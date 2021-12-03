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Эволюция «Ночного охотника»: как ракета комплекса «Хризантема» усилит вертолёт Ми-28НМ

03 декабря 2021, 02:15  •  81 • В России
Экспортная версия российского боевого вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» будет оснащаться управляемыми ракетами комплекса «Хризантема». Об этом рассказал генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерий Кашин. Ранее сообщалось, что значительный интерес к машине проявляют страны Ближнего Востока, Африки и Азии. В результате модернизации повысилась защищённость и манёвренность Ми-28НМ. Интеграция новых боеприпасов в арсенал «Ночного охотника» позволяет поражать не только сухопутные, но и воздушные цели, отмечают эксперты. Это, по их мнению, существенно повышает экспортный потенциал винтокрылой машины.
 
Ми-28НМ «Ночной охотник» РИА Новости © Сергей Венявский
 

Экспортно ориентированная модификация двухместного разведывательно-ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» получит управляемые ракеты комплекса «Хризантема». Об этом в комментарии ТАСС сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерий Кашин на полях международной выставки вооружений EDEX 2021.

«Применяться данное вооружение на вертолёте Ми-28НМ будет после завершения комплекса лётных испытаний КУВ (комплекса управляемого вооружения. — RT) в составе вертолёта... В комплексе «Хризантема» для боевых вертолётов используются штатные серийные ракеты», — сказал Кашин.

«Значительные и серьёзные улучшения»

Москва рассматривает Ми-28НМ как изделие для потенциальных поставок в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Как рассказал в мае глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в экспортный вариант машины будут интегрированы технические решения, которые уже реализованы в «Ночном охотнике», модернизированном для ВКС России.

«Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют большой интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнёры, ведь (нынешняя. — RT) экспортная версия вертолёта уже подтвердила высокую надёжность», — пояснил Мантуров.

Усовершенствованный «Ночной охотник» отличается от базового вертолёта очертаниями носовой части фюзеляжа — там установлена новая обзорно-прицельная система, на которой размещена аппаратура сопряжения с БПЛА. Считается, что дрон будет выполнять для вертолёта функцию целеуказания либо непосредственно управляться штурманом.

«Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьёзным улучшениям, в том числе лётно-технических характеристик», — отметил ранее глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский (сейчас возглавляет корпорацию «Иркут». — RT).

К преимуществам модернизированного «Ночного охотника» относят усиленную защиту от поражения вражескими боеприпасами, повышенную манёвренность, современное радиоэлектронное оборудование, увеличенную дальность обнаружения целей, более широкую номенклатуру управляемого и неуправляемого вооружения.

В арсенал Ми-28НМ входит ряд новых боеприпасов. В их числе противотанковая управляемая ракета комплекса «Хризантема». Как пишет ТАСС, речь идёт об изделии под шифром 9М123М (комплекс «Хризантема-ВМ»), которое представляет собой наиболее мощный в своём классе противотанковый управляемый боеприпас российского производства.

Эта ракета как составная часть арсенала «Ночного охотника» (в версии Ми-28НЭ) была продемонстрирована широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Отмечалось, что дальность действия 9М123М составляет около 10 км. Ракета может применяться при любой погоде, днём и ночью. Детальные характеристики 9М123М в открытом доступе отсутствуют.

  • Вертолёт Ми-28НМ
  • © АО «Вертолёты России»

Как полагают эксперты, 9М123М представляет собой боеприпас, доработанный специалистами КБМ под применение с винтокрылых машин. Работы проводились на основе сверхзвуковой ракеты 9М123, входящей в арсенал сухопутного противотанкового комплекса «Хризантема-С».

По информации Минобороны РФ, эта система предназначена для уничтожения танков, малотоннажных надводных целей, низколетящей авиатехники, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытых площадках.

Согласно материалам холдинга «Высокоточные комплексы» (в его состав входит КБМ), боеприпас 9М123 выполнен по нормальной аэродинамической схеме.

«В хвостовой части ракеты располагаются аппаратурная часть и привод рулей ракеты, которые находятся перед сопловым блоком и размещены перпендикулярно оси сопел», — говорится на сайте компании.

