Евреи назвали Россию более безопасной для них, чем Евросоюз и США - доклад ЕЕК

По словам президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, самый большой рост нетерпимости к евреям показывают государства, которые ранее считались безопасными, в том числе Германия, Франция, Бельгия, Италия и США.

Американские и европейские евреи в целях личной безопасности стали реже носить кипу или звезду Давида, а некоторые и вовсе перестали, отмечает он. По словам Кантора, евреи в этих странах всё чаще заявляют, что не чувствуют себя в безопасности.

"Они теряют чувство родины и всё чаще задумываются о миграции в Израиль", — вторит ему глава Центра Кантора по противодействию антисемитизму Дина Порат.

В частности, в США число нападений на евреев достигло за минувший год пикового значения в 101 случай, в том числе с применением физического насилия. Этот показатель стал больше, чем во всех вместе взятых странах Европы. Второе место заняла Великобритания с 66 случаями.

В России зарегистрировано лишь четыре случая за год. При этом два из них произошли в ходе Чемпионата мира по футболу-2018, отмечается в докладе.

Документ цитируют Известия.