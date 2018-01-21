Евгений Спицын: Мы не должны французам, а царские долги могут отдавать из своего кармана наши нынешние "князья-графья" • 269 • Аналитика



Около 400 тыс. французов, которые являются держателями российских займов, или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть царские долги. Но мы ничего им не должны! Этот вопрос еще на Генуэзской конференции поднял нарком иностранных дел Чичерин, когда к нам союзники по Антанте предъявили претензии по поводу царских долгов и долгов Временного правительства.



Мы сказали – хорошо, мы признаем эти долги царского правительства и Временного правительства, при условии, если страны Антанты, которые принимали активное участие в интервенции в период Гражданской войны, плюс ко всему вернут тот золотой запас, который ими был украден и вывезен с территории страны.





Напомню, что в борьбе против советской России принимали участие вооруженные силы 14 государств, они у нас занимались тотальным грабежом, вывозили просто целыми вагонами, эшелонами, теплоходами и пеньку, и мех, и лес, и уголь, и металл, и все, что можно. Пусть они еще нам выплатят компенсацию за гибель более 111 тыс. наших соотечественников, которых они расстреляли. Это установленные факты, причем иски по поводу убиенных интервентами в годы Гражданской войны – они тогда же, в начале 20-х годов, официально подавались в том числе и французской стороне. Но что-то никаких компенсаций с их стороны не последовало!



В 1990-е годы мы вдруг признали эти долги, Черномырдин подписал какой-то документ, и он совершил не просто глупость, а преступление. Его народ не уполномочивал на подписание подобного рода соглашений, но дело в том, что в 1990-е годы у нас вся внешняя политика была абсолютно колониальной. Франции выплатили около 400 млн евро в счет долгов. Спрашивается – чего им надобно еще? А эти ребята действуют по принципу – дай им палец, откусят по локоть. Если бы наши руководители хорошо разбирались в истории, помнили заветы наших предков, они никогда подобного рода вещи бы не допускали. Ну вот, Черномырдин своим наследникам оставил богатое состояние, пускай из этого состояния и выплачивают французам. А мы ничего им выплачивать не должны. Обойдутся. Пускай они нам платят компенсацию – за нашествие Наполеона.



Но тут дело еще в том, что наша так называемая "элита" мечтает строить самодержавную монархию, создать императорский двор, устраивать балы и всевозможные карнавалы – ну, какая это элита? Кто их за аристократов держит? Элита нормального общества – это рабочий класс и трудовое крестьянство, которое кормит, поит, одевает. А это – самозванцы, а не элита. Самые настоящие преступники, которым место для балов нужно готовить на Колыме. Они считают себя графьями, князьями, такое бывает – но в закрытых медучреждениях при правильном лечении проходит, ничего страшного.



Наследникам русской аристократии, так называемой элите, очень хочется восстановить монархию – почему? Потому что они бредят идеями социал-дарвинизма, они считают, что общество должно делиться на страты, они в этом обществе будут составлять очень небольшую, буквально мизерную прослойку правящей элиты, которой дозволено все и вся, которая неподсудна и может плевать на любые законы. А все остальное общество для них – это быдло, которое должно обслуживать их прихоти, похоти, интересы и все такое прочее. Обойдутся. А будут дальше себя так вести, то могут нарваться на очередную Октябрьскую революцию.



Если какие-то нувориши хотят что-то вернуть французам, чтобы получить баронский титул – ради бога, пускай возвращают из своего кармана. Около 400 тыс. французов, которые являются держателями российских займов, или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть царские долги. Но мы ничего им не должны! Этот вопрос еще на Генуэзской конференции поднял нарком иностранных дел Чичерин, когда к нам союзники по Антанте предъявили претензии по поводу царских долгов и долгов Временного правительства.Мы сказали – хорошо, мы признаем эти долги царского правительства и Временного правительства, при условии, если страны Антанты, которые принимали активное участие в интервенции в период Гражданской войны, плюс ко всему вернут тот золотой запас, который ими был украден и вывезен с территории страны.Напомню, что в борьбе против советской России принимали участие вооруженные силы 14 государств, они у нас занимались тотальным грабежом, вывозили просто целыми вагонами, эшелонами, теплоходами и пеньку, и мех, и лес, и уголь, и металл, и все, что можно. Пусть они еще нам выплатят компенсацию за гибель более 111 тыс. наших соотечественников, которых они расстреляли. Это установленные факты, причем иски по поводу убиенных интервентами в годы Гражданской войны – они тогда же, в начале 20-х годов, официально подавались в том числе и французской стороне. Но что-то никаких компенсаций с их стороны не последовало!В 1990-е годы мы вдруг признали эти долги, Черномырдин подписал какой-то документ, и он совершил не просто глупость, а преступление. Его народ не уполномочивал на подписание подобного рода соглашений, но дело в том, что в 1990-е годы у нас вся внешняя политика была абсолютно колониальной. Франции выплатили около 400 млн евро в счет долгов. Спрашивается – чего им надобно еще? А эти ребята действуют по принципу – дай им палец, откусят по локоть. Если бы наши руководители хорошо разбирались в истории, помнили заветы наших предков, они никогда подобного рода вещи бы не допускали. Ну вот, Черномырдин своим наследникам оставил богатое состояние, пускай из этого состояния и выплачивают французам. А мы ничего им выплачивать не должны. Обойдутся. Пускай они нам платят компенсацию – за нашествие Наполеона.Но тут дело еще в том, что наша так называемая "элита" мечтает строить самодержавную монархию, создать императорский двор, устраивать балы и всевозможные карнавалы – ну, какая это элита? Кто их за аристократов держит? Элита нормального общества – это рабочий класс и трудовое крестьянство, которое кормит, поит, одевает. А это – самозванцы, а не элита. Самые настоящие преступники, которым место для балов нужно готовить на Колыме. Они считают себя графьями, князьями, такое бывает – но в закрытых медучреждениях при правильном лечении проходит, ничего страшного.Наследникам русской аристократии, так называемой элите, очень хочется восстановить монархию – почему? Потому что они бредят идеями социал-дарвинизма, они считают, что общество должно делиться на страты, они в этом обществе будут составлять очень небольшую, буквально мизерную прослойку правящей элиты, которой дозволено все и вся, которая неподсудна и может плевать на любые законы. А все остальное общество для них – это быдло, которое должно обслуживать их прихоти, похоти, интересы и все такое прочее. Обойдутся. А будут дальше себя так вести, то могут нарваться на очередную Октябрьскую революцию.Если какие-то нувориши хотят что-то вернуть французам, чтобы получить баронский титул – ради бога, пускай возвращают из своего кармана. Автор: Евгений Спицын Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 269 Источник Похожие новости Семь ударов в спину мира Евгений Спицын: Мы не должны французам, а царские долги могут отдавать из своего кармана наши нынешние "князья-графья" О Ричарде III замолвим мы слово

Сдаться на милость богатого Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету Под Маском скрытое Новости партнеров Loading...