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Евкуров пообещал "пахать" и "стремиться к прорыву" в случае избрания его главой Ингушетии

18 августа 2018, 12:24  •  23 • Политика

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в случае поддержки его кандидатуры, внесенной президентом РФ на пост главы республики, готов продолжать "пахать и стремиться к прорыву". Об этом Евкуров сообщил журналистам в субботу.

В пятницу президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии кандидатуры на пост главы республики: 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавляющего регион с 2008 года, заместителя председателя комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, а также депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхана Евлоева. Выборы главы Ингушетии состоятся на собрании республиканского парламента 9 сентября, в Единый день голосования.

"То, что президент страны внес и мою кандидатуру для избрания на должность главы Республики Ингушетия - это и огромная ответственность для меня, и оценка работы всей нашей команды за десять лет. Около пяти последних лет наш регион входит число субъектов, лидирующих по росту социально-экономических показателей и демонстрирующих постоянное развитие. Да, достижение этих целей и сохранение показателей потребовало изнурительного труда, но я готов продолжить так же работать, даже не работать, а пахать. И не просто пахать, а, следуя посланию президента, стремиться к прорыву", - сказал Евкуров.

По его словам, сегодня республика находится на подъеме, и в этом он видит заслугу всей команды, работающей в ее руководстве.

"За последние годы решено огромное количество задач, начиная с показателей криминогенной обстановки: минимизирована угроза террористической и экстремистской активности, предотвращен ряд явлений, способных нанести вред в том числе нашей государственности. Конечно, все то, что сегодня делается для республики в сфере образования, здравоохранения, создания инфраструктуры, культуры, спорта в течение последнего времени, наверстывая упущения еще советских лет, - это работа всей команды: и текущего правительства, и предыдущих кабинетов министров, и тех, кто рядом с первого дня и работает по сей день, и законодателей, и муниципальных властей, и органов правопорядка", - отметил глава Ингушетии.

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