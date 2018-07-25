Евгения Васильева стала магистром искусств и все-таки вышла замуж за Сердюкова

Известие о свадьбе бывшей сотрудницы «Оборонсервиса» Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова взбудоражило народ. Новость поведал Андрей Малахов на сайте журнала, который он возглавляет. Кратко, без подробностей.

Напомним: пара прославилась в 2012 году в связи с коррупционным скандалом. Евгению Николаевну заподозрили в том, что она продавала объекты недвижимости, стоявшие на балансе Минобороны, по заниженной цене, причем часть имущества доставалась своим. Суд признал Васильеву виновной в мошенничестве (сумма ущерба, который причинила государству непосредственно Васильева, составила почти 647 млн. рублей). Сердюков тогда лишился поста министра, а его возлюбленной после домашнего ареста дали реальный срок - пять лет. Правда, через 34 дня, проведенных в колонии, выпустили по амнистии.

«Комсомолка» попыталась узнать подробности свадьбы.

«Давно живут в одном доме»

Подтверждать новость знакомые Сердюкова и Васильевой не торопились.

- Поженились? - переспрашивает бывший адвокат экс-министра Константин Ривкин. - Я раньше представлял интересы Сердюкова. Но на свадьбу он меня не приглашал.

Некоторые и вовсе поставили их бракосочетание под сомнение.

- Последние месяцы я лежал в больнице и не общался с Евгенией, хотя мы раньше с ней работали. Да, Сердюков давно живет в одной квартире с Евгенией. Но жениться они не собирались, - рассуждает знакомый Васильевой, арт-критик и художник Игорь Дудинский. - Евгения сейчас всерьез занята искусством - устраивает выставку своих работ во Франции. Отдыхает в Ницце, а постоянно живет в Москве (в Молочном переулке, где и сидела под домашним арестом. - Ред.).

Бывшие коллеги по Министерству обороны предпочитают о свадьбе Сердюкова не говорить.

- Ничего об этом не знаю, - коротко сказал «КП» Олег Горшенин, командир 154-го полка Министерства обороны.

- Да, Сердюков женился на Васильевой, - подтвердил наконец новость генерал-полковник Николай Антошкин. - Но я в чужие дела не лезу... Я с 1961 года в армии, многих министров обороны перевидел. Сердюков - самый незаметный и, наверное, самый непростительный был министр обороны во все времена Вооруженных сил, случайная фигура...

На развод подала жена

Но ведь Сердюков был официально женат на дочери Виктора Зубкова Юлии Похлебениной. Оказывается, они все-таки развелись.

- Вторая жена Сердюкова Юлия Похлебенина подавала на развод в 2012 году, сразу после скандала с «Оборонсервисом», когда всплыли сведения и об амурных делах тогдашнего министра обороны, - рассказал «КП» генерал Николай Тараканов, автор книги «Сердюков и его женский батальон». - Евгения Васильева была у него не одна, в министерстве он целый «гарем» развел!

- Развод Сердюкова состоялся в мае этого года, - уточнил наш источник в суде. - На развод подала его жена Юлия. В 2012 году она действительно подавала заявление на расторжение брака, но потом иск забрала. В этом году 13 мая обратилась с повторным заявлением. И через две недели супругов развели. У них нет никаких взаимных претензий. Разводились в суде, потому что есть дети: в браке родилась общая дочь, кроме того, Сердюков удочерил дочь жены от ее первого брака (Юлия была замужем за Николаем Похлебениным, сыном бывшего первого секретаря Приозерского горкома КПСС Геннадия Похлебенина. - Ред.).

Красные тапочки в подарок

- То, что Сердюков и Васильева зарегистрировали брак, - стопроцентная правда! Моя знакомая гуляла на их свадьбе, - рассказал наш источник, попросивший не называть его имени. - Праздновали в московском ресторане, арендованном под торжество. На свадьбе лишних людей не было. Узкий круг. Естественно, все гости дарили подарки. В шутку и красные тапочки вручили. (Когда 25 октября 2012 года следователи пришли в квартиру Васильевой в Молочном переулке с ордером на арест, первым к ним вышел в домашнем халате и красных тапочках Сердюков. Васильева потом про тапочки даже песню спела и сняла клип. - Ред.) Жених и невеста выглядели счастливыми. Танцевали медленный танец, вальс, как положено... Васильева посвятила мужу новое стихотворение, уже радостное, а не грустное, как прежде. В общем, все друг другу простили. Сразу же отправились в свадебное путешествие во Францию.

