Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра • 51 • Аналитика

Один из главнейших аспектов истории мирового танкостроения – это вечное соревнование «снаряд-броня». С момента появления на полях сражений первых тяжелых боевых машин идет работа над все более совершенными боеприпасами для их поражения. Создатели танков отвечают улучшением защиты своих творений, пытаясь сделать их если не вовсе неуязвимыми, то хотя бы максимально живучими. Что предпринимается для этого в последние годы?



В первые десятилетия «танковой эры» создатели грозных машин шли по простейшему пути – наращивания толщины и улучшения качества стали, служившей им защитой. Броня тех лет представляла из себя гомогенные листы. От тогдашних противотанковых снарядов она худо-бедно спасала (далеко, впрочем, не всегда), но с момента появление боеприпасов кумулятивного действия стало понятно, что дальнейшим увеличением толщины наваренной или наклепанной на него стали вопрос выживаемости танка уже не решить.







Эти боеприпасы, уже во время Второй мировой войны применявшиеся как в артиллерии, так и для ручных противотанковых средств (американская «Базука», немецкий «Фаустпатрон») направленным взрывом, фактически - струей жидкого огня, запросто прожигали стальные плиты, от которых бронебойные снаряды старого образца отскакивали, как горох от стенки. Инженеры соответствующего профиля достаточно быстро просчитали – при простом наращивании слоя брони, ее вес достигнет таких значений, что никакой из имеющихся в природе двигателей танк просто с места не сдвинет. Так началась «эпоха композитов» - этап эволюции брони.



Смысл «нового слова» в обеспечении «непробиваемости» танков заключался в том, что отныне их «доспех» состоит не из однородной, пусть и самой качественной, стали, а из целого ряда слоев различных материалов – от металлических до керамических. Полимеры, сплавы вольфрама и алюминия, другие материалы... Для достижения главной цели – преломления и рассеивания смертоносной для танка и его экипажа кумулятивной струи в ход идет всё. Причем создатели боевых машин постоянно экспериментируют с новыми комбинациями, стремясь найти среди них максимально эффективную и минимально дорогостоящую. К тому же для современных танков, кроме кумулятивных снарядов, ракет и гранат появилась новая серьезнейшая угроза – подкалиберные боеприпасы нового поколения. Эти современные «стрелы» (для лучшей стабилизации они имеют оперение) с сердечниками из солей вольфрама или обедненного урана, способные прошивать практически любую броню.



Именно поэтому следующим шагом в противостоянии средств защиты и поражения бронетехники стала разработка разнообразных систем динамической защиты. Именно на этом направлении сегодня и ведутся наиболее передовые разработки. Цель такой защиты, не являющейся неотъемлемой частью бронирования танка, а устанавливаемой на него дополнительно, состоит, опять-таки, в максимальном снижении эффективности поражающих элементов вражеского боеприпаса. Состоит она из множества контейнеров, образующих на боевой машине ставшую в последние годы привычной для всех «чешую». Внутри этих емкостей находится заряд взрывчатого вещества.



Первые отечественные комплексы ДЗ – «Контакт-1», поступившие на вооружение Советской армии еще в 1985 году были рассчитаны в основном на противостояние кумулятивным снарядам – при попадании в них раскаленной струи они реагировали «контрвзрывом» и выбросом поражающих элементов, рассеивавшим ее и лишавшим убойной силы. Однако, для защиты от подкалиберных боеприпасов этого было явно недостаточно – и вскоре (в 1988 году) на смену пришел уже «Контакт-5», в разы превосходивший предшественника по защитным свойствам и служивший преградой также для подкалиберной угрозы. Эффект достигался за счет установки на контейнеры с ДЗ бронированных «крышек», отстреливавшихся навстречу атакующему танк боеприпасу.



Впрочем, в некоторых зарубежных системах динамической защиты вместо взрывчатки используются те или иные химические вещества и соединения (полиуретан, силикон, прочие), также обеспечивающие противокумулятивную защиту. Кроме этого рассматриваются варианты применения для танков комплексов электродинамической и электрохимической защиты, в которых та же кумулятивная струя будет разрушаться с помощью электромагнитного импульса, возникающего при «замыкании» от попадания в контейнер поражающих элементов боеприпаса, либо метательными пластинами, но, опять-таки, выбрасываемыми не взрывчаткой, а электрическим импульсом. Ведутся также разработки «умных» систем ДЗ, способных как самостоятельно определять степень опасности приближающегося к ним объекта, так и принимать решение по реагированию или игнорированию угрозы.



Нельзя не сказать о том, что при значительном выигрыше в плане соотношения «масса-эффективность», комплексы ДЗ все равно имеют существенный вес. «Контакты» тянули на 1,5 тонны, а вот сменивших их комплекс третьего поколения, «Реликт» - уже на 2,3. Дальнейшее наращивание их мощности может завести разработчиков в тот же порочный круг, что и раньше. За большую безопасность придется платить утратой маневренности и скорости.



Завтрашний день танковой брони, как, впрочем, и большинства компонентов современных систем вооружений лежат в развитии технологий. Российские танки следующего поколения будут иметь не только совершенно новый комплекс динамической защиты, способный по уверениям разработчиков спасти боевую машины от любой угрозы, но и интегрированную с ним систему активной защиты «Афганит», которая, по крайней мере, часть этих угроз будет нейтрализовать еще на подлете.



