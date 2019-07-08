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Евкуров стал заместителем Шойгу

08 июля 2019, 16:09  •  127 • В России

Слухи о том, что Юнус-Бек Евкуров вернется в лоно Министерства обороны, появились сразу после его добровольной отставки с поста главы Ингушетии. Это решение, напомним, он принял для того, чтобы преодолеть разобщенность ингушского общества. На этой должности он проработал более 10 лет, пережил покушение и фактически ликвидировал террористическое бандподполье.

В армии, к слову, Евкуров прошел все возможные ступени, начиная с простого срочника-морпеха. После службы поступил в легендарное Рязанское десантное училище, связав свою жизнь с «крылатой пехотой». Воевал на Кавказе, но одно из самых сложных заданий выполнил на Блаканах, где находился в составе российского миротворческого контингента в Боснии.

В 1999 году группа Евкурова из 18 человек взяла под контроль аэродром «Слатина» в Косово. И удерживала его до подхода колонны наших миротворцев. Эта операция сорвала планы НАТО по переброске под Приштину своих подразделений. Детали ее до сих пор засекречены, но за этот рейд Юнус-Бек Евкуров был награжден Золотой Звездой Героя России.

В политику он уходил генерал-майором с должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа. А возвращается в армию земестителем министра обороны. Теперь уже генерал-лейтенант Евкуров будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.

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