«Потеряла ребенка»

- Слышала, что Евгения собирается устраивать выставку своих работ, - сказала «КП» директор галереи искусств «Экспо-88» Елена Яковлева. - Не исключаю, что это может быть свадебным подарком мужу. Я видела, как она любит Сердюкова, это не брак по расчету. Я считаю, Васильева его буквально спасла. Он остался в стороне от наказания... Когда Евгения была под арестом, я приходила к ней домой в Молочный переулок. Видела страдание в ее глазах. Она при мне договаривалась о посещении на дому врача. У нее из-за того скандала были проблемы со здоровьем. Знаю, что она в то время потеряла ребенка. Надеюсь, сейчас все у нее будет хорошо. Станет мамой…

- Васильева беременна?!

- Ой, это точно не стану обсуждать!

Порошенко пытался уже и Богу взятку дать Анатолий Сердюков был министром обороны РФ с 15 февраля 2007 года до 6 ноября 2012-го.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Обручальные кольца EVA

Васильева владеет несколькими компаниями разного профиля в Москве. В них гендиректор один и тот же человек - Михаил Коптяев, дизайнер ювелирных украшений. Звоню ему. Трубку берет его мама:

- Да, Михаил работает с Евгенией Васильевой. Да, выпускают ювелирные изделия под заказ под торговой маркой EVA (ее запатентовала Евгения Васильева).

- Он был на свадьбе Васильевой и Сердюкова?

- Это конфиденциальные сведения, не комментирую!

В компании Коптяева намекнули, что Васильева лично занималась дизайном обручальных колец для себя и Сердюкова. И на кольцах стоит гравировка - EVA.

- У Михаила Коптяева и Евгении Васильевой творческий тандем, - рассказал «Комсомолке» ювелир Александр Хомов. - Она рисует эскизы, он создает. Насколько знаю, никаких крупных производств у них нет, скорее единичные заказы. В общем, больше для удовольствия.

К слову, под своим запатентованным лейблом Васильева выпускает и другую продукцию - например, подарочные конверты. А вот ее ювелирная компания «Результат», судя по отчетным данным, пока убыточна.

Евгения сейчас пишет картины, но не продает их (ее кормит сдача в аренду больших площадей: в собственности бывшей сотрудницы «Оборонсервиса», по данным открытых источников, помимо двух элитных квартир помещение на Арбате площадью 642,7 кв. м).

Отец Евгении Анатолий Васильев, которому «КП» позвонила в Питер, отказался комментировать новость о браке своей единственной дочки. К слову, именно он возместил за Евгению финансовый ущерб, отчего ее наказание было довольно мягким.

- У Васильевой столько денег, что она может не работать, - говорит наш источник. - Искусство - это скорее хобби...

СПРАВКА «КП»

До Евгении Васильевой (ей 39 лет) у Анатолия Сердюкова (ему 56) было две официальные супруги.

Первая жена - Татьяна, коммерсант, про нее известно немного, только то, что они совместно занимались мебельным бизнесом. Сын от первого брака Сергей родился в 1986 году и жил с мамой в Санкт-Петербурге.

В 2002 году Сердюков женился на Юлии Викторовне Похлебениной, дочке Виктора Зубкова (тогда он руководил налоговой инспекцией Питера, позже работал в правительстве РФ). Юлии сейчас 48 лет, по профессии она девелопер. В браке родилась дочь Наталья.

Вскоре после коррупционного скандала Сердюков был назначен директором госкорпорации «Ростех». А летом 2017 года получил должность директора «Роствертола» - это авиастроительная компания холдинга «Вертолеты России», входящая в «Ростех».

СЛОВА СОСЕДА

«Уедут - буду только рад»

- Никакого празднования свадьбы, по крайней мере в доме, не было. Мы бы слышали шум, - рассказал «КП» сосед Сердюкова и Васильевой по дому в Молочном переулке пластический хирург Александр Тепляшин. - Их, кажется, сейчас нет в Москве, уехали. Вообще я с этой парой сужусь из-за ТСЖ (товарищество собственников жилья), которое возглавляет Сердюков (Васильева в ТСЖ значится секретарем. - Ред.). Если после регистрации пара уедет куда подальше, буду только рад. Это соседство доставило немало неприятностей. У них постоянно был словно проходной двор: сновали туда-сюда какие-то люди, днем и ночью шли гулянки, раздавались крики и любовные стоны... К тому же в доме стали хуже убираться, а счета за «коммуналку» выросли: вместо 53 тысяч рублей в месяц нашей семье выставили счет на 113 тысяч. Соседи один за другим просто съехали, не выдержав. Но я на правах старожила принципиально не хочу уезжать. К счастью, в последнее время у них наконец стало тихо.

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