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Еврейский переворот: Кто копает под Нетаньяху

14 февраля 2018, 17:39  •  164 • В мире
В Израиле разгорается громкий политический скандал, который некоторые уже успели назвать “попыткой государственного переворота.” Полиция заявила о том, что премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. “Царьград” разбирался в подковерной игре элит еврейского государства
Не первое обвинение
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СМИ сообщают о двух эпизодах, по которым Нетаньяху могут быть предъявлены обвинения. Один из них – так называемое "дело 1000", связанное с якобы получением Нетаньяху дорогостоящих подарков. Другой упоминается в прессе как "дело 2000" - в нем идет речь о недоказанных попытках премьер-министра Израиля "найти общий язык" с владельцем крупного издательского дома "Едиот Ахронот" о положительном освещении деятельности кабинета Нетаньяху. Финальное решение о выдвижении обвинения против премьер-министра Израиля примет Генеральная прокуратура. Процедура может занять несколько месяцев. При этом глава израильского министерства юстиции Аелед Шакед заявила, что даже в случае официального предъявления премьеру обвинений он не будет обязан подать в отставку. Сам Нетаньяху в телеобращении заявил, что уверен в своей невиновности:
За все эти годы я более 15 раз становился объектом расследований… Некоторые из них заканчивались такими же рекомендациями полиции, как сегодня. Все данные попытки закончились ничем. Ничем все закончится и в этот раз".
Ряд экспертов считает, что за нынешним скандалом могут стоять разногласия внутри партии Нетаньяху: вполне возможно, что кто-то, претендующий на лидерство, мог специально передать правоохранительным органам информацию, чтобы выбить стул из-под Нетаньяху. В частности, такого мнения придерживается востоковед Саид Гафуров:
А следы нужно искать у них внутри, среди политических оппонентов. И, причем, я даже склонен думать, что среди оппонентов внутри его партии, "Ликуд", а не среди оппозиционных партий. Потому что они их могут достать, достаточные доказательства."
Д. Сорос. Фото: www.globallookpress.com
Казалось бы, причем здесь Сорос?
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Израильские оппозиционные партии Израиля ожидаемо жестко высказались относительно прозвучавших в адрес Нетаньяху обвинений. Так, самая крупная оппозиционная партия "Сионистский лагерь" призвала премьера немедленно подать в отставку. Сразу же поднялся шум о "потере доверия", "культуре коррупции в элитах страны" и другими аналогичными лозунгами. Обкатанная технология, которая часто используется леволиберальными силами против правых политиков, к которым можно отнести и Нетаньяху. Вполне возможно, что премьер-министру досталось за дружбу с Трампом и недавний выпад против Джорджа Сороса. В начале февраля Нетаньяху выступил с жесткой критикой в адрес финансового спекулянта и организатора цветных революций. По мнению политика, Сорос причастен к массовым акциям протеста против высылки нелегальных африканских мигрантов из страны. Учитывая, что удар по Нетаньяху идет с левого фланга, эта версия кажется вполне правдоподобной.
Первый вояж Трампа: Израиль
Кроме того, Нетаньяху предложил провести встречу Вышеградской группы в Израиле. Эта организация, состоящая из четырех восточноевропейских стран (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) отличается крайней нетерпимостью к нелегальной миграции и стремлением защитить свой суверенитет перед лицом Брюсселя. Такого рода выпады против глобализма со стороны значимых политических фигур редко остаются без внимания. Учитывая тесные связи глобалистских сетей с левыми движениями и различными группами в Палестине, вполне возможно, что в ближайшее время на Нетаньяху будет оказано давление и по этой линии.
Афанасьев Андрей

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