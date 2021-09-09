Эволюция «Витязя»: какими качествами обладает новейший пистолет-пулемёт концерна «Калашников»

Новый пистолет-пулемёт концерна «Калашников» предназначен для оснащения лётчиков ВКС, бойцов спецподразделений и других силовых формирований, сообщили RT в компании. Задача создать такое оружие была поставлена после гибели российских пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова в ходе сирийской кампании. В «Калашникове» считают, что новый пистолет-пулемёт станет достойным оружием для лётчиков ВКС, экипажей боевых машин, сотрудников правоохранительных органов и спецподразделений. Эксперты придерживаются разных точек зрения относительно эффективности разработанного оружия для включения его в арсенал пилотов, но сходятся во мнении, что детище концерна оптимально подходит для применения силовыми ведомствами.

Концерн «Калашников» рассчитывает, что его новый пистолет-пулемёт войдёт в арсенал лётчиков Воздушно-космических сил РФ, спецподразделений и других силовых формирований. Об этом RT сообщил руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству группы компаний «Калашников» Владимир Онокой.

«Нам было поручено разработать оружие для более эффективной самообороны лётчиков. Мы понимаем, что мелкосерийное производство приведёт к удорожанию изделия. Поэтому данная разработка адаптирована для требований спецназа и правоохранительных органов», — рассказал Онокой.

Как пояснил собеседник RT, новый пистолет-пулемёт был разработан на базе ППК-20 и пока не имеет собственного наименования. В августе на своём YouTube-канале «Калашников» сообщил, что оружие было разработано в инициативном порядке в соответствии с тактико-техническим заданием на опытно-конструкторские работы «Витязь-МО».

«ППК-20 доработан, его габариты существенно уменьшены. В государственном лётно-испытательном центре МО в городе Ахтубинске были проведены испытания ППК-20, которые показали возможность размещения его в катапультном кресле, продолжаются испытания для оценки эффективности внесённых изменений», — сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Отмечалось, что по завершении испытаний предприятие готово приступить к производству пистолетов-пулемётов, в том числе для поставок на экспорт.

Универсальное оружие

Как считают в концерне, благодаря компактности и высокой огневой мощи ППК-20 представляет интерес в нише PDW (Personal defense weapon — персональное оружие самообороны). Такой пистолет-пулемёт подойдёт не только лётчикам и спецназу, но и экипажам боевых машин, нуждающимся в малогабаритном автоматическом оружии.

«Его длина со сложенным прикладом составляет всего 41 см. Программа испытаний на предприятии показала, что при применении патронов 7Н21 обеспечивается пробитие бронежилета 3А класса защиты... Начальная скорость полёта пули составляет около 470 м/с, дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 м», — утверждают в «Калашникове».

Калибр пистолета-пулемёта составляет 9 × 19 мм, ёмкость магазина — 30 патронов, полная длина — 700 мм, масса — 2,5 кг. Оружие оснащено переводчиком режима огня, одновременно выполняющим функцию предохранителя. Новый механизм обеспечивает удобство использования оружия правой и левой рукой. Все манипуляции происходят без отрыва руки от рукоятки.

В верхней части ППК-20 интегрирована планка Пикатинни, а по бокам установлены слоты международного стандарта M-Lok. Данные элементы позволяют монтировать всю гамму дополнительного оборудования — прицелы, лазерный целеуказатель, тепловизор, фонари и прочее.

Важным достоинством ППК-20 разработчик называет удобство применения «в условиях массового скопления людей, в городской застройке, внутри планировки или на транспорте». Со сложенным прикладом оружие без проблем помещается в обычный рюкзак и имеет быстромонтируемый прибор бесшумной стрельбы.

Из видеопрезентации ППК-20, опубликованной на YouTube-канале «Калашникова», следует, что пистолет-пулемёт адаптирован для выполнения задач внутри помещений, где находятся вооружённые злоумышленники.

«Несмотря на небольшие габариты, в новом пистолете-пулемёте весьма функциональный регулируемый складной приклад. Стрелок может его подстраивать под свою антропометрию. Рукоятка, на мой взгляд, максимально удобная. Предохранитель двусторонний и прост в использовании даже для неподготовленного стрелка», — говорит Владимир Онокой.

По словам специалиста, слоты международного стандарта M-Lok не мешают бойцу при передвижении и обеспечивают вентиляцию ствола. Также новацией пистолета-пулемёта стала система крепления прибора для бесшумной стрельбы (глушителя).

«Все эти элементы делают его очень интересным для самых разных подразделений России и иностранных заказчиков в качестве оружия личной охраны, оружия ведения боя в городских условиях и в ситуациях, когда требуется скрытое ношение оружия», — сказал Онокой.

