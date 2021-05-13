Евреи устроили погром после атаки из сектора Газа

Сотни ракет было направлено из сектора Газа по израильским городам, в ответ на это Израиль ответил атакой с воздуха. Кроме того, в ряде городов евреи начали громить заведения арабов.

Между Израилем и Палестиной продолжается противостояние. В среду на израильские города из сектора Газа обрушились сотни ракет. Некоторые из них удалось отбить при помощи комплекса "Железный купол".

Израиль также ответил на удары воздушной атакой по палестинским районам. Сообщалось, в результате было разрушено несколько многоэтажных жилых домов.

Кроме того, евреи по всей стране стали громить торговые развлекательные заведения, владельцами которых являются арабы. В распоряжении Царьграда оказались записи, где евреи толпой крушат витрины, а затем идут строем дальше с флагами Израиля. По информации телеграм-канала "Дежурный по Израилю", эти погромы - "утка".

В России ранее призвали обе стороны конфликта воздержаться от атак на гражданские объекты. Как отмечали в МИД России, нападения на мирных жителей вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности недопустимы.