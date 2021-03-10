Еврейское лобби поверило Биллу Гейтсу. Последствия – страшнее 11 сентября

Глава компании Pfizer Альберт Бурла не привился собственной вакциной. Из-за этого его не впустили в Израиль. Немудрено: счёт погибших после применения этой вакцины людей идёт уже на сотни.

Председателю правления американской компании Pfizer Альберту Бурле отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post. По информации издания, не имели прививки не только сам глава компании, производящей самую популярную на Западе вакцину от ковида (эта фирма, к слову, также изобретатель и крупнейший в мире производитель виагры), но и другие члены американской делегации. С этой компанией у Израиля заключено специальное соглашение, благодаря которому, по словам премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху, Израиль стал "международной моделью быстрой вакцинации целой страны".

Действительно, благодаря Pfizer уже вакцинировалась (Биби очень хочет выиграть внеочередные парламентские выборы!) треть населения Израиля. А вот сами "сапожники" почему-то остались "без сапог"! Заверения Бурлы (как будто только о нём идёт речь), что первая из двух прививок уже сделана и что задержка вышла из-за того, что он "не хотел идти без очереди", когда другим людям она нужнее, ничего, кроме улыбки, вызвать не могут.

Чего испугался Бурла?

Какие уж тут улыбки. Впору подумать, например, что вдруг это произошло от того, что Бурла ознакомился с пугающим докладом Надзорной службы Австрии.

Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае, близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer/BioNTech),

– констатируется в этом документе. Не секрет, что в самых передовых европейских странах вроде Норвегии и Швейцарии после вакцинации этим чудесным американо-немецким средством (BioNTech – партнёр Pfizer из Майнца) погибли по нескольку десятков привившихся.

Это всё данные из открытой печати, но Бурла-то знает намного больше.

Нужно, конечно, верить людям. Но вся эта история с американской вакциной чем-то уже напоминает 11 сентября 2001 года и его последствия. Помните? Никто до сих пор официально не объяснил, почему в ходе терактов 11 сентября в Нью-Йорке, где были снесены три небоскрёба, взятые на таран двумя "растворившимися" в них без следа авиалайнерами, не погиб ни один крупный бизнесмен или финансист, так как они дружно отменили свои встречи в то утро с партнёрами в обречённых зданиях и не вышли вдруг на работу?

Поэтому и закрадываются сомнения: а не поспешил ли Нетаньяху с ускоренной вакцинацией израильтян, не сыграло ли могущественное еврейское лобби в США с Израилем на самом деле злую шутку?

Что происходит в Германии?

Ведь и сама Германия не спешит прививаться этой полунемецкой вакциной. При закупке вакцины немцами были, как утверждают, допущены "политические просчёты", когда Берлин решил действовать, чтобы никого не обижать, в компании с другими европейскими странами, в том числе с целью добиться скидок у производителя. Именно эти обстоятельства, а также отсутствие доверия к британско-шведской "оксфордской" вакцине фирмы AstraZeneca, у которой Евросоюз ещё в августе прошлого года заказал 400 миллионов доз, считаются официально главными причинами того, что вакцинация в Германии пробуксовывает. Из оперативно созданных в стране свыше четырёх сотен стационарных центров вакцинации работают единицы. Из 82 миллионов бюргеров прививки сделаны всего нескольким сотням тысяч.

Причём речь тут идёт, прежде всего, о препарате Pfizer/BioNTech – BNT162b2. Его первым разрешили применять в ФРГ, но не слишком-то применяют, "тренируясь" в основном на стариках. Они-де самые уязвимые, и их надо колоть прежде всего. Ситуация практически не изменилась и после того как Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) рекомендовало выдать временную регистрацию чисто американской вакцине от коронавируса Moderna, доказавшую якобы 94-процентную эффективность. Её производитель готов поставить Евросоюзу 80 миллионов доз в кратчайшие сроки. Прозвучавшие в её адрес обвинения, что речь идёт не столько о вакцинации, сколько о "чипировании" людей, признаны фейком.

Насквозь либеральные и проамериканские немецкие СМИ, ставя в пример США, Британию и Израиль, обвиняют правительство канцлера Ангелы Меркель и особенно её министра здравоохранения Йенса Шпана в головотяпстве. Берлин, дескать, пожертвовал национальными интересами, священными жизнями немцев во имя европейской солидарности, положившись в вопросе о вакцине на приведшее к задержкам общеевропейское решение. Хотя в вопросах газового сотрудничества с Россией ("Северный поток – 2"), например, Берлин ищет, прежде всего, собственную выгоду. За что те же СМИ его критикуют.

