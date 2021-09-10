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Эволюция эргономики: как развивается семейство новейших российских автоматов АК-12

10 сентября 2021, 02:20  •  78 • В России
Группа компаний «Калашников» разрабатывает новые автоматы в семействе АК-12, сообщили в концерне. «Калашников» создал новую модификацию этого оружия под названием АК-12СП со значительно улучшенной эргономикой. Этот автомат впервые был представлен публике на форуме «Армия-2021». Эксперты отмечают, что АК-12 и его производные полностью отвечают требованиям к современному индивидуальному стрелковому оружию и будут развиваться в соответствии с сегодняшними трендами.
 
Автомат АК-12 РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

«Калашников» разрабатывает новые автоматы в семействе АК-12 и включает в него новые образцы, сообщили в концерне.

«ГК «Калашников» расширяет семейство автоматов АК-12. В частности, в инициативном порядке разработан АК-12СП. Этот автомат является версией АК-12, в которой внедрён комплекс технических решений, повышающих эффективность автомата. Конструкция узлов, составляющих основу надёжности АК, осталась без изменений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В частности, в разработанном АК-12СП за счёт новых компонентов была усовершенствована эргономика.

«Приклад АК-12СП дополнительно может комплектоваться лёгкой складной щекой, позволяющей обеспечивать оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с использованием оптических прицелов», — сообщили в «Калашникове».

Кроме того, в конструкцию новой модификации АК-12 был добавлен двусторонний предохранитель — переводчик огня, что позволяет эффективно эксплуатировать его как правой, так и левой доминантной рукой.

«Автомат также может оснащаться интерфейсами Пикатинни и M-Lok для установки прицельных комплексов», — добавили в концерне.

Сейчас «Калашников» выпускает автоматы серии АК-12, которые уже были доработаны по итогам эксплуатации в войсках.

«ГК уже производит АК-12, доработанный по результатам этой эксплуатации, мощности предприятий загружены надолго», — отметили в компании.

История создания

Впервые автомат АК-12СП был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в августе этого года. Масса неснаряжённого автомата без дополнительных принадлежностей составляет 3,6 кг. Начальная скорость пули — 900 м/c, темп стрельбы — 600—700 выстрелов в минуту. Эти показатели сравнимы с базовым АК-12, что обусловлено общим механизмом. Ряд СМИ сообщили, что новая эргономика и комплектующие свидетельствуют о том, что новая модификация автомата предназначена для использования в спецподразделениях.

АК-12СП станет новейшим представителем семейства автоматов, разработка которых началась в 2011 году на заводе «Ижмаш», позднее ставшем частью концерна «Калашников». Опытный образец АК-12 в 2013 году был представлен на конкурс Минобороны РФ по созданию нового индивидуального стрелкового оружия для использования вместе с комплексом экипировки «Ратник».

В 2015 году Минобороны РФ постановило, что АК-12 не соответствует требованиям технического задания конкурса, и отдало предпочтение его конкурентам — автоматам семейства АЕК-971 ковровского завода им. Дегтярёва.

Концерн «Калашников» принял решение отказаться от первоначальной концепции АК-12 и перезапустил проект под рабочим названием АК-400, взяв за основу технические решения автомата предыдущего поколения АК-74М и коммерчески успешного автомата «сотой» серии — АК-103.

Полностью обновлённый автомат АК-12 был отправлен на второй этап государственных испытаний. В 2018 году Минобороны РФ приняло решение принять его на вооружение как индивидуальное оружие для военнослужащих сухопутных войск. В то же время автоматы завода им. Дегтярёва АЕК-971 и АЕК-973 были также приняты на вооружение в качестве оружия частей специального назначения.

Базовый автомат АК-12 с пустым магазином весит 3,5 кг. Длина оружия в боевом положении — 880—940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм. Длина ствола составляет 415 мм. Скорострельность — 700 выстрелов в минуту. Ёмкость магазина — 30 патронов. Автомат оснащён телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

  • Автомат АК-12
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Автомат АК-12 использует патроны промежуточного калибра 5,45×39 мм. После разработки и принятия на вооружение этих боеприпасов основным оружием советской, а затем и российской армии стал автоматный комплекс АК-74М, сконструированный Михаилом Калашниковым. Новое оружие должно было заменить устаревший АК-74М, являющийся основным оружием Сухопутных войск ВС РФ.