Будущее – за комплексной системой обеспечения безопасности боевых машин и их экипажей, в которой свою роль будет играть и сложная композитная броня, и комплексы динамической и активной защиты. Один из главнейших аспектов истории мирового танкостроения – это вечное соревнование «снаряд-броня». С момента появления на полях сражений первых тяжелых боевых машин идет работа над все более совершенными боеприпасами для их поражения. Создатели танков отвечают улучшением защиты своих творений, пытаясь сделать их если не вовсе неуязвимыми, то хотя бы максимально живучими. Что предпринимается для этого в последние годы?В первые десятилетия «танковой эры» создатели грозных машин шли по простейшему пути – наращивания толщины и улучшения качества стали, служившей им защитой. Броня тех лет представляла из себя гомогенные листы. От тогдашних противотанковых снарядов она худо-бедно спасала (далеко, впрочем, не всегда), но с момента появление боеприпасов кумулятивного действия стало понятно, что дальнейшим увеличением толщины наваренной или наклепанной на него стали вопрос выживаемости танка уже не решить.Эти боеприпасы, уже во время Второй мировой войны применявшиеся как в артиллерии, так и для ручных противотанковых средств (американская «Базука», немецкий «Фаустпатрон») направленным взрывом, фактически - струей жидкого огня, запросто прожигали стальные плиты, от которых бронебойные снаряды старого образца отскакивали, как горох от стенки. Инженеры соответствующего профиля достаточно быстро просчитали – при простом наращивании слоя брони, ее вес достигнет таких значений, что никакой из имеющихся в природе двигателей танк просто с места не сдвинет. Так началась «эпоха композитов» - этап эволюции брони.Смысл «нового слова» в обеспечении «непробиваемости» танков заключался в том, что отныне их «доспех» состоит не из однородной, пусть и самой качественной, стали, а из целого ряда слоев различных материалов – от металлических до керамических. Полимеры, сплавы вольфрама и алюминия, другие материалы... Для достижения главной цели – преломления и рассеивания смертоносной для танка и его экипажа кумулятивной струи в ход идет всё. Причем создатели боевых машин постоянно экспериментируют с новыми комбинациями, стремясь найти среди них максимально эффективную и минимально дорогостоящую. К тому же для современных танков, кроме кумулятивных снарядов, ракет и гранат появилась новая серьезнейшая угроза – подкалиберные боеприпасы нового поколения. Эти современные «стрелы» (для лучшей стабилизации они имеют оперение) с сердечниками из солей вольфрама или обедненного урана, способные прошивать практически любую броню.Именно поэтому следующим шагом в противостоянии средств защиты и поражения бронетехники стала разработка разнообразных систем динамической защиты. Именно на этом направлении сегодня и ведутся наиболее передовые разработки. Цель такой защиты, не являющейся неотъемлемой частью бронирования танка, а устанавливаемой на него дополнительно, состоит, опять-таки, в максимальном снижении эффективности поражающих элементов вражеского боеприпаса. Состоит она из множества контейнеров, образующих на боевой машине ставшую в последние годы привычной для всех «чешую». Внутри этих емкостей находится заряд взрывчатого вещества.Первые отечественные комплексы ДЗ – «Контакт-1», поступившие на вооружение Советской армии еще в 1985 году были рассчитаны в основном на противостояние кумулятивным снарядам – при попадании в них раскаленной струи они реагировали «контрвзрывом» и выбросом поражающих элементов, рассеивавшим ее и лишавшим убойной силы. Однако, для защиты от подкалиберных боеприпасов этого было явно недостаточно – и вскоре (в 1988 году) на смену пришел уже «Контакт-5», в разы превосходивший предшественника по защитным свойствам и служивший преградой также для подкалиберной угрозы. Эффект достигался за счет установки на контейнеры с ДЗ бронированных «крышек», отстреливавшихся навстречу атакующему танк боеприпасу.Впрочем, в некоторых зарубежных системах динамической защиты вместо взрывчатки используются те или иные химические вещества и соединения (полиуретан, силикон, прочие), также обеспечивающие противокумулятивную защиту. Кроме этого рассматриваются варианты применения для танков комплексов электродинамической и электрохимической защиты, в которых та же кумулятивная струя будет разрушаться с помощью электромагнитного импульса, возникающего при «замыкании» от попадания в контейнер поражающих элементов боеприпаса, либо метательными пластинами, но, опять-таки, выбрасываемыми не взрывчаткой, а электрическим импульсом. Ведутся также разработки «умных» систем ДЗ, способных как самостоятельно определять степень опасности приближающегося к ним объекта, так и принимать решение по реагированию или игнорированию угрозы.Нельзя не сказать о том, что при значительном выигрыше в плане соотношения «масса-эффективность», комплексы ДЗ все равно имеют существенный вес. «Контакты» тянули на 1,5 тонны, а вот сменивших их комплекс третьего поколения, «Реликт» - уже на 2,3. Дальнейшее наращивание их мощности может завести разработчиков в тот же порочный круг, что и раньше. За большую безопасность придется платить утратой маневренности и скорости.Завтрашний день танковой брони, как, впрочем, и большинства компонентов современных систем вооружений лежат в развитии технологий. Российские танки следующего поколения будут иметь не только совершенно новый комплекс динамической защиты, способный по уверениям разработчиков спасти боевую машины от любой угрозы, но и интегрированную с ним систему активной защиты «Афганит», которая, по крайней мере, часть этих угроз будет нейтрализовать еще на подлете.Будущее – за комплексной системой обеспечения безопасности боевых машин и их экипажей, в которой свою роль будет играть и сложная композитная броня, и комплексы динамической и активной защиты. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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