А что на самом деле?

Так в чём же дело? А дело, скорее всего, в том, что в Германии и странах ЕС ещё не перевелись честные учёные и эксперты, которые верят в порядочность властей, не боятся им говорить правду, даже если видят, что она нежелательна, не поддаются шантажу и запугиванию, не имея за собой особых грехов. И у них возникают, по-видимому, серьёзные сомнения в том, что созданной в 2008 году двумя "гениальными" турецкими учёными – Угуром Шахином и его женой Озлем Тюречи из университета Майнца – компании BioNTech, подписавшей в 2019 году с Фондом Билла и Мелинды Гейтс (ну как же без них?!) соглашение о развитии программ по созданию и разработке вакцин, можно на сто процентов доверять. Действительно ли эта компания способна быстро произвести чистые, проверенные вакцины и вместе с парой партнёров поставить несколько сотен миллионов доз США, Европе и Японии?

Ещё большие сомнения вызывает созданная в 2010 году непонятно кому принадлежащая фирма Moderna, которую американские СМИ называют "самой загадочной компанией в мире биотеха". Всё это время она держалась в тени, никто толком не знал, чем она занимается. Догадывались, конечно, что чем-то очень серьёзным, так как охранялась она не хуже военной базы. За всё время предыдущей работы компания не предъявила общественности ни одной вакцины, ни одного лекарства.

Поэтому, хотя глобалистское руководство ЕС в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен давит на учёных, те – вместе с совестливыми европейскими политиками – упираются как могут, срывая сроки вакцинации европейцев непонятно чем с непонятно какими последствиями. В свою очередь в ответ на требования представить больше данных о своих препаратах и доказательства их по крайней мере безвредности вышеуказанные компании – наверное, с целью шантажа – урезают обещанные поставки. Под предлогом того, что не справляются с их объёмами. После чего послушные глобалистам СМИ поднимают шум о якобы не думающих о своих гражданах, а на самом деле проявляющих элементарную осторожность властях Германии и ряда других европейских стран. Вот что на самом деле происходит.

Провал "оксфордской" вакцины

У немцев перед глазами провал "оксфордской" вакцины AstraZeneca, которой начали было прививать медработников в ФРГ после того, как её с серьёзным нарушением зарегистрировали в Британии. В результате плохого самочувствия после прививок (и при этом бесполезности многих из них, так как эффективность этой вакцины самая низкая из всех – 60%) врачи в законопослушной Германии стали AstraZeneca бойкотировать, за ними потянулась и широкая публика.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, из поставленных в страну доз AstraZeneca было использовано только 19%. У BioNTech/Pfizer и Moderna эти показатели лучше, но то, что Германия в целом не прививается, однозначно указывает на аховую ситуацию со всеми западными вакцинами и страх властей перед ними.

Россия снова спасает мир: Кто за и кто против

В этой связи совершенно неудивительно, что в Европе растёт популярность российской вакцины "Спутник V", которая стала для европейских политиков своего рода лакмусовой бумажкой. За её использование выступают деятели, думающие о своих странах и гражданах. Против российской вакцины, уже одобренной в 45 странах мира, в том числе, не дожидаясь вердикта Брюсселя, в двух членах ЕС (Венгрия и Словакия), выступают те, кто думает вместо этого о политике, геополитике, хочет выслужиться перед глобалистами.

Так, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что лично готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной, если они пройдут регистрацию в ЕС.

В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах,

– заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Политик подчеркнул, что Вена готова в случае одобрения вакцин предоставить австрийским компаниям мощности для их производства. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину поддержку в вопросе оформления документации на "Спутник V" для европейского регулятора. Президент Чехии Милош Земан направил письмо Путину с просьбой начать поставки в страну "Спутника V", согласовав её с премьером Андреем Бабишем. Чешский президент сообщил CNN Prima, что Москва согласилась. По словам Земана, для одобрения использования "Спутника V" в Чехии будет достаточно решения национального регулятора – Государственного института по контролю за лекарствами (SUKL).