Пистолет-пулемёт от концерна «Калашников» на форуме «Армия-2021»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Сирийский опыт

Однако первостепенная задача нового пистолета-пулемёта — обеспечение защиты лётчиков ВКС. Как предполагается, это оружие будет включено в состав носимого аварийного запаса (НАЗ) — набора оружия и спецсредств, необходимого для выживания пилота при катапультировании. Весь комплект располагается под креслом офицера ВКС.

«Ранее лётчиков экипировали автоматами АКС-74У. Сейчас в состав НАЗ входит пистолет Стечкина. Но это оружие устарело: АКС-74У не выпускается с 1993 года, АПС — разработка 70-летней давности», — напомнил Владимир Онокой.

При этом, как пояснил собеседник RT, невозможно до нужных габаритов миниатюризировать привычный автомат Калашникова из-за наличия в нём газоотводной системы, хотя ранее конструкторы концерна продемонстрировали способность изготовить компактное и мощное автоматическое оружие.

Так, в 2017 году на Международном военно-техническом форуме «Армия» концерн представил прототип малогабаритного автомата АМ-17 и его бесшумную модификацию АМБ-17. Оружие было создано для замены АКС-74У, однако, как отмечает разработчик, данные изделия имеют газоотводную систему и тоже «не укладываются в заданные габариты», чтобы войти в арсенал лётчиков ВКС.

Как утверждает специалист, именно новый пистолет-пулемёт призван «решить очень важную задачу», поставленную после трагедий, которые произошли с российскими лётчиками в Сирии. Напомним, 24 ноября 2015 года на севере арабской республики турецкий F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Оба лётчика — командир экипажа подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин — катапультировались над занятой противником территорией. Мурахтин благополучно приземлился и был эвакуирован в ходе поисковой операции, а Пешков был убит террористами.

Ещё один трагический инцидент в ходе сирийской операции произошёл 3 февраля 2018 года. В Идлибе боевикам «Джабхат Фатх аш-Шам»* удалось подбить штурмовик Су-25СМ, которым управлял гвардии майор Роман Филипов. На земле офицер вступил с противником в неравный бой, получил тяжёлое ранение и, не желая попадать в плен, подорвал гранату. И Пешков, и Филипов были удостоены звания Героя России посмертно.

Лётчик Роман Филипов

© Фото из личного архива

В интервью программе «Военная приёмка» телеканала «Звезда» главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что, помимо доработанного ППК-20, в состав НАЗ может войти разгрузочный жилет (амуниция для удобного размещения магазинов) и компактная модификация пистолета Лебедева (ПЛК).

«Сам пистолет-пулемёт Калашникова — это дополнительная система вооружений. Если у лётчика будет возможность его использовать, то это и большая огневая мощь, плотность огня, больший боезапас (до четырёх магазинов. — RT) и так далее», — отметил Уржумцев.

«Сохранить жизнь»

В беседе с RT главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов заявил, что у пистолета-пулемёта, который разработал «Калашников», есть как сильные, так и слабые стороны.

«Если лётчик был вынужден катапультироваться, то расчёт всегда идёт на проведение спасательной операции. По большому счёту только эвакуация может сохранить ему жизнь. Если говорить про самооборону, то объективный минус любого пистолета-пулемёта заключается в малой дальности и слабой пробиваемости. При этом на театре военных действий противник почти всегда в бронежилете», — пояснил Кудряшов.

Эксперт считает, что финальную оценку новому пистолету-пулемёту от «Калашникова» должны дать сами лётчики. В то же время Кудряшов уверен, что оружие, созданное концерном, потребуется правоохранительным органам и подразделениям, выполняющим штурмовые задачи в жилых кварталах.

«То, что предлагает «Калашников», однозначно подойдёт для замены АКС-74У. Этот автомат очень опасно применять в населённых пунктах из-за того, что он способен насквозь пробивать автомобиль, стены домов, то есть велик риск задеть гражданских. Для применения в жилых зонах силовикам больше подходит пистолет-пулемёт», — утверждает эксперт.

Преподаватель стрелковых видов спорта Максим Парменов также считает, что усовершенствованный вариант ППК-20 оптимален для оснащения правоохранительных ведомств. При этом в комментарии RT он не поддержал скепсис Кудряшова относительно применения этого оружия лётчиками ВКС.

«Пистолет Стечкина морально устарел. На мой взгляд, очевидно, что лётчикам требуется новое и более совершенное оружие самообороны. В «Калашникове» работают люди, которые очень хорошо знают своё дело. Мне кажется, они предложили эффективное оружие для лётного состава», — говорит Парменов.

Как отметил эксперт, новый пистолет-пулемёт «Калашникова» был создан на технологической основе ПП-19-01 «Витязь» — популярного в российских и зарубежных спецподразделениях компактного оружия ближнего боя.

«Мы наблюдаем эволюцию «Витязя», который стоит на вооружении частей спецназначения России и поставляется на экспорт. Это компактное, скорострельное и надёжное оружие ближнего боя», — заключил Парменов.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.