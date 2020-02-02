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Евреев и арабов мог бы сплотить здоровый израильский национализм

02 февраля 2020, 09:54  •  112 • Аналитика

Израильский и палестинский флаги в Старом Иерусалиме. Фото Марка Исраэля Селема ("Джерусалем пост")


«Выиграли в лотерею»


Несомненно, «сделка века», объявленная президентом Трампом в Белом Доме, – это величайшее дипломатическое достижение правого религиозно-сионистского Израиля. Израильский министр обороны Нафтали Беннет сказал, что мы выиграли в лотерею. «Сделка века» означает одобрение США аннексии палестинских территорий, оккупированных Израилем в 1967 году.



Остается, конечно вопрос, насколько США могут повлиять на процессы на Ближнем Востоке. Ирак, Афганистан, Йемен, Сирия – все это показывает, что Америка там не всесильна. Палестинцы получили худшее предложение из всех, что когда-либо получали. Несмотря на слова о независимом палестинском государстве со столицей в Восточном Иерусалиме, Иерусалим тут же провозглашается единым городом.

Это даже не бантустаны, как многие пишут. Бантустаны имели цельную территорию, а здесь лоскутное одеяло. Я ездил в Южную Африку после Ливанской войны 1982 года. Израильская армия посылала туда делегации по обмену опытом и многое позаимствовала из их опыта по контролю за населением.

От палестинцев требуется не только осуществлять «сделку века», но всячески доказывать свое хорошее поведение. Вряд ли палестинцы будут что-то осуществлять. Единственная возможная модель «независимого государства» – это десять лет заключенная в блокаду Газа. Да и будет ли кому осуществлять? Все сроки президентства Аббаса давно истекли, и многие полагают, что администрация Палестинской автономии развалится, а вместе с ней и силы безопасности, занимавшиеся обеспечением порядка на арабской улице. Палестинцы предупреждают, что это может вызвать новое восстание – интифаду.

Сколько стоит «сделка века»?



Карта «сделки века»

В экономической части записано 50 миллиардов. Сумма, на первый взгляд, большая, но нереальная. Там есть пункт об отдельных поселениях, которые перейдут под израильскую юрисдикцию, и туда должны быть проложены отдельные дороги. Их сметная стоимость может превысить 25 миллиардов и вызвать кучу проблем безопасности.

В 1998 году я интервьюировал заместителя министра обороны Израиля Эфраима Снэ. Он мне сказал, что цена Израиля в сделке – оплатить модернизацию израильской армии, как это было сделано после войны Судного дня 1973 года. Это от 300 до 500 миллиардов долларов. Там ведь еще ездят на джипах 70-х годов. Материально-техническая база израильской армии с тех пор кардинально не обновлялась, было лишь латание дыр. Израильские операции в Ливане и Газе выявили всю остроту проблемы. Родители солдат собирали деньги на средства индивидуальной защиты.

Правые израильские СМИ вышли с заголовком «Аннексия сейчас». По сути правый националистический проект Великого Израиля «Эрец Исраэль Шлема» победил, и теперь между морем и Иорданом все арабы в Рамалле, Хевроне и Газе – они все израильтяне, и у них нет другой страны. Лишь вопрос времени, когда они обретут полные гражданские права.

Евреи и арабы – это только одна ось раскола общества в Великом Израиле. Там еще религиозные и светские, европейские евреи ашкеназы и сефарды, выходцы из мусульманских стран и много других. Да и арабское общество имеет свои оси раздора. Уж не говорю про социальные проблемы, вызванные глобализацией и неолиберализмом. Израильское государство стремительно арабизируется. Сами израильтяне не любят этого слова и предпочитают говорить о левантинизации, но география – это судьба. На территории Великого Израиля между морем и Иорданом неевреев больше, чем евреев. Демография – тоже судьба.

Я часто вспоминаю фразу, которую слышал от Шимона Переса: «Наши прошлые победы – основной источник наших нынешних проблем».

Не исключено, что величайшая победа правого религиозно-сионистского проекта означает начало его заката. Если уж придется жить в едином государстве, то в противовес религиозному сионизму, доминирующему в израильской политике, нужен не сионистский миф, а здоровый гражданский израильский национализм, способный сплотить все эти группы в единую нацию. Национализм – это сегодня нехорошее слово, но все государства, где более-менее комфортно жить, прошли этап национального строительства. Другого пути никто пока не показал. А если национальный проект проваливался, то получалась не Швейцария, а Сирия или Сомали. И даже если евреи смогут победить в гражданской войне, то в Израиле очень мало кто готов заплатить человеческую и экономическую цену, которую платят жители Сирии.
Михаэль Дорфман

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