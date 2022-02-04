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Евразийский экономический союз, год шестой

04 февраля 2022, 00:55  •  42 • Украина
Основные итоги
Итоги 2021 года для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут подведены позже, а пока мы хотим рассказать об основных итогах года 2020-го – шестого года функционирования ЕАЭС.
За шесть лет экономический Союз стал неотъемлемым элементом экономических моделей государств-членов. Найденная парадигма сотрудничества пяти государств (в 2020 году статус государств-наблюдателей при ЕАЭС получили также Республика Куба и Республика Узбекистан) доказала свою состоятельность. Хотя по итогам этого «пандемийного» с его локдаунами года произошло снижение ВВП на 10,7%, удалось не только сохранить, но и развить индустриальное ядро ЕАЭС.
В 2020 году промышленность Союза почти не допустила падения производства, а обрабатывающая промышленность даже обеспечила рост в 0,6%. Производство продукции сельского хозяйства выросло во всех странах Союза и в целом по ЕАЭС – на 2,3%. Сегодня ЕАЭС обеспечивает себя всеми основными видами сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, что говорит о высоком уровне продовольственной безопасности.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2020 году перестроила свою деятельность, направив усилия на эффективное управление ресурсами – обеспечение рынка Союза лекарственными средствами и медицинскими изделиями, жизненно важными промышленными и продовольственными товарами. В ежедневном режиме решались острые вопросы взаимной и внешней торговли, совместно с правительствами государств-членов оперативно вырабатывались и принимались меры по обеспечению экономической стабильности.
Одновременно ЕЭК сосредоточила внимание на стратегических задачах развития. Была одобрена первая Межгосударственная программа в космической сфере, сформирована карта индустриализации – информационная база для импортозамещающего кооперационного сотрудничества на уровне Союза. В текущей версии этой карты собрана информация о 182 крупных инвестиционных проектах в 24 отраслях промышленности на общую сумму более 300 млрд. долл. США. У бизнеса появилась возможность поиска партнёров для организации импортозамещающих проектов и включения их в уже реализуемые проекты.
Разработана также карта развития агроиндустрии – информационный ресурс, направленный на эффективное использование возможностей партнеров по Союзу при формировании кооперационных проектов и привлечении инвесторов. Эта карта включает крупные инвестиционные, в том числе инновационные, проекты в сфере АПК. Общая стоимость выполняемых и планируемых к реализации проектов составляет свыше 10 млн. долл. В этот список включены и кооперационные проекты, по которым осуществляется поиск инвесторов. Особую значимость имеют проекты, направленные на реализацию импортозамещающего и экспортного потенциала, в частности в сферах растениеводства, животноводства, переработки и агрологистики, а также формирование системы учета производства и обращения сельхозтоваров для мониторинга продовольственной безопасности ЕАЭС.
На фоне кризисных явлений 2020 года было отмечено падение стоимостного объема взаимной торговли по отношению к 2019 году на 10,7%, (без учета топливно-энергетических товаров – на 5,4%). Наибольшее сокращение объемов взаимной торговли наблюдалось по России (на 13,1%), наименьшее – по Белоруссии (на 3,8%). Объем взаимной торговли ЕАЭС снизился в меньшей степени, чем товарооборот во внешней торговле со странами вне ЕАЭС (на 15,1%). Определяющим фактором отрицательной динамики внешней торговли товарами явилось снижение экспортных поставок на 20,8%. Импорт из стран вне ЕАЭС сократился на 5,5%. Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС в 2020 году относительно 2019 года выросла на 0,5 % – до 14,9%.
Российский рубль оставался основной валютой расчётов во взаимной торговле между государствами-членами Союза (72,6% платежей во взаимной торговле). По оценке Комиссии, объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за 2020 год, выраженный в российских рублях, составил около 4 трлн. (100,2% к уровню 2019 года).
В товарной структуре взаимного товарооборота ЕАЭС преобладали товары промежуточного назначения (59%), из них на энергетические товары пришлось 17,1%, чёрные металлы и изделия из них – 15,4%, потребительские товары – 28,4% объема взаимного экспорта, 8,7% – товары инвестиционного назначения.
В 2020 году сокращение взаимного товарооборота произошло в основном за счёт снижения поставок минеральных продуктов (на 24,9%), металлов и изделий из них (на 14,2%), машин, оборудования и транспортных средств (на 10,2%). Объёмы поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 2,9%. Сокращение стоимостных объемов взаимной торговли государств-членов Союза в 2020 году в значительной степени было обусловлено падением физических объемов поставок (на 18,2%) и среднеконтрактных цен (на 33,8%) экспорта нефти, а также снижением экспорта грузовых и легковых автомобилей на 29,1% (в основном из Белоруссии и России), черных металлов и изделий из них на 15,2% (из России и Казахстана).
В 2020 году экспорт услуг из ЕАЭС в другие страны снизился на 23,8%. По государствам-членам ситуация существенно различалась. Наибольшее снижение данного показателя наблюдалось в Республике Кыргызстан (на 59,8%), наименьшее – в Республике Беларусь (на 2,6%). Объём взаимных услуг в ЕАЭС в 2020 году снизился на 31% (на 7% больше, чем объем экспорта услуг в страны вне ЕАЭС). Из всех государств-членов только в Армении взаимные услуги сократились меньше, чем услуги в третьи страны. Снижение объема взаимных услуг привело к тому, что в 2020 году объем взаимных услуг составлял 93% к уровню 2012 года. В структуре услуг Союза преобладали транспортные услуги (35,2%) и поездки (19,9%). По сравнению со структурой международного рынка услуг низкую долю занимают финансовые услуги (1,5% против 8,5%) и плата за пользование интеллектуальной собственностью (1,3% против 6,7%).
Работа ЕЭК в 2020 году была сосредоточена на переходе от этапа становления к этапу проектной интеграции. Акцент делался на инвестиционном сотрудничестве и взаимодополняющей специализации в реальном секторе экономики. Повышать степень координации промышленных и агропромышленных политик, обеспечивать синергию национальных планов и программ развития, создавать евразийские компании и реализовывать кооперационные проекты – такой подход заложен в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, одобренных главами государств-членов ЕАЭС 11 декабря 2020 года. Стратегия-2025 является ключевым системообразующим документом стратегического планирования на ближайшие 5 лет. Перечень мер и механизмов Стратегии-2025 является «дорожной картой» развития интеграции и предусматривает принятие нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС, заключение международных договоров.
Владимир ЧУШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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