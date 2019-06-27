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Евкуров «с большой вероятностью» станет замом Шойгу

27 июня 2019, 16:54  •  98 • В России

Сразу три авторитетных источника в военном ведомстве России осторожно подтвердили корреспонденту «КП», что бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров «с большой вероятностью» займет пост заместителя министра обороны Сергея Шойгу. А на вопрос - какими соображениями при этом руководствовались в Кремле? - предположения высказывались разные. Мне советовали не забывать, что 56-летний Евкуров - Герой России и генерал-майор запаса, боевой офицер, воевавший в Чечне и отличившийся во время знаменитого броска десантников на Приштину. Поэтому у него в армии высокий авторитет. К тому же в Кремле высоко оценили поступок генерала, который ради умиротворения решил покинуть главный пост республики. Офицера с таким боевым и управленческим опытом было бы недопустимо задвигать куда-то в чиновничий резерв. В Минобороны Евкуров, скорее всего, будет курировать армейские части на Южном стратегическом направлении (включая, разумеется, и межнациональные отношения). На свой вопрос - назначается ли Евкуров на вакантную или на вновь открываемую должность еще одного зама Шойгу - ответа я не получил. Если на вновь открываемую, то экс-глава Ингушетии может стать 12 замом министра обороны.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет пост заместителя министра обороны Сергея Шойгу

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