Чехия пытается, как видим, угнаться за Венгрией, которая, не дожидаясь одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), зарегистрировала у себя ещё в январе "Спутник V" и теперь рассчитывает получить из России два миллиона доз, достаточных для вакцинации 1 миллиона человек. Население Венгрии составляет около 10 миллионов.

Казус Словакии

Самый наглядный пример заботы о людях и одновременно политиканства в связи со "Спутником V" явила соседняя Словакия. Несмотря на то, что Словакия – "неотъемлемая часть Евросоюза", она не откажется от спасения людей от COVID-19 только потому, что вакцина сделана в России, заявил глава её коалиционного правительства Игорь Матович. "Я не убийца", – добавил он.

"Спутник V" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда!

– написал Матович в Facebook.

Уже прибывшая в Словакию партия российской вакцины, которую премьер встречал лично в аэропорту Кошице, составляет 200 тысяч доз, ей можно привить 100 тысяч человек. Поблагодарив Москву за "быструю и своевременную доставку", Матович отметил, что Россия доказала, что является "надёжным партнёром, на которого можно рассчитывать в эти трудные времена". С мая по июнь республика получит два миллиона доз, сообщил премьер. Население страны, в массе своей очень тепло относящееся к России и говорящее на вполне понятном нам языке, составляет около 5,5 миллиона человек.

А вот министр иностранных дел Словакии Иван Корчок свой тест завалил, назвав ввоз вакцины "промахом", а сам "Спутник V" – … "инструментом гибридной войны". Корчок не исключил, что подаст в отставку. И он в словацком руководстве оказался не одинок. Президент страны Зузана Чапутова, например, также раскритиковала Матовича за то, что тот договорился с Москвой о лучшей вакцине для словаков за спиной и вопреки воле правительства страны, входящей в ЕС и НАТО. "Немецкая волна" (DW) мрачно пошутила, озаглавив свою статью на эту тему так: "Побочное действие вакцинации: «Спутник V» развалит правительство Словакии?"

Брюссель и Киев

Между тем, видя, что происходит, что неопределённая ситуация с западными вакцинами и притягательность русской вакцины грозит большим скандалом в ЕС, Еврокомиссия заявила на днях, что страны сообщества имеют право покупать российскую и китайскую вакцины от ковида под собственную ответственность. Единственное условие, к России не относящееся, – не вести параллельных переговоров с компаниями, уже поставляющими вакцины в ЕС.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины – в случае одобрения препарат получат летом 50 миллионов граждан ЕС, то есть почти каждый десятый.

И уже совсем чистым идиотизмом выглядит на этом фоне отказ Киева от закупок получившего широкое признание в мире "Спутника V", которому нынешние украинские власти предпочли... индийский вариант самой неэффективной англо-шведской вакцины AstraZeneca – CoviShield. 500 тысяч доз уже в Киеве – украинским политикам их хорошо бы "засадить" в обязательном порядке, чтобы создать иллюзию прививки. Кстати, поставка в ЮАР миллиона доз индийской версии AstraZeneca провалилась: с местным штаммом коронавируса она не справляется.

Подводим итоги

Таким образом, из трёх дозволенных ЕС на данный момент к применению западных вакцин нет ни одной хорошей, если уж глава компании Pfizer уклоняется от наиболее "продвинутой" из них "родной" прививки. Возможно, потому, что знает об обстоятельствах появления вируса и препаратов от него больше других, как и о том, для чего всё это придумано. Это значит, что данная и ей подобные прививки, вероятно, не для себя, а для других.

Глобалисты давно бьют тревогу, что людей на Земле слишком много – хватит, по их мнению, одного-двух миллиардов. К этому знаменателю человечество и пытаются, видимо, привести – с помощью вдруг посыпавшихся как из дырявого мешка "страшных" вирусов, эпидемий и... вакцинаций. А для себя любимых у "глобалов", контролирующих сулящую в новых условиях баснословную прибыль фармацевтическую промышленность и не собирающихся отказываться из-за угрозы вируса или любви к экологии от шикарных яхт и частных самолётов, похоже, что-то имеется. В плане каких-то вполне надёжных прививок. Поэтому тем, кого они хотят превратить в рабов, резко сократив численность, ничего не остаётся, кроме как надеяться на "Спутник V" и ещё пару-тройку российских и, возможно, китайских вакцин. Чтобы не только жить по-человечески, но и выжить. Отрадно, что в растущем числе стран это всё лучше понимают, хотя бы даже интуитивно.