Вместе с АК-12 на вооружение был принят автомат АК-15 под патрон калибра 7,62×39 мм, ранее использовавшийся в автоматах АК-47 и АКМ.

Современные возможности

Ранее в «Калашникове» сообщили, что АК-12 будет адаптироваться под индивидуальные данные каждого военнослужащего.

«С точки зрения эргономики АК-12 автомат может адаптироваться под антропометрические параметры и экипировку каждого конкретного военнослужащего», — отметили в компании.

Эргономика советских и российских автоматов АК-74 и АК-74М не позволяла настроить автомат для максимально эффективного использования каждым бойцом. В «Калашникове» подчеркнули, что новейший АК-12 может оснащаться широким спектром прицельных приспособлений без установки каких-либо дополнительных переходников.

«Коллиматорные, оптические прицелы и другое оборудование для АК-12 можно установить на автомат без дополнительных переходников или иных приспособлений. В рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» по заказу Министерства обороны предприятиями оптической промышленности были созданы различные ночные, тепловизионные и коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели, передние рукоятки, фонари», — рассказали в компании.

Представители «Калашникова» подчеркнули, что по итогам опытной эксплуатации в войсках отзывы о новом АК-12 в подавляющем большинстве положительные.

«АК-12 может эффективно применяться в любое время суток, отличается хорошей эргономикой и кучностью стрельбы. Его конструкция полностью отработана, и заказчик это подтверждает», — сообщили в «Калашникове».

На появление в России автоматов нового поколения обратили внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в одном из своих материалов отмечал, что новое оружие для российских солдат должно быть надёжным и всепогодным.

«России нужна проверенная штурмовая винтовка, которая может работать в суровых погодных условиях, включая снег, грязь и песок. Новые армейские штурмовые винтовки выглядят знакомо: автоматы АК-12 и АК-15 — это прямые потомки легендарного АК-47», — отмечает издание.

The National Interest подчёркивает, что автоматы «Калашников» ещё долгое время будут эксплуатироваться российскими вооружёнными силами.

«Оригинальный АК-47 пережил распад Советского Союза и доказал свою долговечность и прочность. АК — это такая же часть современной российской идентичности, как M16 для Америки. Можно с уверенностью сказать, что калашниковы всё ещё будут в эксплуатации и в 2047 году, через сто лет после того, как автомат впервые попал в Красную армию», — отмечает издание.

Классическая конструкция

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT отметил, что АК-12 станет основой для целой серии автоматов различных модификаций, как в своё время АК-47 и АК-74.

«В основе данной модели находится классическая конструкция, схема работы автомата АК, при этом исполнение — совершенно новое, в частности используются новые материалы, вследствие чего он становится более эргономичным, лёгким», — отметил эксперт.

  • Автомат АК-12
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Новая модификация для спецподразделений должна быть ещё более удобной и иметь более широкие возможности индивидуальной настройки, подчеркнул Дмитрий Корнев.

«Старая надёжная конструкция вкупе с новыми доработками делает АК-12СП более удобным в использовании, легче, соответственно, более точным, ведь его удобнее применять в стеснённых условиях. На этот автомат можно повесить самые разные дополнительные устройства, в том числе прицелы, глушители, что может потребоваться силам специального назначения при плотном огневом контакте», — пояснил собеседник RT.

Улучшение эргономики положительно характеризует АК-12СП, поскольку сегодня все производители борются за повышение удобства использования оружия, пояснил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

«Было прогнозируемо, что АК-12 будет развиваться с учётом новых оружейных тенденций, в том числе тюнинга. Большое преимущество данной модели — возможность стрельбы АК-12СП как для правшей, так и для левшей. Перевод огня с двух сторон нужен, чтобы военнослужащий мог стрелять как с левой, так и правой руки, это особенно важно во время ведения огня из укрытия, например из-за угла», — заключил эксперт.

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