, чего хочет: чтобы игроки выполняли больше футбольных действий, а между ними было меньше пауз. "Как-то на тренировке сразу начали лететь искры. Мы поняли, что если сейчас не остановим, то они просто убьют друг друга. Мы знали, почему это происходит, а они — нет. Потому что благодаря той работе, что мы сделали, они стали быстрее, но сами не понимали этого", — вспоминал тренер. Полностью материал о чемпионате Европы-2008 читайте на портале welcome2020.ru. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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