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Евреи вызвали Холокост? Ответы молодых американцев потрясли социологов

17 сентября 2020, 22:05  •  76 • В мире
Социологи провели исследование среди американцев о том, что они знают о Холокосте. Результаты опроса их потрясли: в 11% случаев респонденты заявляли, будто евреи сами вызвали Холокост.
Молодое поколение жителей США во многом не знает, что такое Холокост и сколько человек погибло от преступных действий нацистов в годы Второй мировой войны. Согласно результатам исследования, проведённого компанией Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, 11% опрошенных считают, что в Холокосте повинны сами евреи.
По признанию учёных, это, возможно, стало одним из самых пугающих открытий во время проведения этого опроса.
Также большинство опрошенных (63%) не знают, что в те страшные годы было убито шесть миллионов евреев. 36% респондентов полагают, что тогда было убито два миллиона или меньше евреев.
Кроме того, почти половина участников опроса не смогли припомнить ни одного названия концлагеря. Хотя, напоминают социологи, в Европе во время Холокоста существовало более 40 тысяч лагерей и гетто.
При этом, как выяснилось, 49% молодых людей видели в Сети искажённую информацию о Холокосте и сообщения об отрицании его как такового.
Опрос проводился следи тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет в 50 американских штатах, передаёт "РИА Новости".

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