Длина 9М123 составляет 2,3 м, масса в транспортно-пусковом контейнере — не более 62 кг, минимальная дальность стрельбы — 400 м, максимальная — не менее 5 тыс. м.

9М123 оснащается тандемной кумулятивной боевой частью под индексом 9Н146-1, обеспечивающей пробитие брони толщиной до 1000—1100 мм за динамической защитой.

Ракета может разгоняться примерно до 650 м/с, а скорость её кумулятивной струи достигает порядка 10—11 км/с, что позволяет гарантированно поражать танк, а при определённых условиях пробивать его насквозь. 

Наземная установка способна выпускать до четырёх ракет в минуту. Наведение 9М123 осуществляется автоматически с помощью радиолокационной станции (РЛС) или в полуавтоматическом режиме с применением лазера.

«Важно, что у «Хризантемы» два канала наведения. Лазер обеспечивает высокую точность, но пока ещё недостаточно устойчив к осадкам, туману, облачности и другим погодным явлениям. При этом для радиолокационной системы наведения здесь помех никаких. Серьёзные ударные преимущества даёт и сверхзвуковая скорость, особенно при поражении воздушных целей», — подчеркнул в комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Хризантема-С» получила высокие оценки со стороны Минобороны РФ. По данным ведомства, комплекс может вести стрельбу одновременно по двум целям и противодействовать помехам, которые ставит противник.

Кроме того, взвод комплексов «Хризантема-С» в количестве трёх боевых машин способен успешно отразить атаку танковой роты (14 единиц), уничтожив при этом не менее 60% целей, говорится в материалах Минобороны.

«Увеличение боевого потенциала»

По словам Алексея Хлопотова, интеграцией 9М123М в арсенал «Ночного охотника» военные РФ и специалисты КБМ упростили решение вопросов логистики и снабжения боеприпасами.

«Фактически армейская авиация и Сухопутные войска получили унифицированный боеприпас. Каких-то проблем с его разработкой, как я думаю, не возникло», — рассуждает эксперт.

Как полагает аналитик, 9М123М будет размещаться на внешней подвеске Ми-28НМ в тех же пусковых контейнерах, что и ракеты семейств «Вихрь» и «Атака». При необходимости усовершенствованный «Ночной охотник» сможет поднимать в воздух до 12 боеприпасов 9М123М — по шесть штук с каждого борта, говорит Хлопотов.

  • Номенклатура вооружения «Ночного охотника»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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Он напомнил, что ракеты комплекса «Хризантема» приспособлены под поражение наземных и воздушных целей. Таким образом, как отметил Хлопотов, Ми-28НМ получает возможность наносить удары по вертолётам, беспилотникам и низколетящим самолётам.

«Хризантема» однозначно придаёт «Ночному охотнику» новое качество. Вертолёт уже может постоять за себя против воздушных противников. Увеличение боевого потенциала машины, естественно, делает её более привлекательной для зарубежных заказчиков и повышает экспортный потенциал», — полагает Хлопотов.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его мнению, чем разнообразнее спектр вооружения, который может применять вертолёт, тем выше его боевые качества и тем он интереснее для покупателей.

«Логика заключается в том, что на театре военных действий бывают совершенно разные условия, и в идеале лучше использовать вооружение, соответствующее каждому конкретному случаю. Для «Хризантемы», например, больше подходят крупногабаритные цели вроде танков, артиллерийских комплексов, инженерных сооружений, где расположены огневые точки противника», — говорит Дрозденко.

С его точки зрения, установка ракет комплекса «Хризантема» даст Ми-28НМ дополнительные преимущества в дальности и скорости поражения цели. Дрозденко считает, что после пуска боеприпаса экипаж вертолёта может сменить позицию (принцип «выстрелил и забыл») и выйти на новый огневой рубеж.

«Применение «Хризантемы» с Ми-28НМ требует установки дополнительного оборудования на подвеску вертолёта, но, на мой взгляд, это не критично. По-настоящему важно то, что «Ночной охотник» эволюционирует, превращается в самодостаточную боевую единицу на театре военных действий, в машину, способную вести огонь как по сухопутным, так и по воздушным целям», — резюмировал Дрозденко.

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