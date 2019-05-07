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Евреи назвали Россию более безопасной для них, чем Евросоюз и США - доклад ЕЕК

07 мая 2019, 23:39  •  35 • В мире
Европейский еврейский конгресс признал Россию более безопасной страной для проживания евреев, чем США и страны Западной Европы. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕЕК.
По словам президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, самый большой рост нетерпимости к евреям показывают государства, которые ранее считались безопасными, в том числе Германия, Франция, Бельгия, Италия и США.
Американские и европейские евреи в целях личной безопасности стали реже носить кипу или звезду Давида, а некоторые и вовсе перестали, отмечает он. По словам Кантора, евреи в этих странах всё чаще заявляют, что не чувствуют себя в безопасности.
"Они теряют чувство родины и всё чаще задумываются о миграции в Израиль", — вторит ему глава Центра Кантора по противодействию антисемитизму Дина Порат.
В частности, в США число нападений на евреев достигло за минувший год пикового значения в 101 случай, в том числе с применением физического насилия. Этот показатель стал больше, чем во всех вместе взятых странах Европы. Второе место заняла Великобритания с 66 случаями.
В России зарегистрировано лишь четыре случая за год. При этом два из них произошли в ходе Чемпионата мира по футболу-2018, отмечается в докладе.
Документ цитируют Известия.

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